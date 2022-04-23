巴基斯坦白沙瓦清真寺发生大爆炸 数十人丧生

（德国之声中文网）巴基斯坦警方和医务人员表示，本周一（1月30日）发生在白沙瓦一家清真寺的爆炸事件已导致至少33人丧生、约150人受伤。人们担心，随着清理废墟，死亡人数还将继续上升，许多已经被送往医院的人目前"情况危急"。

警官西坎达尔·汗（Sikandar Khan）对路透社说："建筑物的一部分已经倒塌，据信有数人被压在下面。"





官媒巴基斯坦电视台（PTV）的视频画面显示，警察、消防员和居民们正在努力清除现场瓦砾，把伤员们扛出来。重型机械也参与了救援工作。

谢里夫：恐怖袭击"与伊斯兰教毫无关系"

爆炸发生时，人们正聚集在清真寺进行每日祈祷。初步估计，当时里面至少有260人。爆炸发生在该市政府区的警戒线路上。巴基斯坦当局表示，许多受害者是警察。

巴基斯坦总理谢里夫（Shahbaz Sharif）谴责了这起爆炸事件。他承诺，将对肇事者们采取"严厉行动"。他也表示，恐怖袭击"与伊斯兰教毫无关系"。

谢里夫说："恐怖分子想通过将那些履行职责、保卫巴基斯坦的人作为攻击目标，来制造恐惧。"

当地警方告诉记者，初步证据表明这是一起恐怖袭击。当天晚些时候，谢里夫正式将这次爆炸称为自杀式炸弹袭击。

塔利班声称对袭击负责

与最近发生的类似暴力流血事件一样，巴基斯坦塔利班声称发动了这次袭击。

白沙瓦是巴基斯坦与阿富汗接壤的开伯尔-普赫图赫瓦省的首府，该地区袭击事件频发。

巴基斯坦记者阿斯卡里（Yusra Askari）告诉德国之声，虽然过去几个月边境局势相对平静，但塔利班指责巴基斯坦政府发动了最近几起袭击，"塔利班最近声称要进行报复"。

（法新社，路透社，美联社）

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