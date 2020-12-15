 巴尔拒绝指定特别调查员 特朗普继续酝酿反击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2020

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时政风云

巴尔拒绝指定特别调查员 特朗普继续酝酿反击

即将离职的美国司法部长巴尔表示，他不认为应当任命一位特别调查员，来调查大选舞弊或者拜登之子的税案。与此同时，特朗普与一些议员会晤，商讨在国会提出反对选举结果。

USA Justizminister William Barr PK Ausweisung Saudi-Militärschüler

(资料图片) 即将离职的美国司法部长巴尔

DW.COM

美国国会参议院的共和党多数党领袖米奇·麦康奈尔也承认了民主党人乔·拜登的选举胜利。不过现任美国总统特朗普还是没有承认自己失败。

美国当选总统拜登在选举人团计票中通过了270票的门槛，正式赢过特朗普。同一天，不认同特朗普选举舞弊指控的司法部长巴尔提交辞呈。

美国当选总统拜登在选举人团计票中通过了270票的门槛，正式赢过特朗普。由于特朗普始終拒绝认输，选举人团在2020年扮演了更重要的角色。

一直被认为是特朗普忠实队友的美国司法部长巴尔说的这段话，无疑是给总统声称的选举舞弊浇一大桶冷水。不过白宫还是继续高喊选举舞弊。

（德国之声中文网）据美联社报道，美国司法部长巴尔（William Barr）周一（12月21日）表示，他认为没有理由指定一位特别调查员来调查特朗普有关2020年大选的指控，或者是调查拜登之子亨特·拜登的税务案。

巴尔将于本周卸任。特朗普此前已宣布了巴尔辞职的消息。

12月初，巴尔在接受美联社采访时表示，没有发现足以影响选举结果的大规模舞弊的证据。他说，司法部与FBI处理了所收到的具体投诉，但没有发现足够证据。

而有关拜登之子的税务案，亨特·拜登本人12月9日透露，他的税务状况处在司法部的调查中。据通讯社消息称，司法部对亨特·拜登的税务调查已经进行了两年。不过，巴尔在大选期间并未向外界透露该调查。

本周一，巴尔表示，对亨特·拜登税案迄今的调查是“负责任和专业的”。

如果任命一位特别调查员，那么，未来拜登及其新任司法部长将难以终结特朗普任下启动的调查。

USA Washington. Donald Trump

特朗普计划在国会发起反击

另据福克斯新闻网报道，特朗普与一些国会议员会晤，计划在1月6日提出反对选举人团所宣布的拜登获胜。

1月6日，美国参众两院将举行联席会议，届时，一个联合委员会将确认选举人团的投票结果。

参加与特朗普本周会晤的共和党众议员格林（Marjorie Taylor Greene）表示，她计划届时提出反对，并在之后的辩论中呈交选举舞弊的证据。她提及白宫顾问纳瓦尔罗新近有关选举违规的报告。

白宫办公厅主任迈多斯（Mark Meadows）确认了特朗普与一些议员会晤的消息。他发推特表示，在选举舞弊证据不断增加的情况下，他们正在“准备反击”。

苗子/叶宣（美联社等）


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