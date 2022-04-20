巴塞罗那街头节日：“神物”在此游荡

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大街小巷，到处是欢快的人群：叠罗汉、跳烟花、龙舞、过山车。因大流行瘟疫受限两年后，著名的街头民俗节日——格拉西亚大节（ Festa Major de Gracia ）大规模重返巴塞罗那。
看上去有点渗人，但他们只为找点乐子。"火行者 "在巴塞罗那格拉西亚区街道上巡游。到本周日（8月20日），世界著名街头节日——格拉西亚大节在巴塞罗那举行，各色表演，热闹非凡。
开幕式上，一位艺术家扮作被称为Atzeries的“神物”献艺。格拉西亚节每年8月15日开始，持续一周。2020、2021两年，受冠状病毒大流行瘟疫限制，节庆规模大缩。
今年，节日重归正常。在这张照片上，众多围观者饶有兴趣看着一特殊团体成员组成Diada de Castalleda——人体搭成的城堡塔。节日期间，除了火焰表演，当然还有众多其它艺术表演。
街头艺术节让大人小孩们都大为开心。水上游戏、迷你摩天轮和其它娱乐项目，供孩童们尽情玩耍；成年人则有露天电影、传统的西班牙舞蹈和泡沫派对，等等等等。
格拉西亚之家成员点燃绑在棍子上的烟花，在传统鼓乐声中，在街道上尽情欢舞。这个具传奇色彩的街头节日源远流长，已有两世纪以上历史，1817年首次举行。
人们最早是在5月15日欢度这一节日的。当时，格拉西亚尚非城市街区，而是一个以农人为主的小镇。以后，节日移至8月，规模和影响迅速扩展，蔚为大观。
节日期间，游客免不了涌入附近地区，不少当地居民逐渐深感搅扰。这个百叶窗上喷着一句话："游客，回家吧！" 还有人涂鸦道："游客多于住民，节日何在？"尤其是入夜后，游人数量成倍增加，远超当地住民。
即使在白天，也是到处人头攒动，其中一个项目便是欣赏像这只名为“高迪玛斯”（Gaudimus）的神物。在最闹忙的街道，人们排起长队，例如在Carrer Progres街，今年重建起娱乐园，过山车轨道蜿蜒盘旋于建筑物间。
自然，游客不是节日的唯一参与者：对于格拉西亚人来说，她可是一年中的亮点。居民们精心装饰当地广场和街道，且常常使用回收材料。这些“捕梦者”便用可回收材料制作。装饰漂亮的街道将参加 "最佳装饰 "竞赛。
继匈牙利和波兰后，又有一欧盟国家面临指责：据媒体报道，西班牙政府对加泰罗尼亚独立运动领导人使用过天马（Pegasus）间谍软件。
据西班牙媒体报道，该国情报部门负责人帕斯-埃斯特万（ Paz Esteban ）因监听加泰罗尼亚分离主义者电话遭解职。
欧盟数据显示，今年以来欧洲已有近66万公顷森林毁于大火。今年欧洲森林大火造成的损害规模将创下2006年以来最严重的纪录。
西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格蒙特周四在意大利撒丁岛被捕。他因2017年推动独立公投遭到西班牙政府通缉。
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