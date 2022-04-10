巴基斯坦新总理 你需要知道的几个知识点

（德国之声中文网）巴基斯坦上周日通过不信任投票罢免总理伊姆兰·汗（Imran Khan）之后，谢巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）周一被议会选为巴基斯坦的新总理。

巴基斯坦国民议会周日（4月10日）凌晨通过针对总理伊姆兰·汗（Imran Khan）的不信任动议，伊姆兰·汗由此遭罢免。此前，伊姆兰·汗为了躲避不信任投票而解散议会，但最终被最高法院判定违宪。

伊姆兰·汗--一个两极分化的人物

前板球球星伊姆兰·汗于2018年上台，承诺进行全面改革、消除腐败和裙带关系，但他的反对者指责他经济管理不善和外交政策失误。通货膨胀飙升、失业率上升、货币疲软和沉重的债务负担也导致民怨大增。

虽然伊姆兰·汗的支持者认为他是巴基斯坦政治的最后希望，但反对者批评他迁就伊斯兰极端分子并与西方为敌。

许多人认为，伊姆兰·汗得到了巴基斯坦右翼团体和军方的支持，因为他对塔利班和其他极端伊斯兰武装分子采取了和平主义立场。但是，伊姆兰·汗和军方都否认这一说法。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 在牛津学政治和经济 伊姆兰·汗1952年生于巴基斯坦第二大城市拉合尔。家境不错，父亲是一名工程师。他有4个姐妹，先在家乡、后在英国接受精英教育。在英国，伊姆兰·汗爱上了板球。1972年他在牛津大学注册学习政治学和经济学，兼任牛津大学板球队队长。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 板球队的蓝眼睛男孩 在英国期间，伊姆兰·汗一直都在进行着板球训练，1976年回到巴基斯坦后，立即成为国家板球队的一员，后来升为国家队队长。作为板球运动员，伊姆兰·汗是公认的全世界最好的全能型队员之一。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 为巴基斯坦抱回世界杯 1992年板球世界杯在澳大利亚的墨尔本市举行，伊姆兰·汗率领巴基斯坦国家板球队击败所有对手，捧回了世界杯。在决赛时，伊姆兰·汗战胜的恰恰是英国队。此后，伊姆兰·汗成了当地家喻户晓的英雄。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 从花花公子到迎娶新娘 伊姆兰·汗的大学生涯过得无拘无束，是伦敦市夜生活十分活跃的身影。1995年，42岁的他终于迎娶了21岁的戈尔德施密茨。9年的婚姻为当地以及英国小报贡献了无数花边与绯闻。虽然他们二人于2004年分道扬镳，但戈尔德施密茨一直是伊姆兰·汗政治上坚定的支持者。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 伊姆兰·汗开始从政 1994年从板球界退役后，伊姆兰·汗先“休息”了一段时间。仅仅两年后，他就开始进入政界，创建了巴基斯坦正义运动党（PTI）。不过，在板球界的成就无法迅速移植到政坛，1997年的大选中，他的正义运动党甚至没有拿到一个议席。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 积极从政 但伊姆兰·汗没有屈服，过去20年间，他积极投身政治。1999年，支持穆沙拉夫的军事政变，2007年却又倒戈反对穆沙拉夫连任巴基斯坦总统。后来，伊姆兰·汗受到软禁，还坐过几天牢。但他的支持者人数在不断上升。2013年巴基斯坦的总统选举中，伊姆兰·汗成了最富有挑战力的候选人之一。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 2013: 正义运动党异军突起 伊姆兰·汗的正义运动党在2013年的大选中获得长足进步，在议会拿下30个议席，成为穆斯林联盟之后的第二大政党。该党在旁遮普省和信德省都成为最大的反对党，而最大的胜利则是在开伯尔-普赫图赫瓦省成为最大党。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 “塔利班·汗” 伊姆兰·汗对当地的恐怖组织态度偏于温和，甚至暧昧，因此常被称为“塔利班·汗”。他认为，若想与邻国阿富汗的塔利班达成和平协议，唯一的途径是通过谈判。伊姆兰·汗尤其反对美国在巴基斯坦使用无人机，并宣布巴基斯坦将撤出在中东冲突中与美国的合作。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 再结两次婚 2004年与戈尔德施密茨离婚后，伊姆兰·汗又结了两次婚。2015年他宣布同英巴记者Reham Khanm结百年之好，但该婚姻仅维持了10个月。2018年2月伊姆兰·汗第三次举行婚礼，新娘名叫Bushra Manika（图中蒙头者）。他说，新娘是他精神上的指路人。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 2018年：震荡政坛 2018年的大选中，伊姆兰·汗领导的正义运动党是最具竞争力的党派之一。在一个民粹主义平台上，伊姆兰·汗呼吁同巴基斯坦腐败的政治传统决裂。他计划效仿中国开启一个降低贫困率的政策，建立“伊斯兰福利国家”，其中包括创造1000万个就业岗位，为穷人修建500万套住宅。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 巴基斯坦新总理 2018年7月26日，伊姆兰·汗完成了板球明星到政治领导者的转变过程。他领导的正义运动党有望获得议会全部272个议席中的近120个。在投票之后的一次电视讲话中，伊姆兰·汗说，“22年前，我开始了这场斗争，今天，我得到实现国家梦想的机会！”“我们领导的巴基斯坦将以全新的面貌屹立于世。”



