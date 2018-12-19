巴基斯坦支持中国新疆政策：外媒过度渲染

(德国之声中文网) 根据联合国今年八月的估计，至少有将近100万的维吾尔人及其他少数民族穆斯林被中国政府关押在新疆的再教育营中，而其中有数十名被关押的女性为巴基斯坦人的妻子。然而，巴基斯坦外交部发言人法伊索 (Mohammad Faisal) 週四 (12月20日) 接受媒体採访时表示:「有些外国媒体为了渲染这个议题，不断散播假消息。」

他强调，根据中国官方回应，44名被关押的巴基斯坦人的妻子中已有6人回到巴基斯坦、4名以多项罪名被起诉、3名正在接受调查、8名自愿接受训练，还有23名在新疆过着自由的生活。巴基斯坦近年来积极拉近与中国的关係，称中国在其境内价值数百亿的投资给巴基斯坦带来崭新面貌。

在中国不断展现其追求快速发展的慾望的同时，北京仍然对维吾尔人效法巴基斯坦激进份子展开恐怖攻击的可能性抱持高度警戒。中国政府长期将对新疆穆斯林社群的打压解读成防止分离份子与外国伊斯兰激进组织有联系。

北京将再教育营塑造成专门收容有宗教狂热或反叛倾向人士的职业教育培训中心，但人权团体却指出，许多少数民族穆斯林因为留鬍子或罩上面纱等行为而被关押到再教育营中，并说这样的措施已把新疆变成警察国度。

法伊索週四 (12月20日) 强调，巴基斯坦外交部将继续与中国政府在新疆议题上合作，并说:「中国政府承诺让被起诉的维吾尔女性的家人到新疆探视她们。」

伊斯兰教国家的关注

然而，并非所有伊斯兰教国家都与巴基斯坦一样替中国的新疆政策辩护。在全球穆斯林人口最多的印尼，近期要求该国政府谴责中国新疆政策的声浪越来越高。该国的国会领袖、宗教领袖以及人权倡议者週四 (12月20日) 呼吁该国政府向中国大使清楚表达印尼在新疆议题上的立场，并全力协助联合国促成在新疆被关押的穆斯林获释。

印尼国会副议长佐恩 (Fadli Zon) 表示:「印尼应该带头在国际上替新疆的维吾尔人发声。」

此外，马来西亚週二 (12月18日) 谴责任何对少数民族合法行为的打压。马来西亚外交部副部长雅哈亚 (Datuk Marzuki Yahya) 接受媒体访问时表示，马来西亚已在国际场合与中国分享其对新疆议题的立场与建议，并表示希望中国能确保其人民的宗教自由受到保障。雅哈亚强调，在五月一场伊斯兰合作组织的会议上，马来西亚与其他成员国要求伊斯兰合作组织的秘书长与中国政府就少数民族穆斯林的议题进行会晤。

伊斯兰合作组织12月10日透过推特发文表示，该组织在刚结束的第14次定期会议中，讨论了新疆的议题，并强调结果显示少数民族穆斯林因为宗教信仰而被歧视的比例，有升高的趋势。

此前，许多学者与人权团体关注伊斯兰教国家在新疆议题上的立场，并不断公开呼吁这些政府声援在新疆的少数民族穆斯林。国际特赦组织的研究员潘嘉伟在接受德国之声专访时表示，伊斯兰教国家此前因担心会惹怒中国，而往往避免在与中国双边会谈时提及新疆议题。但随着伊斯兰合作组织、印尼及马来西亚相继公开提起新疆议题，他认为会有越来越多伊斯兰教国家加入声援的行列。

他认为伊斯兰教国家声援新疆少数民族穆斯林之所以重要，是因为伊斯兰教国家的立场能对中国的政策走向造成影响。他认为中国现在将西方国家的谴责形容为西方国家对中国的偏见，但当伊斯兰教国家公开谴责时，立场便与西方国家完全不同。这对中国饱受打压的穆斯林社群来说会是很大的支持。

他表示:「我相信更多伊斯兰教国家会公开谴责中国的新疆政策，因为如果它们对中国以反恐名义打压穆斯林保持沉默的话，这对伊斯兰教的基本价值会有很大影响。中国对少数民族穆斯林的打压基本上是要抹煞他们穆斯林的身份。我无法理解为何伊斯兰教国家能继续对这样的迫害保持沉默。」