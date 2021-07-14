巴基斯坦能否保障中国在巴投资？

（德国之声中文网）巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）上周表示，他正在考虑与俾路支省（Balochistan）的叛乱分子对话，并补充道，该省只有实现和平，才能取得进展。他指出，如果该省进行发展工作，“我们就永远不必担心叛乱分子了”。

伊姆兰·汗是在访问俾路支省瓜达尔（Gwadar）时发表上述言论的，瓜达尔是中巴经济走廊的中心。价值500亿美元的中巴经济走廊是中国“一带一路”项目的一部分。

尽管巴基斯坦政府在俾路支省曾启动过多个发展项目，但这一位于该国西部的省份仍然是巴基斯坦最贫穷和人口最少的省份。

数十年来，反叛组织在该省发动分离主义叛乱，控诉首都伊斯兰堡和富裕的旁遮普省（Punjab）剥削他们的资源。2005年巴基斯坦政府在该省发动了军事镇压行动。

2015年，中国宣布启动中巴经济走廊项目，以扩大其在巴基斯坦以及整个中亚和南亚地区的影响力，由此抗衡美国和印度的影响力。中巴经济走廊将把巴基斯坦南部阿拉伯海的瓜达尔港与中国西部的新疆地区连接起来。它还包括修建公路、铁路和石油管道的计划，以加强发中国和中东地区的联系。

“一步好棋”

就伊姆兰·汗对俾路支分离主义者态度的改变，位于巴基斯坦卡拉奇（Karachi）的国际关系专家维扎拉特（Talat A Wizarat）表示欢迎，她认为这一提议可能预示着俾路支省的繁荣时代的到来。她向德国之声评价道：“这是一步好棋。俾路支省的和平将吸引更多的中国投资。”

位于伊斯兰堡的分析家马利克（ Salma Malik）也坦言，总理应该早就与分离主义者接触了。她说：“这个提议相当晚了，但仍是一个受欢迎的举措。”

包括武装叛乱组织和政治团体在内的俾路支分离主义者，反对中国在该省与日俱增的投资。他们还认为，伊姆兰·汗的谈判提议并不真诚，其目的只是为了保护中国在这个动荡省份的投资项目。

巴基斯坦前议员莱赫里（Yasmin Lehri）指出，中国对俾路支省的安全局势感到担忧。她向德国之声表示：“北京在世界多个地区开展各种发展项目，但没有一处像在俾路支省那样面临这么多威胁。” 观察家们认为，中国的担忧是伊斯兰堡对俾路支分离主义者改变态度的主要因素之一。

卡拉奇的分析家艾哈迈德·汗（Tauseef Ahmed Khan）同意莱赫里的观点。他补充道：“中国希望其在俾路支省的投资受到保障，伊姆兰·汗总理的政府因受到北京的压力而需解决这一问题。”他强调，伊斯兰堡除了设法打消中国的顾虑以外，别无选择。

对中国的怒火

俾路支省政府前发言人布莱迪（Jan Muhammad Buledi）介绍，俾路支省的几个中国项目面临安全威胁。布莱迪表示，俾路支省对中国有诸多不满，当地人认为瓜达尔和其他与中巴经济走廊有关的项目对他们并无好处。

巴基斯坦著名经济学家班加里(Qaiser Bengali)对此表示肯定：“俾路支人认为这些协议和中国项目并没有给他们带来任何好处，这种想法没错。”他补充说：“中国从瓜达尔港拿走了91%的收益，剩下的归巴基斯坦联邦政府所有。而瓜达尔的当地人连清洁的饮用水都无法获得。”

这名专家还介绍，瓜达尔有一些中国人专用的住宅区，“即使是俾路支省议会的议员也不被允许进入这些设施。”

瓜达尔港是中巴经济走廊项目的中心

一方面，当地人基本没有政治途径来发泄他们的怒火。另一方面，武装叛乱组织发誓不仅要在该省，而且要在巴基斯坦全国范围内损害中国的利益。

2018年8月，俾路支省达尔本丁（Dalbadin）发生了一起针对一辆载有中国工程师巴士的自杀式炸弹袭击案，造成5人受伤，其中包括3名中国公民。同年11月，俾路支分离主义者袭击了中国驻巴基斯坦南部城市卡拉奇市的领事馆，造成四人死亡。2019年5月，分离主义者袭击了瓜达尔的珍珠洲际酒店，造成5人死亡，6人受伤。2020年6月，巴基斯坦证券交易所遭遇武装分离主义者袭击，中国三家公司拥有该交易所40%的股权。

除了损害中国的利益，俾路支叛乱分子还经常袭击巴基斯坦安全部队、政治对手、温和派的俾路支政治家以及那些在中国或巴基斯坦政府管理的发展项目中工作的非俾路支劳工。

巴基斯坦为何需要中国的投资？

中国经济投资的支持者认为，巴基斯坦需要外国投资，而且中国已证明自己是一个可靠的合作伙伴。伊姆兰·汗总理的经济委员会成员哈桑（Ashfaq Hassan）向德国之声介绍：“反巴基斯坦分子正在对中国进行虚假指控。我们给他们合同，因为他们有贡献。中国的投资将帮助巴基斯坦的经济，尤其是在我们的经济受到新冠疫情严重打击的背景下。俾路支省也将受益。”

著名的巴基斯坦商人指出，中国的投资为该国创造了成千上万的就业机会，不计其数的的人从附属项目中受益。

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