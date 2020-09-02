 巴塞罗那″圣家族大教堂″不能按时竣工 | 文化经纬 | DW | 17.09.2020

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巴塞罗那"圣家族大教堂"不能按时竣工

  "永恒工地"圣家族大教堂（Basilika Sagrada Familia）是巴塞罗那的一大旅游景观，原计划在建筑师高迪（Antoni Gaudí）一百周年冥诞的2026年完工。然而，相关计划已无望实现。

Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

2019年，圣家族大教堂的参观人数超过250万

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巴黎圣母院火灾一周年之际，法国总统马克龙发表视频讲话，表示尽管目前因为疫情而暂停修复工程，但是之前提出的五年内完成修复的目标不变。2019年4月15日晚，一场大火给这座世界闻名的历史建筑造成严重损毁。

（德国之声中文网）建筑集团负责人坎普斯（Esteve Camps）这样谈到将无法如期竣工由高迪设计的这座罗马天主教宗座圣殿大教堂："我们不是悲观，而只是务实。"他指出，鉴于新冠肺炎大流行瘟疫导致的总体经济不确定性，暂时也没有新的时间表。这样，始建于1882年的这座教堂势将再延长一些符合其"永远的未完成物"这一名声的时间。

不过，坎普斯称，好消息也还有一些：3月中旬因大流行瘟疫而全面中止的建设工作至迟会在3星期后重启；相关工作将集中于建成"玛丽亚塔"。该塔高123米，是圣家族大教堂的第二高塔。他说，希望能在2021年底竣工。  

Spanien Barcelona | Basilika La Sagrada Familia (Matthias Oesterle/Zumapress/picture-alliance)

接近完工：献给圣母玛丽亚的塔

完建所需资金完全来自捐款和门票收入。由于直到7月初的近3个月的被迫关闭以及整个巴塞罗那游人稀少，收入明显下降。因此，建筑集团2021年的拨款预算仅为1700万欧元，而2019年，预算尚为1亿。
  

资金缺口大

建筑集团估计，为完成杰出建筑师高迪（1852-1926）的这一毕生之作，共还需要4亿欧元。2010年，天主教罗马教皇本笃十六世将这座位于巴塞罗那老城北区的教堂封为圣座大教堂。除宫殿般的格拉纳达阿尔罕布拉堡（Burg Alhambra）外，她是西班牙吸引游客最多的景点。  

该教堂融合了新哥特式和现代派风格，自2005年起，位列世界文化遗产名录。该教堂最高塔将有172.5米高，从而成为世界上最高教堂。
   

凝炼/达扬（德新社）
  
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Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

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