议会中发生了什么？

该国长达一周的宪法危机之后，谢里夫成为了获胜的热门人选。他是该国前总理纳瓦兹-谢里夫（Nawaz Sharif）的弟弟，后者曾三次出任总理。

周日的不信任投票将前总理伊姆兰-汗罢免后，议会下院周一下午召开会议，选出巴基斯坦的新总理。

谢巴兹-谢里夫(Shehbaz Sharif)领导的联合反对派运动迫使汗下台，汗指称是华盛顿推动的阴谋推翻了他。美国否认了汗的指控。

汗的政党巴基斯坦自由党（PTI）提交了前外交部长沙赫-马哈茂德-库雷希（Shah Mahmood Qureshi ）作为其候选人，以取代汗的总理职位。

当库雷希没有被任命为新总理时，该党的成员集体辞职了。他们的辞职意味着需要为填充他们的席位进行选举。

谢巴兹-谢里夫是谁？

谢巴兹-谢里夫的哥哥纳瓦兹在2017年被巴基斯坦最高法院禁止担任公职。在因腐败指控而被判处的10年监禁中，他只服刑了几个月，随后离开该国接受治疗。

巴基斯坦国家问责局于2019年查封了谢巴兹-谢里夫和他儿子哈姆扎的近二十处房产，指控他们洗钱。

2020年9月，他被逮捕并被关押了6个月，但在等待审判时被保释，目前仍在等待审判。

汗下台后有什么反应？

在不信任投票后，汗仍然不服气，在推特上写道："自由斗争今天又开始了，反对外国的政权更迭阴谋。"他后来展示了他的支持者在街头的照片，他说这些人上街是为了"拒绝由骗子领导的进口政府"。

成千上万的人在卡拉奇、拉合尔和白沙瓦示威并封锁了道路，高呼反美口号，抵制反对派政党。

自1947年巴基斯坦成为一个独立国家以来，没有一位总理完成过任期。然而，如今汗成为第一个被不信任投票罢免的人。

在独立以来的近75年时间里，巴基斯坦军方在这个核武国家的政治中占据了一半以上的地位。

2018年，当汗当选时，军方机构批准了。不过，随着他任命了一名军事情报负责人，以及上周出现了几十年来最大加息的经济困境，军方对汗的认可有所减弱。

谢里夫：不会“秋后算账”

夏巴兹·谢里夫在投票后对所有反对党领导人表示感谢，并表示："伊姆兰·汗被罢免是新开始的一个机会"，"这个联盟将重建巴基斯坦，我们不会沉迷于对对手的政治伤害。"夏巴兹·谢里夫补充道："我不想回到过去的痛苦中，我们想要忘记这些，继续前进。我们不会采取报复或者不公正的行动，不会无缘无故把人送入监狱，将顺应法律和正义。"

从2017年8月起曾担任9个月总理的沙希德·哈坎·阿巴西(Shahid Khaqan Abbasi)向德国之声表示，这次投票是"民主和宪法的一次空前胜利。司法部门和政治家们反对了伊姆兰·汗残酷政权的违宪行为，我们感谢他们"。

(美联社, 法新社, 路透社, 德新社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究