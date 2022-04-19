巴基斯坦政客为何打反美牌？

（德国之声中文网）在经过今年4月10日的不信任投票后，伊姆兰·汗被免职之前曾声称美国支持的阴谋意图推翻他的政府，试图借此维护他的权力。这位前总理的计划没有成功，但他的反美言论成功使得许多人在他下台后走上街头，大声抗议 「外国干涉」。

在通过不信任投票罢免后，陷入困境的伊姆兰·汗声称，由于他们不服从华盛顿的命令，美国总统拜登的政府正在支持一个由巴基斯坦反对党组成的联盟进行「政权更迭」。伊姆兰·汗还将新当选的总理谢里夫（Shahbaz Sharif）称为「美国的傀儡」。华盛顿否认这些指控，而巴基斯坦反对派则将伊姆兰·汗的言论斥为政治诽谤，新总理谢里夫已承诺重新平衡与美国的外交政策关系。

巴基斯坦反美主义的历史

长期以来，反美主义一直是巴基斯坦政治家的工具。公众反美的强大暗流在冷战期间发展起来，并在9·11事件后继续存在。在过去的几十年里，一些巴基斯坦领导人皆曾指责华盛顿干预国内政治。

1970年代，总理布托（Zulfiqar Ali Bhutto）声称美国怀有阴谋，试图迫使他下台。 2007年，在「反恐战争」的敏感期间，独裁者穆沙拉夫（Pervez Musharraf ）将巴基斯坦部落地区的安全危机归咎于美国。 2011年杀死本拉登（Osama bin Laden）的突袭行动进一步削弱了两国间的信任，美国官员当时强烈指责巴基斯坦的军事机构窝藏了华盛顿最想找到的恐怖分子。

另一方面，巴基斯坦的宗教派别也将美国描绘成对穆斯林世界的威胁。美国威尔逊国际学者中心的南亚专家库格尔曼（Michael Kugelman）说：「宗教激进派对美国的描述，与人们从伊姆兰·汗等一些民粹主义政治家那里听到的内容并无两样。」前巴基斯坦驻美国大使洛迪（Maleeha Lodhi）认为，伊姆兰·汗正在「激发许多巴基斯坦人对这种关系的怨恨」。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 在牛津学政治和经济 伊姆兰·汗1952年生于巴基斯坦第二大城市拉合尔。家境不错，父亲是一名工程师。他有4个姐妹，先在家乡、后在英国接受精英教育。在英国，伊姆兰·汗爱上了板球。1972年他在牛津大学注册学习政治学和经济学，兼任牛津大学板球队队长。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 板球队的蓝眼睛男孩 在英国期间，伊姆兰·汗一直都在进行着板球训练，1976年回到巴基斯坦后，立即成为国家板球队的一员，后来升为国家队队长。作为板球运动员，伊姆兰·汗是公认的全世界最好的全能型队员之一。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 为巴基斯坦抱回世界杯 1992年板球世界杯在澳大利亚的墨尔本市举行，伊姆兰·汗率领巴基斯坦国家板球队击败所有对手，捧回了世界杯。在决赛时，伊姆兰·汗战胜的恰恰是英国队。此后，伊姆兰·汗成了当地家喻户晓的英雄。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 从花花公子到迎娶新娘 伊姆兰·汗的大学生涯过得无拘无束，是伦敦市夜生活十分活跃的身影。1995年，42岁的他终于迎娶了21岁的戈尔德施密茨。9年的婚姻为当地以及英国小报贡献了无数花边与绯闻。虽然他们二人于2004年分道扬镳，但戈尔德施密茨一直是伊姆兰·汗政治上坚定的支持者。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 伊姆兰·汗开始从政 1994年从板球界退役后，伊姆兰·汗先“休息”了一段时间。仅仅两年后，他就开始进入政界，创建了巴基斯坦正义运动党（PTI）。不过，在板球界的成就无法迅速移植到政坛，1997年的大选中，他的正义运动党甚至没有拿到一个议席。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 积极从政 但伊姆兰·汗没有屈服，过去20年间，他积极投身政治。1999年，支持穆沙拉夫的军事政变，2007年却又倒戈反对穆沙拉夫连任巴基斯坦总统。后来，伊姆兰·汗受到软禁，还坐过几天牢。但他的支持者人数在不断上升。2013年巴基斯坦的总统选举中，伊姆兰·汗成了最富有挑战力的候选人之一。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 2013: 正义运动党异军突起 伊姆兰·汗的正义运动党在2013年的大选中获得长足进步，在议会拿下30个议席，成为穆斯林联盟之后的第二大政党。该党在旁遮普省和信德省都成为最大的反对党，而最大的胜利则是在开伯尔-普赫图赫瓦省成为最大党。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 “塔利班·汗” 伊姆兰·汗对当地的恐怖组织态度偏于温和，甚至暧昧，因此常被称为“塔利班·汗”。他认为，若想与邻国阿富汗的塔利班达成和平协议，唯一的途径是通过谈判。伊姆兰·汗尤其反对美国在巴基斯坦使用无人机，并宣布巴基斯坦将撤出在中东冲突中与美国的合作。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 再结两次婚 2004年与戈尔德施密茨离婚后，伊姆兰·汗又结了两次婚。2015年他宣布同英巴记者Reham Khanm结百年之好，但该婚姻仅维持了10个月。2018年2月伊姆兰·汗第三次举行婚礼，新娘名叫Bushra Manika（图中蒙头者）。他说，新娘是他精神上的指路人。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 2018年：震荡政坛 2018年的大选中，伊姆兰·汗领导的正义运动党是最具竞争力的党派之一。在一个民粹主义平台上，伊姆兰·汗呼吁同巴基斯坦腐败的政治传统决裂。他计划效仿中国开启一个降低贫困率的政策，建立“伊斯兰福利国家”，其中包括创造1000万个就业岗位，为穷人修建500万套住宅。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 巴基斯坦新总理 2018年7月26日，伊姆兰·汗完成了板球明星到政治领导者的转变过程。他领导的正义运动党有望获得议会全部272个议席中的近120个。在投票之后的一次电视讲话中，伊姆兰·汗说，“22年前，我开始了这场斗争，今天，我得到实现国家梦想的机会！”“我们领导的巴基斯坦将以全新的面貌屹立于世。”



