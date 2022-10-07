巴尔干半岛冲突暂缓 科索沃塞裔居民让步拆路障

（德国之声中文网）已经在科索沃北部封锁道路19天的当地塞尔维亚裔居民同意从周四（12月29日）上午开始拆除路障，回应了美国和欧盟关于化解紧张局势的呼吁。与科索沃北部的塞裔居民见过面的塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）表示，拆除行动将需要一段时间，他也补充说，设置路障的塞裔居民都不会被起诉。

最近几周，在与塞尔维亚交界的科索沃北部，局势一度相当紧张。数百名科索沃的塞裔居民设置了路障、瘫痪交通，抗议一名前塞尔维亚警察被捕。自12月10日以来，已经有另外两个边境口岸被关闭，目前科索沃和塞尔维亚之间只剩下三处口岸仍开放。

在塞尔维亚因日益紧张的局势而在周一（12月26日）下令军队进入最高警戒状态之后，科索沃关闭了与邻国的最大边境口岸。驻扎在科索沃的北约维和部队驻军呼吁冲突各方保持克制，并应准备进行对话，所有人应避免任何可能导致局势升级的言论或行动。

美国欧盟斡旋 俄罗斯支持塞尔维亚

美国和欧盟从旁斡旋，让科索沃与塞尔维亚双方政府进行会谈。在先前一份联合声明中，华盛顿和布鲁塞尔呼吁所有各方「保持最大限度的克制」，立即采取措施实现「无条件的局势降级」，并「避免挑衅、威胁或恐吓」。德国政府也对此表达关注，外交部发言人指出，塞尔维亚让军队戒备是在与科索沃的冲突中发出了一个「完全错误的信号」。

同时，俄罗斯否认科索沃政府对其向塞尔维亚施加影响以助长冲突和破坏科索沃稳定的指责。克里姆林宫也表示，俄罗斯「支持」其盟友。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉媒体：「俄罗斯正在非常密切地关注正在发生的事情以及如何确保塞尔维亚人的权利。」俄罗斯和塞尔维亚向来有着密切的联系，塞尔维亚也不支持西方就俄乌战争对俄罗斯的制裁。

数十年前的冲突再次爆发

科索沃的主要族群是阿尔巴尼亚人，目前大约有5万名塞尔维亚裔居民生活在科索沃北部。多年来，塞裔居民认为科索沃仍为塞尔维亚一部分，拒绝承认普里什蒂纳政府，也不愿将科索沃视为一个国家。这场冲突已经持续了20多年，科索沃2008年在西方支持下宣布独立。在此之前，1998年至1999年间发生了一场战争，北约为保护阿尔巴尼亚人而进行了干预。

今年科索沃出台新规定，禁止在科索沃使用塞尔维亚核发的车牌，塞裔居民因此不满，许多警察和公务员集体请辞。科索沃中央政府于是派出阿尔巴尼亚裔警察到塞裔人口居多的城市，此举导致警民发生冲突。本月10日，塞裔前警察潘提克（Dejan Pantić）被控袭击阿尔巴尼亚裔警察而遭逮捕，塞裔居民们因此设置路障，以阻止潘提克被押往普利斯提纳。

亲中亲俄亦不反欧美 武契奇成功连任塞尔维亚总统

塞尔维亚总统呼吁拆除路障

周三，普里什蒂纳的法院下令释放潘提克，改将其软禁。此外，塞尔维亚总统武契奇在同日晚上呼吁科索沃塞裔居民代表结束道路封锁。

不过在早些时候，武契奇访问了边境城镇拉斯卡的军队营房。在他的Instagram页面上，他发布了与塞尔维亚总参谋长莫伊西洛维奇（Milan Mojsilovic）的合影。武契奇写道，他感谢所有安全部队的成员，他们将尽一切努力保护科索沃的塞尔维亚裔居民。

15年前北约轰炸塞尔维亚 科索沃战争的痕迹 在90年代后期，因科索沃冲突加剧，成千上万的人逃亡。所有和平努力失败之后，北约于1999年3月24日开始轰炸塞尔维亚的军事基地和战略目标。11个星期之后，统治者米洛舍维奇终于让步。

15年前北约轰炸塞尔维亚 非暴力抵抗失败 早在80年代中期，科索沃人就抗议贝尔格莱德政府减少阿尔巴尼亚族多数人的权利。到了90年代，报复行动大幅增加。自1989年以来在科索沃领导政治运动的鲁戈瓦发誓进行非暴力抵抗，并试图说服米洛舍维奇改变立场，但未能成功。

15年前北约轰炸塞尔维亚 武装游击战争 在科索沃形成了武装抵抗运动。自封的科索沃解放军开始了一场残酷的游击战。他们暴力攻击塞族人和被他们视为叛徒的那些阿尔巴尼亚人。塞尔维亚对恐怖行动做出报复性反应：房子被点燃，商店被洗劫一空。数十万人逃离家乡。

15年前北约轰炸塞尔维亚 系统性驱逐 战争日益残酷。为了阻止科索沃解放军的抵抗，切断民众对他们的支持，塞族部队加强了针对平民的打击行动。许多人逃入森林。成千上万的科索沃人被驱逐到边境地带，他们没有护照和其他文件能证明他们来自科索沃。

15年前北约轰炸塞尔维亚 最后的调解尝试 1999年2月，美国，法国，英国，俄罗斯和德国呼吁冲突各方举行谈判，签署一项关于科索沃有限自治的协议。科索沃代表表示同意，但塞方拒绝做出任何让步。谈判以失败告终。

15年前北约轰炸塞尔维亚 “人道主义干预” 1999年3月24日，北约开始轰炸塞尔维亚和科索沃的军事战略目标，迫其停止对阿尔巴尼亚人的暴力行为。德国也参与了攻击。“联盟力量”行动是北约成立50年来的第一场战争，而且并没有联合国安理会的授权。俄罗斯严厉谴责其干预行动。

15年前北约轰炸塞尔维亚 瘫痪的基础设施 除了对军事设施的攻击，北约也将补给线路 - 铁路和桥梁 -列入攻击目标。在79个日日夜夜，北约飞机执行了超过37000次的空袭任务，在塞尔维亚境内投下20000枚导弹和炸弹，也导致许多平民丧生。

15年前北约轰炸塞尔维亚 潘切沃上空的毒云 此外，工业设施也受到攻击。在贝尔格莱德附近的潘切沃，北约轰炸了化工厂和一家化肥厂。大量有毒物质进入河流、土壤和空气，给居民健康带来严重后果。此外，塞尔维亚指责北约使用浓缩铀弹药和集束炸弹。

15年前北约轰炸塞尔维亚 用战争反对战争宣传 为了清除米洛舍维奇的主要宣传工具，北约袭击了贝尔格莱德国家电视台。及时获悉情报的塞尔维亚政府隐瞒消息，导致 16人死亡。

15年前北约轰炸塞尔维亚 误中目标 在科索沃，北约的炸弹击中了阿尔巴尼亚的一支难民队伍，估计约80人丧生。北约将该事件列为“附带损害”，并试图将导致4人死亡的中国驻贝尔格莱德大使馆被炸事件也作为“附带损害”。这一事件导致北京与华盛顿之间的严重外交危机。

15年前北约轰炸塞尔维亚 战争后果 6月初贝尔格莱德传出米洛舍维奇准备让步的首个信号。北约在6月19日停止轰炸。战争的结果是：数千人死亡，86万人沦为难民。塞尔维亚的经济支离破碎，很多基础设施被摧毁。科索沃被置于联合国管理之下。 作者: Sonila Sand 编译：李京慧 / 责编：李鱼



（综合报导）

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