巴塞罗那将提高旅游税 马略卡岛期望减少游客

大量游客涌向西班牙，有人认为当地普通民众并没有从中受益，而是遭受旅游业带来的负面影响。巴塞罗那计划提高旅游税，马略卡岛则希望只吸引那些愿意消费的游客。

（德国之声中文网）西班牙旅游热点地区的当地人对游人如织日益不满，当局正在采取严厉措施减少旅游业的负面影响。

巴塞罗那市长科博尼(Jaume Collboni）周日（7月21日）接受采访时透露，该市计划对停留时间少于12小时的游轮乘客增加旅游税。

"我们将提议……大幅提高对中途停留游轮乘客的旅游税，"科博尼(Jaume Collboni)对《国家报》说。

这是他为减少旅游业对当地人生活的影响而宣布的一系列措施中的最新一项。

几周前，巴塞罗那发生当地人针对旅游业的抗议活动，有些抗议者高呼 "游客滚回家"等口号，并向游客喷水。

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更少的游客，更高的消费

根据官方统计的数据，巴塞罗那去年的游轮游客创下新高，达到360万人次。目前对中途停留的游轮乘客征收的旅游税为每天 7 欧元。

科博尼没有透露他将提高多少旅游税，但他说出了明确的理由："中途停留的游轮乘客（少于12小时）使用了大量的公共空间，却没有给城市带来任何好处，给人一种被占用和拥挤的感觉。"

科尔博尼说："我们希望旅游业能够尊重到访地。"

科尔博尼上个月宣布，到2028年，该市将禁止向游客出租公寓。与此同时，他还增加了其他旅游税。

马略卡岛的民众抗议：少些游客，多点生活 图像来源: Clara Margais/dpa/picture alliance

马略卡岛爆发新一轮抗议

最近，反旅游人士在马拉加、加那利群岛和马略卡岛的帕尔马等西班牙著名度假胜地举行了抗议活动。

他们将当地人生活水平急剧下降的责任归咎于游客，认为他们的大量涌来推高了物价，包括住房成本。有些地方还特别反对"派对旅游"。

马略卡岛就是这样一个地方，它希望吸引更少的游客，而且只吸引那些愿意消费的游客。

上周日，抗议活动再次爆发。

就在八周前，大约一万人走上帕尔马街头抗议，口号包括 "够了真是够了！"和 "马略卡不贱卖！"

旅游业对马略卡岛至关重要，占全岛经济产出的45%。

然而，许多人认为，只有少数人从旅游业中获益，而绝大多数人只能从事收入微薄的工作，忍受着住房短缺、交通堵塞、噪音和污染等旅游带来的问题。

（德新社、路透社）

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