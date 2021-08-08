巴士爆炸中国人伤亡 巴基斯坦：属自杀炸弹攻击

（德国之声中文网）巴基斯坦外交部长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）12日表示，上个月发生的一起导致中国公民9死28伤的巴士爆炸事件是一起自杀炸弹案件，幕后黑手是由印度和阿富汗情报机构所支持的伊斯兰武装分子。

7月14日，这辆载有中国工程师的巴士在开往巴基斯坦西北部的达苏水坝（Dasu dam）时突然爆炸，造成至少13人死亡，其中有9人为中国籍、2名为巴基斯坦士兵，另有28名中国人受伤。

库雷希说，这次袭击中「有印度调查分析局（RAW）和阿富汗国家安全局（NDS）的影子」。印度调查分析局是印度的对外情蒐机构。

路透社报导，一位印度政府官员否认这项指控，并称巴基斯坦过去曾多次提出类似指控。路透社无法立即联系到阿富汗外交部进行评论。

库雷希并表示，巴基斯坦塔利班（TTP）是这次攻击案的元凶。他们与伊斯兰激进组织基地组织和伊斯兰国皆有联系。不过在发给路透社记者的一份电报中，TTP称他们并没有参与这起事件。

负责调查案件的巴基斯坦反恐警察副总监伊克巴尔（Javed Iqbal）说，袭击者将一辆装有爆炸物的汽车撞向巴士。

伊克巴尔说：「在这起爆炸中凶手使用了大约100到120公斤的高爆药。」他补充说，负责检验自杀炸弹客遗体的法医表示，凶手不是巴基斯坦国民。

伊克巴尔也说，透过视频录像、手机数据分析、针对当地协力者的调查以及对爆炸中所用汽车的鑑定都表明，在阿富汗的TTP策划了这次袭击，且RAW和NDS的高级官员都在阿富汗指挥着这场行动。

路透社报导，巴基斯坦和印度是长年宿敌，经常相互指责对方是袭击案件的幕后黑手。

中国高度关注

中国外交部12日表示，中方高度关注巴方对有关恐袭事件调查工作在较短时间内取得重大进展，并对巴方所作积极努力表示赞赏。

巴基斯坦最初将爆炸归咎于机械故障，但后来说检测到了爆炸物的痕迹，不能排除恐怖攻击的可能。中国总理李克强上个月便敦促巴基斯坦总理追究案件肇事者的责任。

库雷希说，中国调查人员也已参与了案件的调查。法国国际广播电台报导，中国派遣了一支15人组成的专家小组，在巴基斯坦同僚的陪伴下于7月17日前往现场勘察。

中国与巴基斯坦合作密切，而作为「一带一路 」倡议下的中巴经济走廊的一部分，北京对巴基斯坦的基础设施项目投资超过650亿美元。

中国外交部发言人华春莹在一份声明中说：「恐怖主义是全人类公敌。中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利。」她并说，双方将继续升级和强化安保合作机制，确保中方在巴项目、人员和机构安全。

中国官媒《环球时报》也称，这起巴士爆炸案是近年来在巴基斯坦造成中国人伤亡最严重的恐怖袭击。

（路透社、法广、环球时报）

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