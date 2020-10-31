巴基斯坦爆发反法抗议 法大使馆建议公民撤离

（德国之声中文网）一名激进派领导人被捕之后，巴基斯坦爆发反法暴力活动。法国驻巴基斯坦大使馆周四（4月15日）建议所有法国国民和公司暂时撤离巴基斯坦。

巴基斯坦强硬派伊斯兰政党拉巴伊克运动(Tehreek-e-Labbaik)领袖里兹维(Saad Rizvi)要求驱逐法国大使，否则将举行大规模示威活动抗议政府。里兹维本周一因此被拘捕，随即引发全国各地抗议活动。

法国外交部发言人范德穆尔（Agnes von der Muhll）表示，目前约有400-500名法国国民居住在巴基斯坦，他们可以搭乘商业航班离开。

巴基斯坦外交部没有立即置评。

里兹维的追随者在全国范围发起了暴力抗议活动。他们在高速公路上静坐，随后封锁了包括南部港口城市卡拉奇和要塞城市拉瓦尔品第在内的主要城市的道路。

他们还在首都伊斯兰堡静坐抗议。从周一到周三，他们封锁了一条要道。

警方也在全国范围内进行镇压，引发冲突，造成两名警察、3名示威者死亡，340人受伤。

数千名里兹维的追随者旁遮普省首府拉合尔举行集会。他们在那里拥有强大的影响力。

巴基斯坦内政部长艾哈迈德称，政府将会很快批准他的提议——取缔里兹维的政党拉巴伊克运动。他周三在伊斯兰堡举行的记者会上说，驱逐法国大使和禁止法国产品会损害国家利益，因此不能接受里兹维的要求。他要求里兹维的支持者结束在拉合尔的抗议活动。

去年10月16日，法国教师塞缪尔·帕蒂（Samuel Paty）在他位于巴黎郊区的学校附近被一名车臣籍的18岁青年杀害。这位教师在给学生上公民教育课时曾展示穆罕默德的漫画讲述言论自由。对于许多穆斯林来说，对其先知的任何描绘都是亵渎神明。

随后，法国总统马克龙表示支持讽刺杂志《查理周刊》拥有重新刊载描绘伊斯兰先知穆罕默德漫画的权利。里兹维领导的政党拉巴伊克运动和其他伊斯兰组织对马克龙的言论进行了延续至今的谴责。

张平/叶宣（美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。