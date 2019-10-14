巴塞罗那再次掀起抗议浪潮

（德国之声中文网）两年前，加泰罗尼亚人不顾司法禁令毅然投票赞成加泰罗尼亚脱离西班牙宣布独立。现在，大多数分裂主义运动的领导人因煽动"暴乱"罪被判多年监禁。宣布判决之后，巴塞罗那及周边地区爆发强烈的抗议活动。星期一，成千上万的分裂主义支持者聚集在加泰罗尼亚广场。一些愤怒的分离主义者则在加泰罗尼亚的首府封锁了街道。

在巴塞罗那的埃尔普拉特机场，示威者与警察发生冲突。从图片中可以看到，安全部队如何使用警棍对付集会参加者以及将示威者按倒在地。据法新社的一位记者报道说，此前有数百名抗议者向安全部队投掷石块和垃圾箱。据西班牙机场管理局（Aena）公布的消息说，抗议活动导致110个航班被取消， 75人受伤。机场急救处提供了上述消息，但是没有公布受伤者的伤情。

活动人士在司法机构做出宣判之前就宣布开展"公民抗命"运动。中央政府随后在该地区加强了警力。在接下来的几天里，估计将会爆发多个抗议集会和示威活动。

因"暴乱"被判刑

西班牙最高法院周一（10月14日）作出裁定，分别判处加泰罗尼亚独立运动的12名被告中的9人9至13年有期徒刑。前加泰罗尼亚大区政府副主席容克拉斯获最高13年徒刑。

此案涉及分离主义运动领袖们在2017年10月1日的遭禁独立全民公投中所扮演的角色，及由此导致的巴塞罗那地区政府作出加泰罗尼亚脱离西班牙的决定。

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普伊格蒙特再次受到国际通缉

前加泰罗尼亚大区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）没有出席法庭判决。他在2017年秋季与其他政客一起逃亡到比利时。他在一次公开场合称法院的判决"不人道"，强调对独立运动的任何反应都必须是"民主和非暴力的"。本周一（10月14日）西班牙司法当局重新启动了针对普伊格蒙特的国际逮捕令，以便在西班牙对他进行起诉。

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普伊格蒙特的继任，加泰罗尼亚大区现任主席托拉（Quim Torra）也对剥夺分离主义分子的自由提出批评。他说："我和地区政府认为这些判决缺乏公正和民主，因此反对这些判决。"托拉表示，他们将继续努力，争取建立加泰罗尼亚共和国。然而西班牙总理桑切斯（Pedro Sánchez）则持相反立场。他呼吁人们承认司法工作的独立性，尊重其判决。桑切斯强调指出："没有人能够超越法律。"他说，审判进程的结束为危机地区人民的共存与对话开辟了一个"新的阶段"。与其他主要政党领导人一样，桑切斯总理也认为此次审判可以作为"典范"。

在西班牙提前举行大选的前夕，法院对加泰罗尼亚分离分子领导人做出判决。因为如果明年四月大选结束后，即使经过数月的谈判有可能也无法组建政府。因此，现任社会党政府首脑桑切斯正式宣布将大选提前到11月10日举行。这是四年来第四次举行这样的投票。法院的裁决将对议会的重新选举产生多大的影响，目前尚不清楚。

李京慧/洪沙 (法新社、德新社、美联社 )