 巴托克：“户外”钢琴组曲 | 文化经纬 | DW | 22.10.2021

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文化经纬

巴托克：“户外”钢琴组曲

匈牙利作曲家贝洛·巴托克是二十世纪最伟大的作曲家之一，也是匈牙利现代音乐的领军人物。

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巴托克：“户外”钢琴组曲

匈牙利作曲家贝洛·巴托克（Bela Bartók）1881年3月25日出生在匈牙利东部的一个小镇，自幼跟随母亲学习钢琴，后就读于李斯特音乐学院（又称布达佩斯皇家音乐学院）学习钢琴和作曲。

从1905年开始，巴托克对民间音乐产生了浓厚的兴趣，并开始收集匈牙利以及东欧各国、埃及和土耳其民歌。他的音乐创作将古朴的民间音乐因素和个性化的现代音乐融为一体，形成了一种新鲜而充满活力的作曲风格，展现出博大的民族意识。

巴托克在布达佩斯音乐学院任教30年，后来因在二战期间公开反对法西斯而被迫流亡美国，1945年因病去世。

“户外”钢琴组曲创作于1926年，由五首乐曲组成。属于其中期作品，兼具原始主义和新民族主义风格。请欣赏日本青年钢琴家北村朋幹的演奏。

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