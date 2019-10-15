巴塞罗那接连3夜发生骚乱

（德国之声中文网）西班牙东北大区的警方通报说，有暴力倾向的独立运动人士不仅向安全力量投掷石块和爆竹，而且还使用了"沾有酸性液体的物品"。这已是在巴塞罗那市内及周边大规模示威的第三天。本周一，西班牙最高法院判处了9名独立运动领导人长期监禁。

数天来，在加泰罗尼亚脱离西班牙运动的成千上万支持者和平集会示威的同时，也一再发生暴力冲突，导致很多人受伤，还有多人被捕。

也有成千上万支持者和平集会示威

加泰罗尼亚大区政府主席托拉（Quim Torra）此间已遵从马德里中央政府的要求，公开谴责了暴力。他发表电视讲话称，"不能允许这样的情况在我们的国家发生。这样的行为必须立即停止。"他强调，没有任何理由去焚烧汽车、采取任何形式的破坏行为。此前，系狱的分离主义运动领袖们业已推文表达了对暴力的谴责。

中央政府再度对加泰罗尼亚实施强制管理？

西班牙政府首相桑切斯周三会晤了各在野党领导人，磋商局势。保守派阵营建议再度将加泰罗尼亚置于马德里的强制管理之下，左翼政党们则强调对话、寻求政治解决。

2017年，时任大区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）执意安排举行了西班牙最高法院认定为非法的加泰罗尼亚脱离西班牙的全民公投，导致围绕加泰罗尼亚独立运动的争议骤然激化。公投结果出炉后，大区政府于10月底单方面宣布了加泰罗尼亚的独立。据此，马德里中央政府解除了普伊格蒙特的职务、解散大区政府，并暂时接管该地区政务。

普伊格蒙特不属于本周一在马德里被判刑的分离主义者。他于2017年逃往布鲁塞尔，未受到审判。本周一，西班牙司法当局再度对他发出国际通缉令。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）