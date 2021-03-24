巴基斯坦总理遭国民议会罢黜

（德国之声中文网）巴基斯坦国民议会周日（4月10日）凌晨通过针对总理伊姆兰·汗（Imran Khan）的不信任动议，伊姆兰·汗由此遭罢免。此前，伊姆兰·汗为了躲避不信任投票而解散议会，但最终被最高法院判定违宪。

巴基斯坦国民议会代理议长在投票后宣布，在总共342席国民议会中，有174位议员投票支持不信任案，超过半数，"不信任动议通过"。巴基斯坦议会将在周一选出新一任总理。

投票开始前，本身是伊姆兰·汗盟友的国民议会议长凯瑟（Asad Qaiser）宣布辞职，投票由议员萨迪克（Ayaz Sadiq）主持。伊姆兰·汗领导的巴基斯坦正义运动党（PTI）的大部分议员在表决前离场。

夏巴兹·谢里夫有望成为下届总理

外界普遍预计，反对党领袖夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）有望成为下一任总理。他是前总理纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）的弟弟。

夏巴兹·谢里夫在投票后对所有反对党领导人表示感谢，并表示："伊姆兰·汗被罢黜是新开始的一个机会"，"这个联盟将重建巴基斯坦，我们不会沉迷于对对手的政治伤害。"夏巴兹·谢里夫补充道："我不想回到过去的痛苦中，我们想要忘记这些，继续前进。我们不会采取报复或者不公正的行动，不会无缘无故把人送入监狱，将顺应法律和正义。"

从2017年8月起曾担任9个月总理的沙希德·哈坎·阿巴西(Shahid Khaqan Abbasi)向德国之声表示，这次投票是"民主和宪法的一次空前胜利。司法部门和政治家们反对了伊姆兰·汗残酷政权的违宪行为，我们感谢他们"。

伊姆兰·汗：拒绝接受"进口政府"

现年69岁的伊姆兰·汗曾经表示，反对党派对他的种种指称毫无事实根据，那不过是美国在背后策划推翻他的政治阴谋，原因是他拒绝同华盛顿站在一起反对俄罗斯和中国。 但是，美国否认对巴基斯坦的内部政治有任何参与，伊姆兰·汗也从未提供任证据证明自己的指称。

在不信任投票举行前，伊姆兰·汗发表讲话强调，他不会接受一个"进口政府"，并呼吁巴基斯坦民众10日晚和他一起走上街头，举行抗议活动，反对"外国势力"企图"安插"新政府。

新一轮政治动荡

在盟友退出起联合政府后，伊姆兰·汗近来失去了他在议会的多数席位，他在巴基斯坦正义运动党内也遭遇了一连串的倒戈。如今，伊姆兰·汗的下台将使这个拥有核武器的南亚国家面临新一轮的政治动荡。

巴基斯坦有军事干预政治的历史。自1947年独立以来，巴基斯坦发生了四次成功的军事政变和多次未遂政变，该国曾经在军事统治下度过三十多年。

伊姆兰·汗--一个两极分化的人物

前板球球星伊姆兰·汗于2018年上台，承诺进行全面改革、消除腐败和裙带关系，但他的反对者指责他经济管理不善和外交政策失误。通货膨胀飙升、失业率上升、货币疲软和沉重的债务负担也导致民怨大增。

虽然伊姆兰·汗的支持者认为他是巴基斯坦政治的最后希望，但反对者批评他迁就伊斯兰极端分子并与西方为敌。

许多人认为，伊姆兰·汗得到了巴基斯坦右翼团体和军方的支持，因为他对塔利班和其他极端伊斯兰武装分子采取了和平主义立场。但是，伊姆兰·汗和军方都否认这一说法。

中巴关系是否受影响？

针对巴基斯坦的动荡政局，中国外交部发言人赵立坚本周早些时候强调："历史一再证明，无论国际风云和各自国内形势如何变化，中巴关系始终牢不可破，坚如磐石"，"我们相信，中巴合作大局和中巴经济走廊建设不会受到巴基斯坦政局的影响。"

伊姆兰·汗遭遇罢免后，中国官媒《环球时报》周日援引中国多名巴基斯坦问题专家称，在当前的国际局势与中巴关系下，不需担心巴基斯坦领导人更迭会导致巴方对华态度的转变，相比之下，巴国内政治经济局势的反复变化及其对中巴合作的影响更应该关注。

(美联社, 法新社, 路透社, 德新社)

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