巴基斯坦遭遇“气候灾难”洪灾吞噬千人生命

（德国之声中文网）巴基斯坦气候变化部长雪莉·雷曼（Sherry Rehman）表示，巴基斯坦正在经历一场“严重的气候灾难”，周日一场毁灭性的洪水造成的死亡人数超过千人。她告诉德国之声:“我们不得不首次部署海军开展行动，因为其中很多灾区看上去仿佛一片小海洋。”

官员们指出，仅在过去的一天，就有100多人死亡，大部分新增的伤亡发生在东南部信德省以及西北部的开伯尔-普什图省。

雷曼指出，今年袭击巴基斯坦遭遇的极端天气状况是气候危机的佐证：“从2月底，3月初，我们从冬天一下子就到了春天。巴基斯坦成为地球上最热的地方之一，南部气温超过53摄氏度。这引发了…一整个季节的森林火灾。”

观察人士指出，巴基斯坦的腐败和糟糕的基础设施是在造成灾难的罪魁祸首。但雷曼反驳表示，联合国实地专家现在“没有看到这是一场气候灾难”：“我不知道有谁能计划好应对持续八周的雨季……比平常降水量多了700%。我不认为是防范的问题。话虽如此，我们当然需要更好的预防计划。”

巴基斯坦总理谢巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）说从未见过如此状况，视察信德省灾情时他说：“一座又一座村庄消失，数百万房屋被毁，造成了巨大的破坏”。官员们警告说，预计在未来几天还会再有洪水侵袭。

另外一个重灾区开伯尔-普什图省，成千上万的人不得不离开家园，被疏散到政府大楼里设立的救济营。新闻门户网站《黎明报》(Dawn)援引该省官员表示，省内一些地区形同被“隔绝”，许多居民被迫涉水逃难，有些人已经走了好几天。

国际援助

美国、英国、中国和阿联酋等国都已承诺为巴基斯坦提供支持。教宗方济呼吁各方要“与遭受灾难性洪灾的巴基斯坦人民同在”。他呼吁国际社会“慷慨解囊”。巴基斯坦总理办公室说，第一批国际援助物已经运送到，未来几天还将有15架运送救援物资的飞机抵达。





(美联社，德新社，法新社等)



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