巴基斯坦警方逮捕恐袭华人嫌犯

（德国之声中文网）巴基斯坦反恐警察在多次突击行动中逮捕了至少12名涉嫌与上周发生的一起恐袭相关的嫌犯。巴基斯坦官员本周一（4月1日）发布了这个消息。

3月26日，巴基斯坦境内中方承建的一个水电站工地附近发生恐怖袭击，事件中共有七人丧生，其中包括五名中国工程技术人员。事件发生在巴基斯坦西北部的动荡地区开伯尔-普什图省。

警方人员透露，被逮捕的嫌犯并未直接参与此次袭击，但他们帮助了策划针对中国人的袭击事件，并且一些被逮捕的人与巴基斯坦武装分子有联系。这些嫌犯仍在接受审讯，警方的其他突袭行动仍在进行中。

因为未获得向媒体公开发言的授权。官员们不愿透露姓名。他们表示，其中被拘的嫌犯将一辆装满爆炸物的汽车运往开伯尔-普什图省，在那里，一名自杀式炸弹袭击者驾驶一辆装载炸药的汽车，撞向另一辆车，导致车内五名中国公民以及一名巴基斯坦司机丧生，肇事者也死亡。

根据中国驻巴基斯坦大使馆官网，昨日晚间（3月31日），巴基斯坦政府在努尔汗空军基地为遇难的五位中国公民举行遗体送别仪式。中国驻巴基斯坦大使姜再冬出席并发表讲话，他说：“我们希望并相信，巴方将加快案件侦办，加大反恐力度，采取一切措施保护中国在巴人员、机构和项目安全。” 仪式后，巴基斯坦军机护送遇难者的遗体飞往北京。

当地警方表示，事发当时，一个由中国工程技术人员及劳工组成的团队正乘车前往达苏水坝工地。本周一，巴基斯坦总理谢里夫（Shehbaz Sharif）前往达苏水坝，会见了中国工程师和工人。巴方官员还将向谢里夫介绍了该项目的进展情况。

中巴经济走廊项目近年来曾经遭遇过类似袭击。2021年7月，一辆载有中国工程师的客车在前往达苏水电站施工工地的途中突发爆炸坠入山沟，造成13人死亡，其中包括9名中国公民。事件发生后，来自巴基斯坦外交部的消息称，巴勒斯坦塔利班已经承认对此负责。

（美联社等）

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