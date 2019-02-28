巴基斯坦愿和 將释放印度飞官

(德国之声中文网) 巴基斯坦与印度之间的冲突升級，战争一触即发。巴基斯坦总理伊姆兰·汗 (Imran Khan) 对国会议员说，俘虏的身份已经确认为空军中校阿比纳丹·瓦塔曼 (Abhinandan Varthaman)，并将在週五 (3月1日) 释放。巴基斯坦总理也说他尝试与印度总统莫迪取得联系，缓和两国之间紧绷的关系。

「巴基斯坦想要和平，但不应该被当做弱者看待。」伊姆兰·汗说﹕「这个区域在和平与稳定之下将迈向繁荣，这对我们双方都有好处。」

在伊姆兰·汗發表上述言論之前，莫迪表示﹕「印度的敌人们正在联手用恐怖攻击动摇我们国家的稳定。」

现在，即便巴基斯坦总理愿意释放俘虏，印度军方的态度却仍未软化态度。印度陆军少将马哈尔 (Surendra Singh Mahal) 说﹕「我们已经做好充分准备，也处在高度警戒的状态，一旦巴基斯坦有任何挑衅行为就能做出反应。」他说，克什米尔实际控制线 (Line of Control) 沿线的地对空防御武器已经开启高警戒状态。

衝突升級惹核戰憂慮

印度高级军事官员再度重提他们2月23日击落了一架巴基斯坦 F-16 战机，并闪现了声称原本属于战机的导弹碎片。巴基斯坦否认了印度的说法。

自从一个总部设在巴基斯坦的恐怖组织冲到印度控制的克什米尔地区，并造成40名凖军事部队死亡之后，印巴两国的关系急转直下。週二 (2月26日)，印度在黎明時份空袭巴基斯坦，印度方面对该空袭行动的解释是，打击目标是巴基斯坦境内恐怖组织「穆哈默德军」的训练营。

巴基斯坦方面宣称，周三 (2月27日) 印度空军再度入侵巴方领空，巴方在克什米尔边界地带击落了两架印度军机。而印度方面则宣称，印方击落了来犯的巴基斯坦军机。双方说法均无法获得独立消息来源证实，但冲突升级却引发了全球担忧。尽管印巴双方都表示不会爆发核冲突，但国际观察家们仍提高了警惕。

罗法/李芊(美联社、路透社)