 巴托克：《舞蹈组曲》 | 文化经纬 | DW | 23.02.2024

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文化经纬

巴托克：《舞蹈组曲》

贝拉·巴托克是20世纪匈牙利音乐的领军人物。《舞蹈组曲》兼有民间音乐和现代音乐的特色，在其创作生涯中具有转折点的意义。

巴托克：《舞蹈组曲》

贝拉·巴托克（Bela Bartok 1881—1945）是20世纪匈牙利音乐的领军人物。1923年，他受布达佩斯市议会的委托，为纪念布达、佩斯和奥布达三个城市合并五十周年而创作了管弦乐《舞蹈组曲》。这是巴托克第一次受委托而创作。

巴托克长期搜集、整理匈牙利、罗马尼亚和阿拉伯民间音乐的音调和节奏，并对其及进行了科学的比较。由6个乐章组成的《舞蹈组曲》就具有多民族的风格特征。1931年，巴托克在谈到这部作品时曾说，第一乐章和第四乐章具有阿拉伯风格，第二乐章和前奏具有匈牙利舞曲的特征，第三乐章兼容并收了匈牙利、罗马尼亚和阿拉伯舞曲的元素；第五乐章则是单纯的农民音乐。

《舞蹈组曲》在巴托克一生的创作道路中具有转折点的意义，标志着他将民间音乐的基本素材和欧洲的专业作曲技巧相结合，并且形成了独特的现代音乐风格。请听土耳其国家青年爱乐乐团的演奏。

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