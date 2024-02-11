巴基斯坦选举结果出炉：无人过半，组阁前景不明

（德国之声中文网）巴基斯坦选举委员会周日（2月11日）公布的最终计票结果显示，在议会共264个席位中，伊姆兰·汗（Imran Khan）所支持的独立候选人赢得了101席。而前总理谢里夫（Nawaz Sharif）领导的穆斯林联盟获得了75个议席。以前外长布托·扎尔达里（Bilawal Bhutto Zardari）为首的巴基斯坦人民党获得54席。其他党派共获得34席。

伊姆兰·汗目前在狱中服刑，他领导的正义运动党（PTI）未被允许参加本次选举。因此他的支持者只能作为独立候选人参选。

投票结束后，该阵营和谢里夫的穆斯林联盟都宣称自己获胜。不过鉴于穆斯林联盟成为议会中最大的单一政党，其获得授权组阁的机会最大。该党已经开始寻找联合执政伙伴。

断网、推迟公布结果

此次选举的投票结束60多个小时后，官方才公布了计票结果，比原计划推迟了一天。这一延迟引起了各方对计票过程的质疑。

投票期间，巴基斯坦的互联网服务一度被关闭，原因是发生了几起有组织的暴力事件，以及出现了有关操控选举的指控。

前板球明星伊姆兰·汗曾于2018年领导正义运动党赢得巴基斯坦议会选举并当选总理。2022年4月10日，下院通过针对伊姆兰·汗的不信任动议，伊姆兰·汗成为巴历史上首位遭国民议会罢免的总理。他宣称这是军方一手策划的。

伊姆兰·汗迄今已有四项刑事定罪，其中三项在此次选举前的几天内宣判，他被判处长达几十年的监禁，并被禁止参选。

在最终计票结果公布前，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（Syed Asim Munir）周六（2月10日）表示，巴基斯坦需要“稳定的领导”，必须摆脱“无政府状态和两极分化”的政治。他呼吁政治家们展现“政治成熟和团结”。巴基斯坦强大的军方传统上拥有巨大的政治影响力。

（路透社、德新社）

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