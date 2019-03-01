 巴恐怖组织首领未入黑名单 印度对华不满 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2019

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时政风云

巴恐怖组织首领未入黑名单 印度对华不满

在联合国安理会，中国阻止了将巴基斯坦武装组织“穆罕默德军”的首领列入恐怖分子黑名单，这让新德里政府不满，更引起印度社会的群情激奋。中国专家对德国之声表示，这个老问题的症结在于印方“一直没有提供确凿证据”。

Indien Mumbai Proteste von Muslime gegen radikale Islamisten aus Pakistan (Getty Images/AFP/I. Mukherjee)

印度孟买的反对极端伊斯兰主义游行，示威者举着马苏德照片

（德国之声中文网）新德里政府周四（3月14日）表示，中国再次阻挠将巴基斯坦武装团体"穆罕默德军"（JeM）的首领马苏德（Masood Azhar）列入恐怖分子黑名单，印度对此感到失望。

该武装团体已声称对上个月在克什米尔发生的一起自杀式炸弹袭击负责。发生在2月14日的这次爆炸，造成40名印度士兵丧生，并引发印巴之间的空袭和冲突。这是近年来两国之间最为严重的武装冲突。

在联合国安理会制裁委员会周三举行的会议上，中国继续搁置了英法美向安理会1267委员会提出的将巴基斯坦"穆罕默德军"领导人马苏德列入恐怖分子黑名单的请求。

如果被列入该黑名单，马苏德将面对全球旅行禁令、资产冻结和武器禁运。

Politische Krise in Venezuela - UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/dpa/S. Wenig)

作为巴基斯坦多年来的盟友，中国方面表示，需要更多时间审议针对马苏德的制裁请求，这一"技术性搁置"可能持续长达9个月。

在一份声明中，印度外交部表达了对该结果的"失望"，并称将继续寻求利用各种途径，以便确保"将对我们公民进行恶毒袭击的恐怖分子绳之以法"。

"印方一直没有提供确凿的证据"

对于该事件，北京方面在周四进行了说明。中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，中方正在对相关列名申请进行全面深入的评估，还需要更多时间，因此提出技术性搁置。中方希望联合国该委员会的有关行动"能够有助于有关国家通过对话协商解决问题，避免对地区和平稳定增添复杂因素"。

中国社科院亚太所印度问题专家刘小雪博士也就相关问题对德国之声表示，问题症结在于"印方一直没有提供确凿的证据"。

刘小雪说："这种事情也不是一次两次了，中方已经对印度把态度讲的很明确，我们愿意反恐，只要把确凿证据拿出来。但是印度始终没有。"她还表示，这其中还有联合国安理会程序上的问题，提出技术性搁置"不是说中国反对"。

引发反华声浪

这并非中方第一次否决类似提案。此前，中国在联合国该委员会已经三次阻止将马苏德列入黑名单。这位"穆罕默德军"头目被认为与基地组织以及"伊斯兰国"有牵连。"穆罕默德军"在2001年被列入联合国恐怖组织名单。

据法新社报道，中方的这一举措在印度掀起波澜，登上周四印媒的头版头条。《印度快报》（ Indian Express）以"Jaish chief gets Great Wall of China"为（"穆罕默德军首领获长城庇护"）标题进行报道。

中国阻止将马苏德列入黑名单一事，也在印度激起民愤。在推特上，迅速出现成百上千条带有"抵制中国商品"（#BoycottChinaProduct）标签的推文，形成一股抵制中国浪潮。

China - Narendra Modi und Xi Jinping (Reuters/Handout)

2018年4月，习近平在武汉接待来访的莫迪

印度反对派领导人拉胡尔·甘地(Rahul Gandhi)利用这个机会，对总理莫迪进行攻击。目前印度正值大选前夕，莫迪寻求在选举中连任。

"软弱的莫迪害怕习近平。当中国打压印度时，他（莫迪）从来没敢吱过声"，拉胡尔·甘地说。

中国社科院专家刘小雪对德国之声表示，这其实是一个老话题，"可能这次是因为大选之前"所以又把事情拿出来说。尽管如此，"但好像中印关系还是在继续发展"。

同为亚洲大国的中国和印度长期存在领土争端，但莫迪和习近平试图修补两国关系，通过个人关系来缓解分歧。

中国是印度目前最大的贸易伙伴，不过印度对华贸易有巨大的贸易逆差。

王凡/石涛（综合报道）

  • Indien, Kaschmir, Budgam: Soldaten stehen an den Trümmern des Hubschraubers der Indian Air Force (Reuters/D. Ismail)

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    前所未有的危险？

    2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

  • Pakistan - Zerstörung nach Luftangriff der Indischen Armee (AFP/ISPR)

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    印度轰炸巴境内目标

    巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

  • Kashmir Anschlag in Pulwama (IANS)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    暴力不止

    2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

  • Karte Infografik The Kashmir conflict - disputed territories

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    持久的冲突与惨痛的代价

    自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

  • Indien Pakistan Tote nach Angriff auf indisches Militärlager (picture alliance/AP Photo/C. Anand)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    印度打击反叛武装

    2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

  • Kashmir | Ausschreitungen in Srinagar (Reuters/D. Ismail)

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    一名克什米尔分离人士之死

    2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

  • Indien Lal Chowk Srinagar - Nach Uri Terrorangriff (UNI)

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    乌里袭击事件

    2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

  • Indien Symbolbild Polizeigewalt (Getty Images/AFP/)

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    侵犯人权

    显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

  • Indien Kaschmir Soldaten vor Absperrung (picture-alliance/dpa/J. Singh)

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  • Indien allgemeine Bilder von Jammu Kaschmir (Getty Images/AFP/T. Mustafa)

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    作者: null Shamil Shams


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