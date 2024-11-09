巴基斯坦火车站遭炸弹袭击致数十人死亡

巴基斯坦警方周六表示，分离主义分子声称在西南部俾路支省的火车站发动炸弹攻击，造成至少26人死亡。巴基斯坦俾路支省局势动荡，分离主义分子、塔利班和其他伊斯兰组织在当地十分活跃。

（德国之声中文网）巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达（Quetta）的一处火车站周六（11月9日）遭遇炸弹袭击，造成至少26人死亡，约60人受伤，部分伤者伤势严重。俾路支警察总监安萨里（Mouzzam Jah Ansari）表示，袭击的目标是步兵学校的军人。警方称，死者包括十几名士兵和六名铁路员工。电视画面显示，站台顶棚被炸得四分五裂，一个茶摊被炸毁，行李被炸得粉碎。

警方高级警司巴罗赫（Muhammad Baloch）表示，袭击者显然是发动了自杀式炸弹袭击，调查行动正在进行中。“爆炸发生在火车站，当时开往白沙瓦（Peshawar）的特快火车正要发车。” 爆炸发生时，有许多旅客进出车站。

分离主义组织俾路支解放军（BLA）声称发动了袭击。

巴基斯坦总理谢里夫谴责了这起袭击事件。他在一份声明中表示：“伤害无辜平民的恐怖分子将付出沉重的代价。”

车站顶棚的钢结构被炸得支离破碎 图像来源: Banaras Khan/AFP/Getty Images

针对基础设施和安全部队的袭击

俾路支省位于巴基斯坦西南部，与阿富汗和伊朗接壤，是该国最贫困的省份。数十年来，分离主义组织一直在此与安全部队对抗。巴基斯坦塔利班等伊斯兰组织也活跃于此。当地多次发生武装袭击事件。今年八月，至少 73 人在分离主义分子对俾路支省警察局、铁路线和高速公路的袭击中丧生。

俾路支解放军是这个资源丰富地区最活跃的武装分裂运动。近年来，该民兵组织加强了对安全部队和来自邻近省份的巴基斯坦人的攻击。他们也将目标瞄准中国在该地区的大型项目。该省的极端分子指控北京政府窃取土地和资源。

（美联社、路透社、法新社）

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