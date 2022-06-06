 巴尔干三国禁飞 俄外长出访受阻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2022

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新闻广角

巴尔干三国禁飞 俄外长出访受阻

鉴于保加利亚、黑山等国拒绝开放领空，俄罗斯外长拉夫罗夫原定本周一和周二对塞尔维亚的出访计划无法成行。

Russland I Sergej Lawrow

（德国之声中文网）塞尔维亚总理安娜·布纳比奇（Ana Brnabic)周日接受电视采访时表示，由于飞越邻国领空的权限等问题，俄罗斯外长拉夫罗夫的来访计划已变得"异常复杂'。周一（6月6日）俄罗斯外交部的一名高级官员已向媒体证实拉夫罗夫取消了访塞之行。

俄罗斯发起针对乌克兰的侵略战争后，欧盟成员国以及其他一些国家已经禁止俄罗斯飞机飞跃领空。塞尔维亚《新闻晚报》（Vecernje novosti报道称，拉夫罗夫的来访计划能否落实"目前尚不明了"。据报道，塞尔维亚的三个邻国保加利亚、黑山和北马其顿等国已经拒绝拉夫罗夫的专机飞越其领空。

俄罗斯方面回应称，有关国家对拉夫罗夫的专机禁飞的做法是“敌对行动”。俄总统府发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）对媒体表示，这种做法无法阻止俄罗斯维持同友好国家之间的接触。拉夫罗夫本人也称这是前所未有的举动。

按照原定计划，拉夫罗夫将在塞尔维亚同该国总统武契奇、外长塞拉克维奇以及东正教会牧首波尔菲里耶等政要举行会谈，并于周二继续飞往土耳其。

Serbien Wahl 2022 | Aleksandar Vucic

塞尔维亚申请加入欧盟的同时，也不愿放弃同俄罗斯的密切关系。图为塞尔维亚总统武契奇。

布纳比奇表示，为了筹备本次拉夫罗夫来访，塞尔维亚总统武契奇已经同俄罗斯、美国、德国以及欧盟的代表举行了会谈。塞尔维亚正在申请加入欧盟，但同时也和俄罗斯保持着良好关系。

由于俄罗斯发动侵乌战争，欧盟已经明显减少了从俄罗斯的能源进口，并在前不久通过了针对俄罗斯原油的禁运措施。与此同时，塞尔维亚则加强了同俄罗斯在能源领域的合作。

今年五月，武契奇同俄罗斯总统普京举行电话会谈，并就以优惠价格购买俄罗斯天然气的协定延长了三年。塞尔维亚总统武契奇当时曾表示，这是欧洲大陆"最好的一笔交易"。

塞尔维亚对俄罗斯能源进口的依赖度极高，每天从俄罗斯获取的天然气达六百万立米。此外，俄罗斯还在塞尔维亚原油和天然气公司NIS中占据多数股权。

塞尔维亚虽然也对俄罗斯侵略乌克兰的行为予以了谴责，但却不愿因此放弃同莫斯科的传统友谊，因此塞尔维亚也未参与欧盟针对俄罗斯的制裁行动。

（法新社）

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