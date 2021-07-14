巴基斯坦巴士坠入深谷死伤者众 中方称遭遇爆炸

（德国之声中文网）巴基斯坦外交部网站7月14日发表声明称，14日上午，在巴基斯坦开伯尔-普什图省，一辆载有中国公民的班车因机械故障导致气体泄漏，引发爆炸使得班车坠入峡谷。进一步调查正在进行中。

据美联社报道，名为阿里夫·哈维德（Arif Javed）的一名巴基斯坦地区副专员表示，周三发生在巴基斯坦开伯尔-普什图省（Khyber Pakhtunkhwa）科希斯坦区（Kohistan）的巴士坠入峡谷事件已造成13人死亡，至少36人受伤。

希斯坦区助理专员阿希姆·阿巴希（Asim Abbasi）说，当局认为该事件是一起事故，但仍在调查这辆巴士是否发生爆炸以及车上是否载有易爆物。他说，“我们现在无法确定是否发生爆炸，但巴士坠入峡谷，看起来像一起事故。”

这辆载有巴基斯坦和中国籍工程师和建筑工人的巴士当时正前往巴基斯坦上科希斯坦的达苏水电站工地。彻夜大雨令道路泥泞。

巴基斯坦方面组织营救伤者

中国驻巴使馆称达苏水电站项目遭遇爆炸事件

据法新社先前报道，一名不愿透露姓名的地方政府官员称，这辆巴士在坠入峡谷前发生爆炸，爆炸引起发动机起火并导致巴士坠毁。一名当地高级警员证实说，发生了严重爆炸，但性质尚不清楚。

中国驻巴基斯坦大使馆14日发表关于达苏水电站项目遭遇爆炸事件的声明。声明称，“中方企业承建的开普省达苏水电站项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸。目前已造成9名中方人员、3名巴方人员遇难。巴方正在对原因展开调查。”

声明写道，中方要求巴方不惜一切代价进行全力救援和救治，加强对中方在巴机构、项目、人员的安保，并尽快查明此次事件真相。巴军方已在第一时间组织救援，出动直升机转运伤员。中国驻巴使馆对这起事件表示强烈谴责，对遇难者表示深切哀悼，对伤者致以诚挚慰问，将会同巴方全力做好事件善后处置工作。

声明还提醒在巴中国公民、企业、项目务必高度重视，密切关注当地安全形势，加强项目人员安全，严密防范，非必要不外出。

中国外交部发言人赵立坚14日在记者会上行记者会表示，中方对巴基斯坦开普省发生炸弹袭击造成中方人员伤亡表示震惊和谴责。中方已经要求巴方尽快彻查真相，缉拿凶手，予以严惩，并切实保护在巴中方人员机构和项目安全。

开伯尔-普什图省的政府发言人班加西（Kamran Bangash）表示事件正在调查之中，并呼吁媒体不要自行猜测。

2021年以来，巴基斯坦已发生多起爆炸事故。4月21日，巴基斯坦俾路支省首府奎塔一家酒店发生汽车炸弹袭击，造成至少4人死亡12人受伤，死伤者均为巴基斯坦公民。当天，中国驻巴基斯坦大使农融正率团访问当地。袭击发生时，中方代表团不在酒店内。塔利班组织后宣称对此次事件负责。6月23日，该国东部旁遮普省首府拉合尔当天发生一起爆炸事件，至少2人死亡、15人受伤。

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