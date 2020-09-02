巴塞罗那"圣家族大教堂"不能按时竣工

（德国之声中文网）建筑集团负责人坎普斯（Esteve Camps）这样谈到将无法如期竣工由高迪设计的这座罗马天主教宗座圣殿大教堂："我们不是悲观，而只是务实。"他指出，鉴于新冠肺炎大流行瘟疫导致的总体经济不确定性，暂时也没有新的时间表。这样，始建于1882年的这座教堂势将再延长一些符合其"永远的未完成物"这一名声的时间。

不过，坎普斯称，好消息也还有一些：3月中旬因大流行瘟疫而全面中止的建设工作至迟会在3星期后重启；相关工作将集中于建成"玛丽亚塔"。该塔高123米，是圣家族大教堂的第二高塔。他说，希望能在2021年底竣工。

完建所需资金完全来自捐款和门票收入。由于直到7月初的近3个月的被迫关闭以及整个巴塞罗那游人稀少，收入明显下降。因此，建筑集团2021年的拨款预算仅为1700万欧元，而2019年，预算尚为1亿。



资金缺口大

建筑集团估计，为完成杰出建筑师高迪（1852-1926）的这一毕生之作，共还需要4亿欧元。2010年，天主教罗马教皇本笃十六世将这座位于巴塞罗那老城北区的教堂封为圣座大教堂。除宫殿般的格拉纳达阿尔罕布拉堡（Burg Alhambra）外，她是西班牙吸引游客最多的景点。

该教堂融合了新哥特式和现代派风格，自2005年起，位列世界文化遗产名录。该教堂最高塔将有172.5米高，从而成为世界上最高教堂。



凝炼/达扬（德新社）



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。