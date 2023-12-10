巴基斯坦申请入金砖 印度怎么看？

（德国之声中文网）巴基斯坦11月正式申请加入由五个主要新兴经济体—巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖集团（BRICS）。伊斯兰堡提交申请的时机，正值该集团迅速取得全球影响力，并试图将自己定位为全球南方主要代言人之际。

目前，金砖五国共计代表全球逾40%人口，占全球经济近三分之一。

在今年的金砖国家峰会上，该集团决定扩大规模，明年将增加埃及、埃塞俄比亚、阿根廷、沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗六个成员国。

巴基斯坦外交部发言人巴罗赫（Mumtaz Zahra Baloch）在宣布伊斯兰堡申请加入时，将金砖国家描述为“重要的发展中国家集团”。

他表示，通过加入金砖集团，“巴基斯坦将能在推进国际合作和重振包容性多边主义方面发挥重要作用”。

金砖国家该停下脚步反思吗？

巴基斯坦的宿敌印度迄今尚未对伊斯兰堡申请加入金砖公开作出反应。但一些印度安全和外交政策官员私下表示怀疑。一名不愿具名的资深印度官员对德国之声表示：“巴基斯坦刚申请加入金砖，还处于萌芽阶段。现在还为时尚早。”

这名印度官员还表示，金砖国家应该为有意加入该集团的国家建立更强有力的机构过滤机制，并制定严格的最低准入要求。

曾任印度驻巴基斯坦高级专员的毕沙里亚（Ajay Bisaria）表示，在金砖国家今年决定扩张后，金砖国家是时候停下脚步反思其目标以及该集团能为成员带来的价值。

他认为，迅速扩张可能导致集团的不和谐，而这个集团本应该是“志同道合、拥有若干交叉利益的中等收入国家的集合”。

毕沙里亚称：“巴基斯坦申请加入金砖国家还为时过早。”

金砖五国在多极世界中展现实力

争取中俄支持

为了加入金砖组织，巴基斯坦正积极接触金砖成员国，特别是争取中国和俄罗斯的支持。

北京和伊斯兰堡互将对方视为“全天候”朋友。近年来，中国是巴基斯坦主要财政支持者之一。而俄罗斯将主办下一届的金砖国家峰会，它的支持对伊斯兰堡申请加入金砖也至关重要。

巴基斯坦新进任命的驻莫斯科大使贾马里（Muhammad Khalid Jamali）坦言，该国正争取俄罗斯的支持。

金砖不是团结的整体

尽管金砖国家试图建立另一种世界秩序，平衡西方领导的全球机构的主导地位，但从未成为一个具有凝聚力的政治或经济集合体。

在中俄推动金砖国家与美国和七国集团（G7）抗衡的同时，其他成员国的态度却较为低调。

金砖成员国的政治体制各不相同，印度、巴西和南非是民主国家，中国和俄罗斯则实行专制体制。

与此同时，成员国的经济规模悬殊，贸易制度和政策框架也不尽相同。

中国和印度之间的战略竞争也削弱了集团实力，导致金砖国家迄今未能成为全球经济和外交舞台上的要角。

印度的一些分析人士认为，中国正利用金砖国家作为积极推进其地缘政治野心的工具。毕沙里亚指出，鉴于中巴的特殊关系，巴基斯坦成为会员将促进北京的利益。

“很显然，中国正在纵容其阵营的追随者，并且将推动俄罗斯和其他成员国同意巴基斯坦加入，以使这个集团对中国更加友好。”

中国日益增强的主导地位

独立研究论坛Mantraya创始人索萨（Shanthie Mariet D'Souza）也持同样观点。她表示，鉴于印度与美国日益紧密的关系，北京越来越将新德里视为金砖国家内部的某种瓶颈。

索萨对德国之声表示：“与政府保持一致的中国官媒甚至要求印度评估自己在金砖集团内的地位，称印度分裂全球南方，削弱中国在发展中国家的地位。”

索萨指出，其总体目标似乎是将印度塑造成金砖国家中的不合群者，并可能迫使印度退出，同时推动那些外交政策和全球展望与北京更加一致的国家加入金砖。

她强调：“新德里认为，中国正通过拉拢一些国家组成小圈子，有意识地试图将金砖集团变成不仅是由北京主导，而且反西方、反美国的集团，以支持中国想要做的任何事情。”

“印度正在抵制金砖集团走上这条道路。”

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