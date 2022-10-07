巴尔干半岛冲突暂缓 科索沃塞裔居民让步拆路障

前几日，塞尔维亚和科索沃之间的冲突一触即发，不过科索沃法院下令释放导致此次争端的前警察，而科索沃北部的塞尔维亚裔居民也同意，拆除已经令交通瘫痪十几日的路障。
（德国之声中文网）已经在科索沃北部封锁道路19天的当地塞尔维亚裔居民同意从周四（12月29日）上午开始拆除路障，回应了美国和欧盟关于化解紧张局势的呼吁。与科索沃北部的塞裔居民见过面的塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）表示，拆除行动将需要一段时间，他也补充说，设置路障的塞裔居民都不会被起诉。
最近几周，在与塞尔维亚交界的科索沃北部，局势一度相当紧张。数百名科索沃的塞裔居民设置了路障、瘫痪交通，抗议一名前塞尔维亚警察被捕。自12月10日以来，已经有另外两个边境口岸被关闭，目前科索沃和塞尔维亚之间只剩下三处口岸仍开放。
在塞尔维亚因日益紧张的局势而在周一（12月26日）下令军队进入最高警戒状态之后，科索沃关闭了与邻国的最大边境口岸。驻扎在科索沃的北约维和部队驻军呼吁冲突各方保持克制，并应准备进行对话，所有人应避免任何可能导致局势升级的言论或行动。
美国和欧盟从旁斡旋，让科索沃与塞尔维亚双方政府进行会谈。在先前一份联合声明中，华盛顿和布鲁塞尔呼吁所有各方「保持最大限度的克制」，立即采取措施实现「无条件的局势降级」，并「避免挑衅、威胁或恐吓」。德国政府也对此表达关注，外交部发言人指出，塞尔维亚让军队戒备是在与科索沃的冲突中发出了一个「完全错误的信号」。
同时，俄罗斯否认科索沃政府对其向塞尔维亚施加影响以助长冲突和破坏科索沃稳定的指责。克里姆林宫也表示，俄罗斯「支持」其盟友。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉媒体：「俄罗斯正在非常密切地关注正在发生的事情以及如何确保塞尔维亚人的权利。」俄罗斯和塞尔维亚向来有着密切的联系，塞尔维亚也不支持西方就俄乌战争对俄罗斯的制裁。
科索沃的主要族群是阿尔巴尼亚人，目前大约有5万名塞尔维亚裔居民生活在科索沃北部。多年来，塞裔居民认为科索沃仍为塞尔维亚一部分，拒绝承认普里什蒂纳政府，也不愿将科索沃视为一个国家。这场冲突已经持续了20多年，科索沃2008年在西方支持下宣布独立。在此之前，1998年至1999年间发生了一场战争，北约为保护阿尔巴尼亚人而进行了干预。
今年科索沃出台新规定，禁止在科索沃使用塞尔维亚核发的车牌，塞裔居民因此不满，许多警察和公务员集体请辞。科索沃中央政府于是派出阿尔巴尼亚裔警察到塞裔人口居多的城市，此举导致警民发生冲突。本月10日，塞裔前警察潘提克（Dejan Pantić）被控袭击阿尔巴尼亚裔警察而遭逮捕，塞裔居民们因此设置路障，以阻止潘提克被押往普利斯提纳。
周三，普里什蒂纳的法院下令释放潘提克，改将其软禁。此外，塞尔维亚总统武契奇在同日晚上呼吁科索沃塞裔居民代表结束道路封锁。
不过在早些时候，武契奇访问了边境城镇拉斯卡的军队营房。在他的Instagram页面上，他发布了与塞尔维亚总参谋长莫伊西洛维奇（Milan Mojsilovic）的合影。武契奇写道，他感谢所有安全部队的成员，他们将尽一切努力保护科索沃的塞尔维亚裔居民。
（综合报导）
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