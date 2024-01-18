巴基斯坦空袭回击伊朗 北京呼吁克制

（德国之声中文网）巴基斯坦外交部表示，周四（1月18日）对伊朗境内发动空袭，目标针对分离主义的俾路支民兵。两天前，伊朗对巴基斯坦境内的一个武装组织基地发动了袭击。

伊朗媒体称，此次巴基斯坦的空袭中，多枚导弹击中该国靠近边界处的一个村庄，至少九人死亡。

这两个邻国过去就曾关系紧张，两国相互指责对方为武装组织提供藏身之所，但此轮袭击则是近些年来的顶点。特别是在10月7日加沙战争爆发以来，对中东不稳定局势的忧虑增加。

巴外交部强调"完全尊重伊朗主权"

巴基斯坦外交部称，此次以情报为基础的行动中，多名恐怖分子被打死，称这是"对恐怖分子藏匿地点高度协调的精准打击"。

巴外交部在声明中同时强调，"完全尊重伊朗伊斯兰共和国的主权和领土完整"。"今日行动的唯一目标是寻求维护巴基斯坦自身的安全和国家利益，这是重大和不能妥协的。"

巴一名高级安全官员向路透社表示，军方处于最高级别警戒状态，任何来自伊朗的错误举动都将受到强烈回击。

伊朗则对巴基斯坦的空袭作出强烈谴责。其外交部发言人表示，已召见巴驻德黑兰临时代理大使要求做出解释。

巴基斯坦外交部一名发言人表示，该国总理卡卡尔将缩短在达沃斯世界经济论坛的行程回国。

巴基斯坦对伊朗境内目标发动空袭

俾路支解放阵线（BLF）与俾路支解放军（BLA）

一名了解巴基斯坦情报的消息人士向路透社表示，空袭由巴军机实施。"我军展开空袭的目标是在伊朗境内的俾路支民兵。"

他补充说，受空袭的民兵属于俾路支解放阵线（Baloch Liberation Front, 简称BLF）。该组织寻求巴基斯坦俾路支省独立。

据美联社报道，"俾路支解放军"（Baluch Liberation Army，简称BLA）则在一份声明中表示，巴基斯坦的袭击以该组织为目标，并有成员被打死。"巴基斯坦要为此付出代价。俾路支解放军现在不会保持沉默。我们将复仇，并对巴基斯坦国宣战。"

2000年起在该地区运作的"俾路支解放军"没有宗教背景，曾对巴基斯坦安全力量以及中国在当地的利益发动袭击。该组织被怀疑在伊朗有藏匿据点。

伊朗"秀肌肉"

伊朗周二对巴基斯坦袭击的目标"正义军"（Jaish al Adl）倾向于逊尼派，被主要是什叶派的伊朗视为威胁。该组织的前身与"伊斯兰国"关系靠近。

1月10日，"正义军"声称对伊朗东南部一个警察局的袭击负责，一名警察死亡。12月该组织还曾实施类似的袭击，导致11名警察死亡。

成立于2012年的"正义军"被伊朗列入恐怖组织黑名单。近些年来该组织在伊朗境内发动了多次袭击。

伊朗官方通讯社称，周三，"正义军"组织表示，在锡斯坦-俾路支斯坦省打死了伊朗伊斯兰革命卫队的一名成员。

拥核国家巴基斯坦表示，在伊朗的袭击中有平民遇害。两名儿童死亡。巴警告德黑兰须面对后果。伊斯兰堡周三召回驻伊朗大使，称伊朗此前的袭击是对巴基斯坦主权的悍然侵犯。

在对巴基斯坦袭击前，伊朗已经在该地区采取行动显示其军事力量。

本周，伊朗对叙利亚发动空袭，称其目标是"伊斯兰国"据点。1月初，"伊斯兰国"声称在伊朗实施的炸弹袭击导致逾90人死亡。伊朗还对伊朗发动袭击，称目标是以色列的一个间谍中心。巴格达也召回了驻伊朗大使。

分析：巴基斯坦面临内政压力对伊朗袭击作出回击

就在伊朗对巴基斯坦袭击前，这两个邻国看似在改善关系，伊朗外长阿卜杜拉希扬与巴总理卡卡尔本周还在达沃斯举行了会晤。

分析人士认为，巴基斯坦实施报复性袭击后的声明显示，并不希望冲突升级，但局势仍然可能失控。

美国和平研究所南亚安全高级专家米尔（Asfandyr Mir）向路透社表示："伊朗袭击巴基斯坦的动机仍不明确，但鉴于伊朗整体上在该地区的行为，冲突存在升级的可能。"

他认为，巴基斯坦在伊朗境内发动袭击，这跨越了一条甚至连美国和以色列都保持谨慎的红线。

8月被解职的巴前国防部长阿西夫（Khwaja Asif）表示，巴方的行动是报复性的。他对Geo TV表示："已经给予了有克制的回应，这是重要的。与此同时应致力于不让局势升级。"

巴基斯坦冲突与安全研究所的可汗（Abdullah Khan）向美联社表示："（巴）政府和军方面临巨大压力。伊朗在其媒体上欢庆（周二的）袭击，而巴基斯坦民众则感受到其所拥有的军队不如过去强大。所以巴方必须作出回应。"

两国所打击的民兵组织活动的区域包括巴基斯坦西南部的俾路支省和伊朗东南部的锡斯坦- 俾路支斯坦省。两个省份都局势不安、矿产丰富并且很大程度上没有开发。

俾路支民兵在巴基斯坦袭击中国投资项目

俾路支解放阵线（BLF）以及俾路支解放军（BLA）也对在俾路支省投资的中国公民发动袭击。俾路支省是巴基斯坦面积最大的省份，但也是人口最少和最未开发的地区。许多地方等同于法外之地。

中国对两国来说都是至关重要的伙伴国。周四，北京呼吁保持克制。

北京在该地区扮演重要角色，一带一路项目包括在俾路支省瓜达尔港以及一座机场的投资。

中国外交部发言人毛宁周四表示，希望双方冷静克制。"如果双方有需要，我们也愿意为缓和事态发挥建设性的作用。"

据德新社报道，中国驻巴基斯坦卡拉奇领事杨云东向Geo News表示，中国愿意在解决分歧中扮演建设性角色。

巴基斯坦一名情报官员向德新社表示："老大哥（中国）并不想要惹麻烦，让我们冷静下来。"他声称，巴基斯坦和伊朗双方将采取步骤缓解局面。

伊斯兰堡智库欧亚世界研究所所长什萨德（Irfan Shehzad）向美联社表示："中国不但表示愿意调停，而且与两国取得接触。"

什萨德认为，巴基斯坦和伊朗的外交关系将保持降温，但不会进一步升级。"两国目前是1比1平的僵局。"他所在的研究所也与中国有合作。

（路透社、美联社、德新社、法新社）

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