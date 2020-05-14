 巴基斯坦疫情飙升 滞留中国民众吁北京协助撤侨 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2020

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时政风云

巴基斯坦疫情飙升 滞留中国民众吁北京协助撤侨

在新冠病毒肆虐全球之际，世界各国过去几个月都尽力将滞留国外的国民撤回。然而，有200多名中国公民自3月21日起便滞留巴基斯坦。消息人士告诉德国之声，他们多次联系使馆与外交部，但双方都不愿承担责任协助他们离开巴国。

Pakistan Flughafen Islamabad - Wiederaufnahme der Flüge nach China (Getty Images/AFP/A. Qureshi)

巴基斯坦虽然3月21日起便宣布封航，但该国的新冠确诊人数持续飙升。在过去两周，巴基斯坦新的确诊案例上升了两倍

(德国之声中文网) 过去几个月，新冠病毒从中国的武汉迅速扩散至全球各国。在各国政府忙於防止疫情扩散的同时，他们也必须想办法将滞留国外的国民带回各国。不过，与此同时，有200多名中国公民在巴基斯坦滞留将近两个月，不少人因健康或私人因素，面临急需返回中国的情况。

黄正今年三月初从广东出发，原本打算到巴基斯坦旅游一个多礼拜，但却不幸碰上巴基斯坦3月21日宣布封航，让他与其他原本预计返国的中国人被迫滞留巴基斯坦首都伊斯兰堡。他告诉德国之声：「我在疫情爆发前就办好签证，想利用假期到巴基斯坦看看，没想到遇上巴国封航，迫使我滞留伊斯兰堡至今快两个月。」

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周四，巴基斯坦学生的家长上街抗议，要求政府将他们的孩子从武汉接回国。一些学生告诉德国之声，巴基斯坦是为了要向中国政府表现友好，才会牺牲学生的权益。 (21.02.2020)

巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）接受德国之声主编Ines Pohl独家专访。他谈到了伊朗危机，以及国际社会对克什米尔争端的「冷淡」反应。他也针对巴基斯坦为何对新疆穆斯林的遭遇保持沉默做出解释。 (17.01.2020)

随着美、日、新加坡等富裕国家开始从武汉撤侨，在武汉及周边地区生活或旅游的许多来自发展中国家的外国人越来越感到诅丧，甚至愤怒和恐慌。很多人企盼马上离开，不过也有少数人因担心自己国家的医疗设施不及中国而情愿留在当地。 (30.01.2020)

根据黄正的说法，他与其他中国公民一开始寻求中国驻巴基斯坦大使馆的协助，但中国大使馆却以权限不够为由，叫中国公民自己想办法。於是他们转向中国外交部求救，但中国外交部却也仅叫他们提供基本资料後，便说会再反馈给中国驻巴使馆。

黄正说：「政府等於把我们的问题踢来踢去，始终不解决。我们想了很多办法，包含搭乘别国的撤侨包机到卡塔尔或吉罗坡等地。但我们也怕飞到这些地方後，如果无法入境便会滞留机场，所以最後作罢。」

此後，黄正多次试图购买不同航空公司飞往中国的班机，但最後机票也都全被取消。巴基斯坦自3月21日宣布封航以来，已将禁令延长三次。目前的最新消息是，巴基斯坦的国际封航将持续至5月25日。而与此同时，巴基斯坦国内的新冠确诊人数却持续飙升。5月1日时，巴基斯坦国内累计的新冠确诊案例与病亡案例是16000与385。但是在过去两周，巴基斯坦的确诊人数翻倍，飙升至37218，累计病亡人数也翻倍来到803。

目前人在伊斯兰堡的李先生告诉德国之声：「目前至少有200到300名中国公民受困於巴基斯坦，大部分都是到当地短暂做生意或旅游的中国人，但也有少数是中国留学生或是孕妇。学校因疫情关闭後，学生也被赶出宿舍，目前多半面临没地方住的窘境。」

群聚活动的隐忧

李先生也形容了巴基斯坦疫情高峰期间，街头一些令他担心的景象。他向德国之声表示，巴基斯坦自3月21日封国後，只有卖食品的商店可营运，其他商店都必须停止营业。然而，过去几周，因为巴基斯坦进入斋戒月，政府也重新开放清真寺，所以当地人常在不戴口罩的情况下，群聚在清真寺做礼拜。

李先生说：「晚上开斋後，外面有一堆人因没钱买饭吃，便聚集在一起，等待当地的慈善团体发放食物。但是，这些人多半没戴口罩，也使群聚感染的可能性大大升高。斋戒月期间，我目测马路上大概只有百分之十的人会戴口罩，而且他们戴的都是自己用布做的口罩，所以根本起不了太大的防护作用。」

黄正表示，巴基斯坦政府5月10日解除强制商家营运禁令後，小商店也开始被准许卖东西，但因人潮大量涌入街头，导致当地政府无法有效控制人民保持社交距离。他告诉德国之声：「巴基斯坦的卡拉奇当地的市场，便因为开放後人太多，大部分民众又不遵守保持社交距离的准则，使整个城市又再次进入封锁。我感觉巴基斯坦普遍无法控制疫情，确诊案例每天以一千多到两千的速率快速增长。」

Pakistan | Coronavirus | Lockdown | Lockerungen | Geschäfte (DW/S. Saeed)

消息人士告诉德国之声，目前有200多名中国公民受困於巴基斯坦，其中包含数名孕妇以及家中有年迈父母的中国人

黄正説，大部分受困巴基斯坦的中国人，都是抱持着一个等不到盼头的心情在面对巴基斯坦快速失控的新冠疫情。为了减少外出的时间，他们通常会结伴去进行一次性的大量采买。他说：「巴基斯坦的疫情发展感觉遥遥无期，外出又得面对各种风险，所以我们现在连出门都觉得没安全感。」

李先生说，其实除了在巴基斯坦外，包含印度丶尼泊尔与肯尼亚等国家也都有为数不小的中国人受困当地。他说，看着别国政府撤回该国国民，让他认知到在疫情肆虐的情况下，回到自己国家是各国公民的权利。然而，中国国内却也出现一些歧视性的声浪。李先生告诉德国之声：「国内有些人称我们是『千里投毒』，怪我们出国了为何又还要回中国。坦白说，这些言论令我们蛮受伤的。」

根据德国之声收到的一些求助讯息，除了因旅游而受困巴基斯坦的中国人外，其实这群中国公民中，也包含了数名孕妇，或是家中有年迈父母的中国人。此外，有人因受困巴基斯坦时间过久，已被原本在中国的雇主解聘，面临失业的窘境。黄正表示，虽然中国多家航空公司过去几个月持续用客机载送医疗物资到巴基斯坦，但航空公司却拒绝让受困当地的中国人搭乘空机返回中国。

他告诉德国之声：「我因为滞留巴基斯坦太久，已经被公司开除了。之前为了尽快回国，我甚至考虑过从巴基斯坦与新疆边境入境。然而，由於路途海拔太高，不适合人行走，所以才放弃了这个念头。」黄正表示，虽然当地中国社群持续与中国使馆交涉，但使馆仍表示必须与国内协调，无法保证何时能协助受困中国的公民回到中国。」

德国之声周五 (5月15日) 多次尝试联系中国驻巴基斯坦使馆，但都无人员回复电话。

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