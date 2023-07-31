 巴基斯坦爆炸案至少54死 伊斯蘭國宣稱犯案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2023

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时政风云

巴基斯坦爆炸案至少54死 伊斯蘭國宣稱犯案

巴基斯坦西北部日前發生嚴重炸彈攻擊事件，極端組織伊斯蘭國31日宣稱犯案。時值中國國務院副總理何立峰出訪巴國，中國外交部稱對此事件深感震驚，「反對一切形式的恐怖主義」。

這起爆炸襲擊造成至少54人死亡、近200名成人及兒童受傷。圖為31日，當地遇難者的棺木。

這起爆炸襲擊造成至少54人死亡、近200名成人及兒童受傷。圖為31日，當地遇難者的棺木。

（德國之聲中文網）極端組織伊斯蘭國（Islamic State）週一（7月31日）透過旗下的阿瑪克通訊社（Amaq）發布聲明，宣稱犯下巴基斯坦西北部日前發生的炸彈攻擊案。

巴基斯坦西北部30日一場政治集會上發生嚴重爆炸案，最新死亡人數已攀升到至少54人死亡、近200名成人及兒童受傷，是該國近年來最嚴重的爆炸襲擊之一。

照片顯示，事故現場屍體四散，救援志工將渾身是血的受害者抬上救護車。1名目擊者告訴美聯社，現場揚塵、煙霧瀰漫，「我被壓在一些傷者身下，幾乎站不起來，只能看到一片狼藉和散落的四肢」。

巴基斯坦官員表示，事發地點的巴焦爾區卡爾鎮（Khar, Bajaur）過去曾一度是巴基斯坦塔利班的據點。警方表示，他們認為爆炸是自殺式炸彈造成。阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）譴責此案，稱「此類罪行無論如何都沒有道理」。

爆炸發生時，現場正在舉行伊斯蘭法茲爾組織（Jamiat Ulema Islam-Fazl，又譯「伊斯蘭神學士協會」）舉行集會。該組織以與強硬派伊斯蘭教有所聯繫而聞名，但「伊斯蘭國」組織的當地分會此前襲擊了這個強硬派政黨，聖戰組織亦因該黨支持巴國歷屆政府和軍隊，而指責其虛偽。

巴基斯坦卡爾鎮發生爆炸案後，救援人員正在事故現場協助傷者送醫。

巴基斯坦卡爾鎮發生爆炸案後，救援人員正在事故現場協助傷者送醫。

巴基斯坦警方告訴法新社，該組織高層原定在儀式上致辭，但在他抵達前就發生了爆炸。

該組織發言人哈姆杜拉（Hafiz Hamdullah）在記者會上稱，此案「是對巴基斯坦民主的攻擊」，並表示有位當地領導人在這場「野蠻」的爆炸中喪生，另有2名國會議員受傷。

巴國總理謝里夫（Shahbaz Sharif）和總統阿爾維（Arif Alvi）都對這起襲擊事件表示譴責。

中巴建設安全陰影猶在

巴基斯坦西北部爆炸案發生之際，中國國務院副總理何立峰30日剛剛抵達巴基斯坦，出席「中巴經濟走廊」啟動10週年慶祝活動。

中國副總理何立峰（右）7月8日接待訪華的美國財長耶倫（左）。（資料照片）

中國副總理何立峰（右）7月8日接待訪華的美國財長耶倫（左）。（資料照片）

中國外交部31日表示，對於炸彈襲擊事件深感震驚，強烈譴責針對平民的攻擊，向遇難者致哀，「堅決反對一切形式的恐怖主義」。同時，呼籲巴基斯坦推進反恐行動計畫。

此前，中國外交部29日表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」朋友，兩國友誼歷久彌堅。今年不只是「一帶一路」倡議10週年，也是巴基斯坦「中巴經濟走廊」10週年。

「中巴經濟走廊」被中國視為「一帶一路」倡議中最重要的先行示範項目。根據美聯社，自 2013 年啟動以來，「中巴經濟走廊」倡議已為大型交通、能源和基礎設施項目注入了數百億美元，但巴基斯坦沈重的經濟負擔、債務疑慮、該國武裝分子對中國建設目標的襲擊，卻使這項事業受到了打擊。

比如，中巴經濟走廊連接中國新疆及巴國位於俾路支省的戰略港口「瓜達爾港」，雖大量湧入投資但被認為未讓當地人受益，引發批評，俾路支的分裂份子亦聲稱對「中巴經濟走廊」下的數個項目發起了襲擊——2021年4月，中國大使在俾路支省首府奎達（Quetta）下榻的豪華酒店發生襲擊事件，造成數人死亡，巴基斯坦塔利班聲稱對此發動了攻擊；數月後，一輛前往大蘇水壩（Dasu dam）工地的巴士發生爆炸，造成9位中國工人死亡。巴國政府因此部署了數千名安全人員，以應對這些針對中國利益的威脅。

（綜合報導）

 

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