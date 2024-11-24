巴库气候峰会就每年3000亿美元气候融资达成协议

在会期延长30个小时之后，COP29联合国气候大会在阿塞拜疆闭幕。谈判各方就发达国家每年至少提供3000亿美元的气候融资达成协议。发展中国家批评这一数额太少，根本不足以应对气候危机。协议未将中国列入出资的工业国家名单，但允许自愿承认来自该国的资金贡献。

（德国之声中文网）气候峰会的举办地很少会像这次这样精确地反映出谈判的气氛和走向。

在跌宕曲折的两周时间里，巴库奥林匹克体育场迷宫般的走廊里回荡着谈判代表匆忙的脚步声，他们穿梭在一个又一个没有窗户的会议室之间，尽力避免着每一个死胡同和错误的转弯。

而由于多名国家领导人的缺席，在重大问题上的分歧，以及地缘政治局势的不断变化，谈判也是一再延时。最终各方达成的协议是，到2035年发达国家每年向发展中国家提供至少3000亿美元的气候融资。

印度代表批评这一目标只给出了“微不足道的数额”。而在周六晚间，小岛屿国家联盟（AOSIS）和最不发达国家（LDCs）的代表离开了谈判会场，理由是他们认为自己的担忧没有得到倾听。

各国达成了哪些协议——这些成果够多吗？

COP29（全称为《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会）的主要任务就是，让将近200个国家就新的气候融资目标达成一致，从而取代现有的每年1000亿美元的融资目标。

气候融资方案旨在帮助发展中国家应对温室气体排放、告别化石能源和适应全球变暖。但是融资规模多大、哪些国家应该为之买单，是谈判中最大的症结所在。

发展中国家要求这笔融资每年至少应该有1万亿美元——经济学家认为这是应对气候危机所必需的资金。然而直到气候大会的最后一天，工业国家才拿出了具体数字，同时还强调如果私营领域不参与的话，他们将无法独自筹集这些资金。

发达国家许诺的每年3000亿美元，远远低于发展中国家的期望值。西非沿海国家塞拉利昂的环境部长阿卜杜来（Jiwoh Abdulai）表示，他们对于结果很失望，“因为这显示发达国家缺乏善意”。

世界资源研究所（World Resources Institute）所长达斯古普塔（Ani Dasgupta）也认为资金数额不足，但是他称赞谈判代表至少达成了一份协议，在艰难的地缘政治阻力下，仍然使得“流向发展中国家的气候融资数额翻了三倍“，这是“为更安全、更公平未来所支付的一笔首付款”。

发展中国家需要大笔资金应对极端天气（图为肯尼亚洪灾） 图像来源: AFP/Getty Images

低收入国家正面临越来越严重的洪水、干旱、热浪、风暴和海平面上升等问题，却没有足够的资源来应对这些情况。发达国家是导致地球变暖的大部分历史排放的责任方。据估计，到 2050 年，气候变化预计将给全世界造成 38 万亿美元的损失。

不过周日出炉的新协议文本至少试图保证向着1.3万亿美元的融资目标努力，并提到了“从巴库到贝伦的路线图”——巴西城市贝伦将是2025年下一届气候大会也就是COP30的举办地。该文件还呼吁“所有参与方”扩大对发展中国家的气候融资，并包括通过“赠款、优惠和非债务工具”获得融资。

迄今为止，大部分国际气候融资都是以非优惠贷款的形式提供给发展中国家的。乐施会等组织对此提出了批评，指出这增加了一些最不发达国家的债务负担。

发达国家还敦促中国和严重依赖石油和天然气的富裕海湾国家向 3000 亿美元的气候基金捐款并分担负担。中国是世界上最大的碳排放国。尽管经济体量巨大，但联合国仍将中国归类为发展中国家。

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最终协议并没有将中国纳入到出资的发达国家行列，但它确实引入了一项将正式承认该国贡献的模糊机制。新机制允许自愿将通过开发银行流向发展中国家的现金认定为气候融资。

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在告别化石能源方面，本届气候峰会可谓是开局不利——东道主阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）甚至还在会议上宣称石油和天然气是“上帝的礼物”。不过这次谈判各方确实就有争议的碳市场达成了协议，该协议将允许污染国家购买碳减排补偿。

阿塞拜疆总统阿利耶夫在气候大会上说石油天然气是“上帝的礼物” 图像来源: Sean Gallup/Getty Images

很多人曾经希望本次气候大会能够在上一届迪拜峰会的基础上，在达成一份有关“在能源系统逐步告别化石燃料的转型“的协议方面有所进展。但石油出产大国沙特阿拉伯尝试阻挠这方面的进展，并被称作相关协议的”破坏者“。

德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）在周六的谈判陷入僵局时表示：“我们正面对几个化石能源大国的地缘政治博弈游。”

巴黎协定的核心目标是，确保将全球平均气温升高的幅度控制在2摄氏度以下，并努力达到升温不超过1.5摄氏度的目标。科学研究表明，要达到这些目标，必须立即大幅削减全球温室气体排放。

然而全球化石燃料的二氧化碳排放量在今年又创下新高，而2024年有可能成为有记载以来最热的一年。

#环境保护 #气候变化

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