 巴士爆炸中国人伤亡 巴基斯坦：属自杀炸弹攻击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

巴士爆炸中国人伤亡 巴基斯坦：属自杀炸弹攻击

7月14日一辆载有中国工程师的巴士在巴基斯坦西北部爆炸，造成9名中国公民死亡。经过一个月的调查，巴基斯坦外长称此案为自杀炸弹攻击，且指控印度与阿富汗情报单位为幕后黑手。

Pakistan Bus Unfall Explosion

7月14日一辆载有中国工程师的巴士在巴基斯坦西北部爆炸，造成中国公民9死28伤、另有两名巴基斯坦士兵身亡。

DW.COM

本周三，一辆载有中、巴工程师和建筑人员的巴士在巴基斯坦西北部坠入峡谷，至少造成13人死亡，其中包括9名中国公民。中国驻巴大使馆称，这辆出勤班车遭遇爆炸并对该事件表示强烈谴责。巴基斯坦外交部则称班车因机械事故导致气体泄漏和爆炸。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗近日表示，希望与俾路支省“叛乱分子”进行接触，后者强烈反对国西部省份的中资项目。谈判能否打消分离主义者的顾虑？

尽管面对恐怖攻击的威胁以及当地居民日益增长的愤慨，中国仍持续向巴基斯坦注入数十亿美元，并在各行各业进行投资。

（德国之声中文网）巴基斯坦外交部长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）12日表示，上个月发生的一起导致中国公民9死28伤的巴士爆炸事件是一起自杀炸弹案件，幕后黑手是由印度和阿富汗情报机构所支持的伊斯兰武装分子。

7月14日，这辆载有中国工程师的巴士在开往巴基斯坦西北部的达苏水坝（Dasu dam）时突然爆炸，造成至少13人死亡，其中有9人为中国籍、2名为巴基斯坦士兵，另有28名中国人受伤。

库雷希说，这次袭击中「有印度调查分析局（RAW）和阿富汗国家安全局（NDS）的影子」。印度调查分析局是印度的对外情蒐机构。

路透社报导，一位印度政府官员否认这项指控，并称巴基斯坦过去曾多次提出类似指控。路透社无法立即联系到阿富汗外交部进行评论。

库雷希并表示，巴基斯坦塔利班（TTP）是这次攻击案的元凶。他们与伊斯兰激进组织基地组织和伊斯兰国皆有联系。不过在发给路透社记者的一份电报中，TTP称他们并没有参与这起事件。

负责调查案件的巴基斯坦反恐警察副总监伊克巴尔（Javed Iqbal）说，袭击者将一辆装有爆炸物的汽车撞向巴士。

伊克巴尔说：「在这起爆炸中凶手使用了大约100到120公斤的高爆药。」他补充说，负责检验自杀炸弹客遗体的法医表示，凶手不是巴基斯坦国民。

伊克巴尔也说，透过视频录像、手机数据分析、针对当地协力者的调查以及对爆炸中所用汽车的鑑定都表明，在阿富汗的TTP策划了这次袭击，且RAW和NDS的高级官员都在阿富汗指挥着这场行动。

路透社报导，巴基斯坦和印度是长年宿敌，经常相互指责对方是袭击案件的幕后黑手。

中国高度关注

中国外交部12日表示，中方高度关注巴方对有关恐袭事件调查工作在较短时间内取得重大进展，并对巴方所作积极努力表示赞赏。

巴基斯坦最初将爆炸归咎于机械故障，但后来说检测到了爆炸物的痕迹，不能排除恐怖攻击的可能。中国总理李克强上个月便敦促巴基斯坦总理追究案件肇事者的责任。

Pakistan Bus Explosion

这起巴士爆炸案是中国公民在巴基斯坦所遇到的最大伤亡事件。中国也积极派遣人员赴当地进行调查。

库雷希说，中国调查人员也已参与了案件的调查。法国国际广播电台报导，中国派遣了一支15人组成的专家小组，在巴基斯坦同僚的陪伴下于7月17日前往现场勘察。

中国与巴基斯坦合作密切，而作为「一带一路 」倡议下的中巴经济走廊的一部分，北京对巴基斯坦的基础设施项目投资超过650亿美元。

中国外交部发言人华春莹在一份声明中说：「恐怖主义是全人类公敌。中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利。」她并说，双方将继续升级和强化安保合作机制，确保中方在巴项目、人员和机构安全。

中国官媒《环球时报》也称，这起巴士爆炸案是近年来在巴基斯坦造成中国人伤亡最严重的恐怖袭击。

（路透社、法广、环球时报）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

To go with story 'Pakistan-China-economy-transport, FEATURE' by Guillaume LAVALLÉE In this photograph taken on September 29, 2015, a loaded truck travels through a newly built tunnel in northern Pakistan's Gojal Valley. A glossy highway and hundreds of lorries transporting Chinese workers by the thousands: the new Silk Road is under construction in northern Pakistan, but locals living on the border are yet to be convinced they will receive more from it than dust. AFP PHOTO / Aamir QURESHI (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

中国投资：巴基斯坦的经济命脉 08.08.2021

尽管面对恐怖攻击的威胁以及当地居民日益增长的愤慨，中国仍持续向巴基斯坦注入数十亿美元，并在各行各业进行投资。

(170403) -- GWADAR(PAKISTAN), April 3, 2017 () -- Photo taken on March 22, 2017 shows the Gwadar port area in Gwadar, Pakistan. Gwadar, a poorly-known port town previously in Pakistan has been becoming a new economic engine for the country with the construction of a free zone co-built with China. (/Liu Tian) (sxk) |

巴基斯坦能否保障中国在巴投资？ 17.07.2021

巴基斯坦总理伊姆兰·汗近日表示，希望与俾路支省“叛乱分子”进行接触，后者强烈反对国西部省份的中资项目。谈判能否打消分离主义者的顾虑？

14.07.2021 | Local residents and rescue workers gather at the site of bus accident, in Kohistan Kohistan district of Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province, Wednesday, July 14, 2021. A bus carrying Chinese and Pakistani construction workers on a slippery mountainous road in northwest Pakistan fell into a ravine Wednesday, killing a dozen of people, including Chinese nationals, and dozens were injured, a government official said. (AP Photo)

巴基斯坦巴士坠入深谷死伤者众 中方称遭遇爆炸 14.07.2021

本周三，一辆载有中、巴工程师和建筑人员的巴士在巴基斯坦西北部坠入峡谷，至少造成13人死亡，其中包括9名中国公民。中国驻巴大使馆称，这辆出勤班车遭遇爆炸并对该事件表示强烈谴责。巴基斯坦外交部则称班车因机械事故导致气体泄漏和爆炸。

广告

媒体看中国

China Jack Ma Alibaba Group

德语媒体：中国富豪的好日子已到尽头？

中国政府正在通过各种手段对私营经济进行整肃，一些上市公司的股价一路猛跌，私营企业富豪们的好日子似乎已经到了尽头。  