巴塞罗那接连3夜发生骚乱

（德国之声中文网）西班牙东北大区的警方通报说，有暴力倾向的独立运动人士不仅向安全力量投掷石块和爆竹，而且还使用了"沾有酸性液体的物品"。这已是在巴塞罗那市内及周边大规模示威的第三天。本周一，西班牙最高法院判处了9名独立运动领导人长期监禁。
数天来，在加泰罗尼亚脱离西班牙运动的成千上万支持者和平集会示威的同时，也一再发生暴力冲突，导致很多人受伤，还有多人被捕。
也有成千上万支持者和平集会示威
加泰罗尼亚大区政府主席托拉（Quim Torra）此间已遵从马德里中央政府的要求，公开谴责了暴力。他发表电视讲话称，"不能允许这样的情况在我们的国家发生。这样的行为必须立即停止。"他强调，没有任何理由去焚烧汽车、采取任何形式的破坏行为。此前，系狱的分离主义运动领袖们业已推文表达了对暴力的谴责。
中央政府再度对加泰罗尼亚实施强制管理？
西班牙政府首相桑切斯周三会晤了各在野党领导人，磋商局势。保守派阵营建议再度将加泰罗尼亚置于马德里的强制管理之下，左翼政党们则强调对话、寻求政治解决。
2017年，时任大区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）执意安排举行了西班牙最高法院认定为非法的加泰罗尼亚脱离西班牙的全民公投，导致围绕加泰罗尼亚独立运动的争议骤然激化。公投结果出炉后，大区政府于10月底单方面宣布了加泰罗尼亚的独立。据此，马德里中央政府解除了普伊格蒙特的职务、解散大区政府，并暂时接管该地区政务。
普伊格蒙特不属于本周一在马德里被判刑的分离主义者。他于2017年逃往布鲁塞尔，未受到审判。本周一，西班牙司法当局再度对他发出国际通缉令。
凝炼/洪沙（德新社、路透社）
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
古迹众多
加泰罗尼亚早期是腓尼基、伊特拉斯坎、后来是希腊人在此定居。希腊人主要定居在Rosas和Ampurias一带（见图）。后来罗马人继续在这里扩建居住区和基础设施。公元507年加泰罗尼亚被西哥特人征服之前，这里一直是罗马帝国的一部分。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
伯爵领地与独立
公元711年加泰罗尼亚被阿拉伯人占领。公元732年查理曼大帝在图尔战役中取胜，阻止阿拉伯人继续挺进。公元759年，加泰罗尼亚北部再次成为基督徒的地盘。1137年，加泰罗尼亚与阿拉贡合并。到了13世纪和14世纪早期，阿拉贡王朝统治了地中海西部地区，并占领了马略卡和巴伦西亚。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
从自治到争夺王位的战争
13世纪，加泰罗尼亚成立了自治管理机构。1476年阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并之后，争夺王位的战争一直持续到1714年结束。在此期间阿拉贡王国维护了其自治地位，只是在1460-1659年期间因发生叛乱而一度中断。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
自治失败纪念日
1714年9月11日，西班牙国王腓力五世占领巴塞罗那之后解散了加泰罗尼亚管理机构，从而结束了地区自治。从那时起，当地每年都会在这一天举行纪念活动。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
首个共和国时期的联邦制建议
1873年2月10日阿玛迪奥一世（Amadeo I）退位之后，西班牙有史以来的第一个共和国宣告成立。但是不到一年共和国便夭折。共和政体的追随者出现分裂，一部分人主张实行中央集权制的共和政体，另一部分人则支持建立联邦制。这幅图是联邦制的支持者，短命的西班牙共和国5位总统之一的弗朗西斯科·皮·马加尔总统（Francisco Pi i Maragall）。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
19世纪的失败尝试
加泰罗尼亚人试图在西班牙共和国内成立一个自己的国家，从而加剧了共和党人之间的意见分歧。1874年西班牙复辟君主制，图中的阿方索十二世登基，开始了对西班牙的统治。
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加泰罗尼亚共和党人
1923年至1930年间，普里莫·德里维拉将军（Primo de Rivera）在国王阿方索十三世以及军队和神职人员的支持下建立了独裁政权。加泰罗尼亚成为反对派和抵抗力量的中心。独裁统治结束后，政治家Francesc Macià（见图）为加泰罗尼亚争取了重要的自治权利。
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弗朗哥获胜毁灭一切自由
在西班牙第二共和国时期，加泰罗尼亚议员们制定了自治条例，并于1932年获得西班牙议会的批准。然而弗朗哥将军在西班牙内战中（1936年-1939年）的胜利标志着西班牙第二个共和国的结束。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
丧失一切自由
弗朗哥政权（1939年-1975年）的上台意味着加泰罗尼亚民主自由的结束：所有政党遭到禁止和迫害，自治权利被取消，加泰罗尼亚语言和文化受到压制。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
恢复自治的新条例
西班牙结束独裁统治举行了首次自由选举之后，1977年临时恢复了“加泰罗尼亚自治政府”。在1978年西班牙民主宪法的基础上，加泰罗尼亚在1979年获得了新的自治法条例。
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前加泰罗尼亚自治区主席齐奥尔迪·普约尔
弗朗哥时代结束后的首个自治条例承认加泰罗尼亚的独立性以及加泰罗尼亚拥有自己的语言。与1932年的自治条例相比，该条例扩大了加泰罗尼亚人在教育和文化领域的权利，但是对司法、财政管理和公共秩序领域的权利进行了限制。齐奥尔迪·普约尔（Jordi Pujol/见图）从1980年至2013年一直担任加泰罗尼亚自治区主席。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
增加自信心
近年来，加泰罗尼亚人要求独立的呼声高涨。 2006年，加泰罗尼亚获得了新的自治条例，其权限得以扩大。但是在保守的人民党提出诉讼之后，最高宪法法院又取缔了这一新的自治条例。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
首次尝试举行独立公投
加泰罗尼亚曾计划在2014年11月9日就举行独立公投。公投的第一个问题是“你希望加泰罗尼亚成为一个国家吗？”第二个问题是：“你希望这个国家独立吗？”然而举行公投的提案在宪法法院未获得通过。
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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路
两任主席 同出一辙
自2016年1月以来普里格迪蒙特（Carles Puigdemont）一直担任加泰罗尼亚自治政府的负责人。他继承了其前任阿图尔·马斯（Artur Mas）的分裂主义路线，并呼吁在2017年10月1日举行全民投票。西班牙总理马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）认为公投违反宪法。