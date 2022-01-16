巴拉圭不再欢迎疫苗反对者

（德国之声中文网）欢迎来到Hohenau，一个拥有15000居民的巴拉圭小镇。当地风光明媚且土壤肥沃，1900年代德裔巴西人在此落脚时，就已觉得这是天堂。如今对那些厌倦新冠防疫措施和难民政策的德国人而言，这里更是不折不扣的梦幻国度。Hohenau一直以其德国血统而自豪，吸引了德国极右翼的"帝国公民"、阴谋论者和疫苗反对者到来。

鉴于新冠感染数字不断上升，巴拉圭宣布拒绝未接种疫苗者入境。巴拉圭移民局局长María de los Ángeles Arriola表示，已有10多名没有完整接种疫苗的外籍人士在抵达巴拉圭后被拒于门外并遣返回国，其中包括六名德国人。根据巴拉圭现行规定，入境者必须证明至少接种过两剂疫苗。

德国移民Thomas Vinke与妻子Sabine在巴拉圭从事环保工作

不受欢迎的新邻居

这对托马斯·文科（Thomas Vinke）是个好消息，因为他已经有足够多新邻居。17年前，这名出生于莱茵兰州的德国人移民到巴拉圭。他与妻子都是环保主义者。每周六晚间6点半，两人参与制作的自然节目"Paraguay Salvaje"会在全国电视上播放，这档成功的电视节目甚至曾经受到国民议会参议院的表彰。

文科对德国之声表示："在2015年难民危机后，'帝国公民'来到这里，他们大声喧哗、咄咄逼人。现在则有许多替代疗法从业者、信仰治疗师和右翼疫苗反对者都纷纷到来。我们在这群人眼里就是仇视的对象，仅仅是因为我们从事环保工作。"

尤其是在社交媒体上，文科遭遇强烈攻击。他曾经在移民论坛上分享实用资讯。但文科表示，近几年来论坛上的风气大幅转变，反犹主义、种族主义和激进右翼思想成为论坛基调。若他明确表达看法或开阴谋论者的玩笑，就会遭到群起围攻。"我们一直受到威胁。最近有人说要用建筑用泡沫堵上我的嘴。"

巴拉圭规定在公共交通上必须严格遵守佩戴口罩义务

德国成为第三大移民来源

德国之声向德国驻亚松森大使馆询问关于德国新移民的情况，对方的回答相当谨慎。"我们没有任何关于移居巴拉圭的德国人的可靠数字。" 根据巴拉圭移民局的数据，去年有1077名德国人在巴拉圭定居，是继巴西和阿根廷之后，巴拉圭第三大移民群体，而且趋势仍在增长。据当地媒体ABC报道，近期有30个德国家庭移居至Hohenau。这些新移民是受到Telegram和脸书广告中的大胆承诺所吸引。一些长期居住在巴拉圭的人士正将德国人对巴拉圭日益提高的兴趣变成商业模式。文科表示："这些土地被以高的吓人的价格卖给德国人，当地的巴拉圭人抱怨他们现在再也负担不起土地。"

吸引多数移民的广告说辞是：德国人来到巴拉圭后不用再被新冠防疫规则束缚，可以享受充分自由。

但事实上，巴拉圭再度延长了防疫法，规定室内必须佩戴口罩，室外若无法保持两米距离也需要戴口罩。其中还规定，若不遵守佩戴口罩的规定，最高可被判处30天社区服务及高额罚金，店主可能被迫停业10天。

巴拉圭受到新冠重创

此外，巴拉圭国内出现关于强制接种疫苗的讨论。根据最新民调，71%巴拉圭民众支持强制接种疫苗，因此该国卫生部门也正考虑采取这一措施以应对第三波疫情的威胁。在这个人口仅700万人的国家，已有超过16000人死于新冠肺炎。

许多巴拉圭人非常乐意接种疫苗。但到目前为止，只有40%的民众接种两剂疫苗。巴拉圭主要通过COVID-19疫苗全球获取机制（COVAX）获得疫苗，但取得的时间过慢，有几个星期甚至无疫苗可打。周边的南美国家、美国和印度都伸出援手捐赠疫苗。这形成了一个矛盾情况：那些不愿意打疫苗的德国人移居到了一个许多民众想打却打不到疫苗的国家。

文科预测："那些现在到来的德国人不会待太久。你必须会一些有用的技能。作为自然疗法者，你要怎么生存？你需要建立良好的财务状况。这个国家有句老话并非毫无道理：'如何在巴拉圭赚100万美元？带200万美元来这里。"

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