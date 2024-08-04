巴基斯坦的中国债务困局

常被中国民间称为“巴铁”的巴基斯坦多年来获得了大量中国贷款用于提升基础设施并打造中巴经济走廊。然而，如何偿还这些债务，成了伊斯兰堡的大问题。分析人士认为，鉴于中国需要巴基斯坦对抗印度，因此会再次允许延期还债。

（德国之声中文网）今年7月，财政吃紧的巴基斯坦从国际货币基金组织获得了70亿美元新一轮纾困资金。巴基斯坦一方面着手推动经济改革，另一方面也已开始与中国就数十亿美元的债务问题进行谈判。作为北京的重要地缘战略伙伴，巴基斯坦方面希望能够推迟向中国偿还至少160亿美元的能源领域债务，并延长40亿美元的现金贷款期限，以缓解外汇储备枯竭的问题。

就在一个多星期前，巴基斯坦财政部长奥朗则布(Muhammad Aurangzeb)在北京提议延长中资企业在中巴经济走廊框架下建造的9座发电厂之债务期限。另据巴基斯坦《黎明报》的消息，总理谢里夫(Shehbaz Sharif)也在8月2日的内阁会议上表示已经致信中国政府请求重新安排债务。和债务重组不同，重新安排并不会削减债务，而是延长还款期限。

中巴经济走廊项目(CPEC)启动于2015年，是中国“一带一路”倡议的最大项目之一。在此框架下，北京已经为巴基斯坦的基础设施投入海量资金。整个中巴经济走廊项目的价值高达650亿美元，其最主要目标是建立一条贯穿巴基斯坦全境、跨越多条山脉从而连接中国新疆腹地与巴基斯坦的印度洋港口的物流通道。与此同时，中巴经济走廊项目还投入数十亿美元用于巴基斯坦的能源基础设施建设。

现在，面临巨大财政压力的巴基斯坦政府不得不与以中资企业为主的电力供应商重新谈判，希望能降低电价。长年研究中国投资巴基斯坦议题的政治学者哈立德(Azeem Khalid)在接受德国之声采访时表示，中资参与的发电厂建设加剧了巴基斯坦的经济困境。“巴基斯坦没有建立国有发电厂，而是允许中国企业作为独立电力生产商(IPP)运营。这导致巴方需要按照装机容量付费，而不是按照实际发电量支付。实际上，这让民众不得不为他们并没有使用的电力部分付费。”

根据2022年的数据，巴基斯坦总共欠中国266亿美元的债务，多于任何其他国家。位于伊斯兰堡的经济学家阿芙塔布(Safiya Aftab)对德国之声表示，中国贷款的利率约为3.7%，相对而言并不优惠。她说：“这些贷款用于基础设施建设，理论上应该开始产生回报。我认为主要问题是巴基斯坦的吸收能力太差，政府无法按计划推进项目。”

哈立德则认为，中资贷款利率过高导致巴基斯坦政府无力偿还：“放宽和延期越多，对巴基斯坦就越有利。中国了解巴基斯坦的财政困境，经常会提供一些喘息空间，但有时也会利用债务来谋取自身利益。”

中资参与兴建的Thar煤电厂一期工程已经在2023年初投产 图像来源: Thar Coal Company/XinHua/dpa/picture alliance

中巴经济走廊之利弊

批评人士指出，中巴经济走廊框架下的贷款起初被认为是国际贷款中最便宜的选择，但随着时间的推移，偿还债务的成本远高于预期。哈立德说，中巴之间签署的许多协议都严重偏向中国，巴方谈判不力导致这些协议往往有着很高的承诺，但实际交付却有所欠缺。“公众和媒体被当时的规划部长及其团队误导，将中巴经济走廊描绘成巴基斯坦和乃至地区经济格局的重大改变者。”

巴基斯坦经济学家班嘉里(Kaiser Bengali)认为，尽管以往巴基斯坦多次获得过中方的宽限，但重新安排中国债务“只是一个权宜之计，而且也有赖于中国方面的慷慨。”班嘉里承认，鉴于巨额债务正在压垮经济，请求延期可以说是唯一可行的权宜之计。“中国方面会允许延期多久？这个问题正变得越来越复杂。中国人在商业项目中有着自己的贷款底线，他们向许多国家提供贷款，不想开创延期或者重新谈判的先例，否则就会影响中方利益。”

拉合尔市的橙线轨道交通2020年通车，被认为是中巴经济走廊的样板项目 图像来源: Jamil Ahmed/Xinhua/picture alliance

两国官方反驳批评

巴基斯坦和中国的官员则经常回避这些质疑和批评。他们将中巴经济走廊描述为发展的机遇、经济增长的引擎，不愿将其与巴基斯坦的财政困境联系起来。

巴基斯坦规划、发展和特别行动部下属的中巴经济走廊秘书处在一份新闻通稿中称，巴方加入中巴经济走廊是因为“有利的融资安排”，并表示中国方面“在外国投资枯竭的时候挺身而出支持巴基斯坦的发展”。

经济学家班嘉里表示，无论如何，巴基斯坦债务问题不会很快消失。而且，巴基斯坦如今被夹在中国和美国主导的国际货币基金组织之间。“华盛顿已经警告说，不应使用国际货币基金组织的贷款来偿还不断增加的中国债务。”

阿芙塔布则认为，中国最终还是会允许巴基斯坦重新安排债务偿还。“中国对巴基斯坦慷慨的主要原因是他们与印度的对立，而且这种对立不会很快消失。不过，中国人也可能会对缓慢的项目进展失去耐心，并开始施压采取行动。”

巴基斯坦：本土产品不敌“中国制造” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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