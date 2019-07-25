 巴塞罗那民众示威 再喊加泰独立 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2019

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时政风云

巴塞罗那民众示威 再喊加泰独立

人数虽明显少于去年，但仍有数十万人在巴塞罗那走上街头，要求加泰罗尼亚脱离西班牙。地方政府称此次示威活动十分成功。

Spanien, Barcelona: Demonstrationen (picture-alliance/dpa/D. Zorrakino)

（德国之声中文网）在巴塞罗那的西班牙广场，黄色字母组成的标语十分醒目："目标--独立"。加泰罗尼亚民族日"Diada"之际，从下午起，该广场已满是示威者。警方称，约有60万人参加了示威活动，比一年前减少40万。

民族日"Diada"旨在纪念1714年9月11日。这一天，巴塞罗那被西班牙国王菲利普五世的军队占领，并由此失去自治地位。在西班牙王位继承战中，加泰罗尼亚曾支持菲利普五世的敌人。

要求重新公投

脱离西班牙运动两年前失利。大区政府一如既往，把加泰罗尼亚的独立作为明确目标。为使这一运动重振旗鼓，这是一个合适的日子。该政府敦促民众踊跃参加大规模示威行动。集会结束后，政府主席托拉（Quim Torra）称，此次行动大获成功。他指出，独立议题居于"政治行动的中心"。

主张独立的现届加泰罗尼亚大区政府在地方议会内仅有微弱多数；主张西班牙统一的政党在议会中亦有强大地位。

Spanien, Barcelona: Demonstrationen (picture-alliance/dpa/D. Zorrakino)

地区政府号召之下，数十万加泰罗尼亚人参加了集会

2006年起生效的加泰罗尼亚章程保障这个位于西班牙东北部、拥有750万住民的富裕地区享有某种自治权。不过，在巴塞罗那执政的独立赞同者们认为这还不够，要求举行脱离西班牙全民公投。然而，根据西班牙宪法，任何以脱离西班牙王国为目标的全民公投均属非法。

对分离主义者将作出判决

尽管如此，加泰罗尼亚大区政府仍擅自于2017年10月1日组织举行了脱离西班牙的全民公投，并在此之后单方面宣布加泰罗尼亚独立。为此，马德里中央政府解散了加泰罗尼亚政府，多名独立运动赞同者遭关押，前大区政府主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）及其他多名政府成员流亡国外。

Spanien, Barcelona: Demonstrationen (Getty Images/AFP/J. Lago)

示威者们也抗议关押分离主义运动领袖

数名责任人目前在马德里受审。检方指控他们犯有叛乱、骚乱、贪污公共资产罪。他们有可能被判处多年监禁。主要被告--前大区政府副主席洪克拉斯（Oriol Junqueras）被检方要求判处25年监禁。对12名独立运动领袖的审判案将于10月份结案，并作出判决。逃入比利时的前大区政府主席普伊德格蒙特未在受审之列。、

 

凝炼/乐然（德新社、路透社）

 

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