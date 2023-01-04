巴拉圭众议院议长到访台湾 蔡英文呼吁民主国家加强合作

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文会晤巴拉圭众议院议长洛佩兹（Carlos Maria Lopez Lopez）时强调，民主国家应加强合作，共同应对威权主义的扩张。

台湾正式的邦交国目前仅有14个，而巴拉圭是其中之一。过去几年当中，北京不断发起外交攻势，动员上述国家同台湾断交，转而同北京建交。今年四月，巴拉圭将举行总统选举，反对党总统候选人艾里格雷（ Efrain Alegre）此前接受路透社采访时曾表示，一旦他获胜当选，将终止同台北的外交关系，并同中华人民共和国建交。他表示，这将能够推动巴拉圭大豆和牛肉的出口业务。

台湾总统蔡英文在台北总统府会晤以洛佩兹为首的巴拉圭众议院跨党派代表团时，回顾了她本人2016年访问巴拉圭时的情景，并重申了两国间的"深厚友谊"。蔡英文表示，两国间合作良好，商贸往来不断扩大，她强调："面对威权主义持续扩张，我们在民主阵线的盟友一定要加强合作，才能够共同守护我们的生活方式。今天在座的贵宾都是台湾的好朋友，我们也期待未来台湾和巴拉圭能继续努力，携手合作，为国际社会带来更多的贡献。"

艾里格雷和洛佩兹同属巴拉圭反对党"真正激进自由党"，但与该党主席艾里格雷同台湾断交的主张不同，洛佩兹则强调了对台湾的支持。洛佩兹对蔡英文表示，他相信两国间的友谊和合作将得到不断加强:"双方有超过65年的邦谊，两国虽地理位置相隔遥远，但双方的友谊与相互的情感让彼此紧密结合在一起。"

你需要知道的：台湾2022九合一选举 时间地点人物事件 2022年台湾“九合一”选举的日期是11月26日。这一天的上午8点至下午4点，从理论上来说，全台湾17600多处的近1930万选民将选出9种地方公职人员，包市、区、里、县、乡、镇、村的最高行政长官和民众代表。 “合一”指的是这些公职人员合并于同一天选出。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 “六都”为上 九合一是台湾每四年的总统任期中间举行的地方选举。最重要的关注点是“六都”的市长选举。这“六都”是指台湾的六个直辖市，分别为台北、新北、桃园、台中、高雄和台南。因为这些地方聚集着大量的选民，所以其选举动向也能够从很大的程度上反映出台湾社会整体的政治光谱。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 台北重镇 “六都”选举中，最受关注的莫过于台北市长的选举。因为自从台北1994年举行首次直辖市长选举后，四名出任台北市长的两人后来都成为台湾总统。他们分别是陈水扁（左一）和马英九（右一）。但从历史来看，台北市是国民党（蓝营）的“票仓”，具有稳定的民众支持率。民进党（绿营）的候选人（陈水扁）则只赢得过一次台北市长选举。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 文哲Bye Bye 而对于现任台北市长柯文哲来说，他已经通过4年前的连任走到了台北市长法定最长任期的尽头。这位台湾民众党的创始人曾经支持民进党籍的蔡英文竞选总统，也曾表示过自己持“深绿”立场，呼吁“台湾人要做台湾这片土地的主人”。但后来以“无党派人士”的身份参选并成功出任台北市市长。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 台北第一？ 任期满的政治人物为各自阵营的新选手摇旗呐喊助威，是台湾地方选举中的传统。在任市长柯文哲的副手——台北前副市长黄珊珊（右二）代以无党籍身份出选，需要面对的对手是国民党的蒋万安和民进党的陈时中。如果她能当选，将是台北市的第一位女性市长。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 蒋家后代 陈时钟和蒋万安，也属于此次台湾地方九合一大选中最受关注的候选人。两位分别代表蓝绿两党的政治人物各有特色。蒋万安是蒋家后代，蒋经国的孙子，蒋介石的曾孙。父亲蒋孝严曾任国民党副主席，行政院副院长，外交部部长等职。蒋万安本人2015年放弃美国绿卡，投入台湾政治。被视为国民党内朝气蓬勃的青年骨干。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 防疫模范 和台北现任市长柯文哲一样，民进党候选人陈时中也有从医背景，曾任卫生福利部部长。在新冠期间兼任中央流行疫情指挥中心指挥官，为疫情初期和中期的台湾在全球范围内一度树立了“防疫模范生”的形象。陈时中的父亲陈棋炎为国立台湾大学法律学者，曾教导过现任总统蔡英文。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 18岁平权 除了台北市长的人选以外，此次台湾“九合一选举”的重点议题之一当属18岁公民权修宪的复决投票。根据台湾现行法律，年满20岁的公民才有选举权。支持声音指出，包括中国在内的全球近9成国家都将投票法定年龄定为18岁，台湾与此存在明显落差。反对声音则表示，18岁的年轻人许多人不懂政治，也不知道该如何正确行使投票权。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 青年谋独？ 针对18岁公民权的投票，中国大陆方面认为这暴露了民进党当局的“谋独本性”。背景是近几年大部分民调显示，台湾社会青少年的五至六成支持台湾独立成为一个国家。从身份认同上来说鲜有人认为自己是中国人。如果修宪通过将新增约41万余人青年选民，占台湾约1930万选民的2%。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 耀眼女性 此次台湾地方九合一选举的另外一个亮点是县市长、议员女性候选人数创纪录。直辖市及县市长候选人有四分之一是女性，创下自1980年代台湾民主化以来的最高纪录；而县市长议员女性参选率也超过三分之一，是近13年来最高。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 指向意义 大多评论认为，此次台湾九合一地方选举的结果，对2024年总统大选的指向性意义不大。因为地方选举更多关注经济和民生议题，而总统选举的政党色彩更浓，关注的焦点更加集中在两岸和国际议题。所以，尽管国民党在目前的九合一选举中占据上风，但这并不代表着2024年台湾下一届总统更可能是国民党人。 2018年的九合一选举中，国民党虽然胜出，但却在2020年总统选举中大败，更是证明了这一点。 作者: 闫骏



目前执政的保守派红党候选人佩纳（Santiago Pena）强调，一旦他在今年四月三十日的总统大选中获胜，巴拉圭同台湾超过六十年历史的友好关系将得以延续。过去几年当中，巴拉圭政府面临该国牛肉出口商和农民日益增长的压力，他们认为巴拉圭同台湾的外交关系，对该国牛肉及其他农产品进入庞大的中国市场构成了障碍。

周一，中国外交部的例行记者招待会上，有记者问及巴拉圭反对党总统候选人艾里格里有关当选后会同台湾断交的表述。中国外交部发言人汪文斌回应到："坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。我们相信有关国家迟早会认清国际大势，作出符合历史潮流的正确决定。"

（路透社，中央社，新浪网）

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