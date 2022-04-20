巴塞罗那街头节日：“神物”在此游荡

火龙

即使在白天，也是到处人头攒动，其中一个项目便是欣赏像这只名为“高迪玛斯”（Gaudimus）的神物。在最闹忙的街道，人们排起长队，例如在Carrer Progres街，今年重建起娱乐园，过山车轨道蜿蜒盘旋于建筑物间。