巴基斯坦公众怨恨的还有该国的政治精英，这群人经常被指控腐败或无能。华盛顿哈德逊研究所中南亚主任哈卡尼（Husain Haqqani）告诉德国之声，反美言论常常被用来将人们的关注引导至国外的威胁而非国内的失败。

他说：「阴谋论盛行，因为它们让无权无势的人觉得他们的无权无势并不是因为做错了什么。而是因为有人在密谋，让他们无用武之地。」哈卡尼补充说，伊姆兰·汗在巴基斯坦经济下滑的时候曾持续发表反美言论。

美国的观点是什么？

华盛顿否认了伊姆兰·汗关于外国干涉的说法：一位美国国务院官员告诉德国之声，美国「支持和平维护宪法和民主原则」，并且不会「偏好支持某一个政党」。

然而，巴基斯坦的反美主义有可能使两国关系降到冰点。格尔曼指出，2009年美国一项旨在增加对巴基斯坦民事援助的法案已经成为紧张局势的根源。尽管华盛顿希望借此举证明美国与巴基斯坦有广泛的合作关系，但一些巴基斯坦人却认为这其中有不可告人的目的。格尔曼指出：反美的抗议声浪可能是由巴基斯坦军事机构或其他国家机关助长的。 」

巴基斯坦的下一步外交政策是什么？

巴基斯坦新任总理谢里夫表示，他的目标是与中国和美国同时合作，甚至还谈到了改善与宿敌印度的关系。必须列入考量的还有地缘政治的限制，随着中国迅速成为巴基斯坦最亲密的盟友，同时又是美国的主要竞争对手，目前还不清楚美巴关系会受到什么影响。但专家怀疑，从长远来看，巴基斯坦的反美主义会使与华盛顿的双边关系更加紧张。

巴基斯坦与俄罗斯的关系也很密切，伊姆兰·汗在乌克兰战争开始的那天访问了莫斯科，巴基斯坦还在谴责俄罗斯入侵的联合国决议中投了弃权票。巴基斯坦陆军司令最近称，美国并未满足巴基斯坦的国防需求。对此，国际关系专家Huma Baqai告诉德国之声：「这是巴基斯坦现在明显倾向北京的主要原因。」

尽管与中国的关系越来越密切，巴基斯坦的军方正在小心翼翼地避免疏远美国。五角大厦也表示，它希望继续同巴基斯坦的武装部队保持健康的关系。

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