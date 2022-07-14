 巴基斯坦遭遇“气候灾难”洪灾吞噬千人生命 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

巴基斯坦遭遇“气候灾难”洪灾吞噬千人生命

巴基斯坦洪水为患，楼房建筑被冲走，众多民众无家可归，一些灾民被迫涉水逃难，政府部门正在加紧疏散居民。巴基斯坦气候变化部长雪莉·雷曼接受德国之声采访时指出，许多灾区看上去“就像一片小海洋”。

巴基斯坦遭遇严重洪灾，重灾区信德省降雨量约是8月平均降雨量的8倍

巴基斯坦遭遇严重洪灾，重灾区信德省降雨量约是8月平均降雨量的8倍

（德国之声中文网）巴基斯坦气候变化部长雪莉·雷曼（Sherry Rehman）表示，巴基斯坦正在经历一场“严重的气候灾难”，周日一场毁灭性的洪水造成的死亡人数超过千人。她告诉德国之声:“我们不得不首次部署海军开展行动，因为其中很多灾区看上去仿佛一片小海洋。” 

官员们指出，仅在过去的一天，就有100多人死亡，大部分新增的伤亡发生在东南部信德省以及西北部的开伯尔-普什图省。

洪水无比凶猛，桥梁、村庄、道路都被冲毁

洪水无比凶猛，桥梁、村庄、道路都被冲毁

雷曼指出，今年袭击巴基斯坦遭遇的极端天气状况是气候危机的佐证：“从2月底，3月初，我们从冬天一下子就到了春天。巴基斯坦成为地球上最热的地方之一，南部气温超过53摄氏度。这引发了…一整个季节的森林火灾。”

观察人士指出，巴基斯坦的腐败和糟糕的基础设施是在造成灾难的罪魁祸首。但雷曼反驳表示，联合国实地专家现在“没有看到这是一场气候灾难”：“我不知道有谁能计划好应对持续八周的雨季……比平常降水量多了700%。我不认为是防范的问题。话虽如此，我们当然需要更好的预防计划。”

灾区已变“水城”

灾区已变“水城”

巴基斯坦总理谢巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）说从未见过如此状况，视察信德省灾情时他说：“一座又一座村庄消失，数百万房屋被毁，造成了巨大的破坏”。官员们警告说，预计在未来几天还会再有洪水侵袭。

另外一个重灾区开伯尔-普什图省，成千上万的人不得不离开家园，被疏散到政府大楼里设立的救济营。新闻门户网站《黎明报》(Dawn)援引该省官员表示，省内一些地区形同被“隔绝”，许多居民被迫涉水逃难，有些人已经走了好几天。

国际援助

美国、英国、中国和阿联酋等国都已承诺为巴基斯坦提供支持。教宗方济呼吁各方要“与遭受灾难性洪灾的巴基斯坦人民同在”。他呼吁国际社会“慷慨解囊”。巴基斯坦总理办公室说，第一批国际援助物已经运送到，未来几天还将有15架运送救援物资的飞机抵达。

一名男子和他的宠物猴子坐在路边，向路人寻求施舍

一名男子和他的宠物猴子坐在路边，向路人寻求施舍


 

 (美联社，德新社，法新社等)


© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Nach dem Jahrhunderthochwasser in der Eifel durch heftige Regenfälle und Dauerregen mit Überschwemmungen und Überflutungen haben die Aufräumarbeiten im Ahrtal begonnen. Einheiten von Polizei, THW, Bundeswehr und Feuerwehr mitsamt vielen freiwilligen Helfern räumen Straßen, entfernen Schutt und Schlamm und versorgen die Menschen. Im Bild zerstörte Häuser in der Ortschaft Altenahr, in der die Flut viele Häuser zerstörte, 22.07.2021

观点：洪灾一年后 人们在经历另一场灾难 14.07.2022

德国西部特大洪灾发生一年后，受灾民众依然未能摆脱创伤。德国之声记者Christoph Strack指出，人们还要面对政府的失败作为带来的严重后果。

LIUZHOU, CHINA - JUNE 5, 2022 - Photo taken on June 5, 2022 shows low-lying waterlogging in Rongshui Miao Autonomous County of Liuzhou city, South China's Guangxi Zhuang autonomous Region. Days of heavy rain, coupled with the passage of upstream flood peak, meltwater temporarily activated the flood control pump station, which has not been fully completed, pumping out the flood water in the county, reducing the damage.

中国为何频发极端天气事件？ 25.06.2022

中国南部本月发生创纪录的洪水灾害，导致50多万人流离失所。环保人士警告说，中国的碳排放量很有可能在2030年前持续增长。中国政府公布的最新线路图称，到2035年，气候变化监测预警能力可望达到同期国际先进水平。

气候变化就在身边

气候变化就在身边 26.09.2021

德国汉堡举行的年度极端气候大会上，气象学家和气候研究人员一致认为，人类活动是极端天气事件增加的原因，必须对此有所作为。