巴基斯坦新总理 你需要知道的几个知识点

巴基斯坦国民议会罢免前总理伊姆兰·汗（Imran Khan）之后，之前三任总理的弟弟成为该国新一任总理。虽然表示不会在政治上实施报复行动，但他自己的“家底”也不完全清白。
（德国之声中文网）巴基斯坦上周日通过不信任投票罢免总理伊姆兰·汗（Imran Khan）之后，谢巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）周一被议会选为巴基斯坦的新总理。
巴基斯坦国民议会周日（4月10日）凌晨通过针对总理伊姆兰·汗（Imran Khan）的不信任动议，伊姆兰·汗由此遭罢免。此前，伊姆兰·汗为了躲避不信任投票而解散议会，但最终被最高法院判定违宪。
前板球球星伊姆兰·汗于2018年上台，承诺进行全面改革、消除腐败和裙带关系，但他的反对者指责他经济管理不善和外交政策失误。通货膨胀飙升、失业率上升、货币疲软和沉重的债务负担也导致民怨大增。
虽然伊姆兰·汗的支持者认为他是巴基斯坦政治的最后希望，但反对者批评他迁就伊斯兰极端分子并与西方为敌。
许多人认为，伊姆兰·汗得到了巴基斯坦右翼团体和军方的支持，因为他对塔利班和其他极端伊斯兰武装分子采取了和平主义立场。但是，伊姆兰·汗和军方都否认这一说法。
该国长达一周的宪法危机之后，谢里夫成为了获胜的热门人选。他是该国前总理纳瓦兹-谢里夫（Nawaz Sharif）的弟弟，后者曾三次出任总理。
周日的不信任投票将前总理伊姆兰-汗罢免后，议会下院周一下午召开会议，选出巴基斯坦的新总理。
谢巴兹-谢里夫(Shehbaz Sharif)领导的联合反对派运动迫使汗下台，汗指称是华盛顿推动的阴谋推翻了他。美国否认了汗的指控。
汗的政党巴基斯坦自由党（PTI）提交了前外交部长沙赫-马哈茂德-库雷希（Shah Mahmood Qureshi ）作为其候选人，以取代汗的总理职位。
当库雷希没有被任命为新总理时，该党的成员集体辞职了。他们的辞职意味着需要为填充他们的席位进行选举。
谢巴兹-谢里夫的哥哥纳瓦兹在2017年被巴基斯坦最高法院禁止担任公职。在因腐败指控而被判处的10年监禁中，他只服刑了几个月，随后离开该国接受治疗。
巴基斯坦国家问责局于2019年查封了谢巴兹-谢里夫和他儿子哈姆扎的近二十处房产，指控他们洗钱。
2020年9月，他被逮捕并被关押了6个月，但在等待审判时被保释，目前仍在等待审判。
在不信任投票后，汗仍然不服气，在推特上写道："自由斗争今天又开始了，反对外国的政权更迭阴谋。"他后来展示了他的支持者在街头的照片，他说这些人上街是为了"拒绝由骗子领导的进口政府"。
成千上万的人在卡拉奇、拉合尔和白沙瓦示威并封锁了道路，高呼反美口号，抵制反对派政党。
自1947年巴基斯坦成为一个独立国家以来，没有一位总理完成过任期。然而，如今汗成为第一个被不信任投票罢免的人。
在独立以来的近75年时间里，巴基斯坦军方在这个核武国家的政治中占据了一半以上的地位。
2018年，当汗当选时，军方机构批准了。不过，随着他任命了一名军事情报负责人，以及上周出现了几十年来最大加息的经济困境，军方对汗的认可有所减弱。
夏巴兹·谢里夫在投票后对所有反对党领导人表示感谢，并表示："伊姆兰·汗被罢免是新开始的一个机会"，"这个联盟将重建巴基斯坦，我们不会沉迷于对对手的政治伤害。"夏巴兹·谢里夫补充道："我不想回到过去的痛苦中，我们想要忘记这些，继续前进。我们不会采取报复或者不公正的行动，不会无缘无故把人送入监狱，将顺应法律和正义。"
从2017年8月起曾担任9个月总理的沙希德·哈坎·阿巴西(Shahid Khaqan Abbasi)向德国之声表示，这次投票是"民主和宪法的一次空前胜利。司法部门和政治家们反对了伊姆兰·汗残酷政权的违宪行为，我们感谢他们"。
(美联社, 法新社, 路透社, 德新社)
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