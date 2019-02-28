巴基斯坦愿和 將释放印度飞官

(德国之声中文网) 巴基斯坦与印度之间的冲突升級，战争一触即发。巴基斯坦总理伊姆兰·汗 (Imran Khan) 对国会议员说，俘虏的身份已经确认为空军中校阿比纳丹·瓦塔曼 (Abhinandan Varthaman)，并将在週五 (3月1日) 释放。巴基斯坦总理也说他尝试与印度总统莫迪取得联系，缓和两国之间紧绷的关系。
「巴基斯坦想要和平，但不应该被当做弱者看待。」伊姆兰·汗说﹕「这个区域在和平与稳定之下将迈向繁荣，这对我们双方都有好处。」
在伊姆兰·汗發表上述言論之前，莫迪表示﹕「印度的敌人们正在联手用恐怖攻击动摇我们国家的稳定。」
现在，即便巴基斯坦总理愿意释放俘虏，印度军方的态度却仍未软化态度。印度陆军少将马哈尔 (Surendra Singh Mahal) 说﹕「我们已经做好充分准备，也处在高度警戒的状态，一旦巴基斯坦有任何挑衅行为就能做出反应。」他说，克什米尔实际控制线 (Line of Control) 沿线的地对空防御武器已经开启高警戒状态。
印度空军展示飞弹残骸，声称是击落巴基斯坦F-16战机所获得
衝突升級惹核戰憂慮
印度高级军事官员再度重提他们2月23日击落了一架巴基斯坦 F-16 战机，并闪现了声称原本属于战机的导弹碎片。巴基斯坦否认了印度的说法。
自从一个总部设在巴基斯坦的恐怖组织冲到印度控制的克什米尔地区，并造成40名凖军事部队死亡之后，印巴两国的关系急转直下。週二 (2月26日)，印度在黎明時份空袭巴基斯坦，印度方面对该空袭行动的解释是，打击目标是巴基斯坦境内恐怖组织「穆哈默德军」的训练营。
巴基斯坦方面宣称，周三 (2月27日) 印度空军再度入侵巴方领空，巴方在克什米尔边界地带击落了两架印度军机。而印度方面则宣称，印方击落了来犯的巴基斯坦军机。双方说法均无法获得独立消息来源证实，但冲突升级却引发了全球担忧。尽管印巴双方都表示不会爆发核冲突，但国际观察家们仍提高了警惕。
罗法/李芊(美联社、路透社)
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
前所未有的危险？
2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
印度轰炸巴境内目标
巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
暴力不止
2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
持久的冲突与惨痛的代价
自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
印度打击反叛武装
2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
一名克什米尔分离人士之死
2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
乌里袭击事件
2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
侵犯人权
显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
克什米尔非军事化
支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
分离无望
但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。
作者: null Shamil Shams