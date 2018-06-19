巴基斯坦天主教获释女教徒想来德国

（德国之声中文网）"我们正在跟巴基斯坦政府以及我们的伙伴国家协商该事宜。对我们而言，保护阿斯亚·比比以及她的家人最为重要。如果她能够并且愿意离开巴基斯坦的话，会有多个国家对接受她持开放态度，这当中当然也包括德国。"这是德国外交部一份声明的内容。

此前，比比的律师马鲁克（Saif-ul-Malook）向德国《图片报》明确表示，他的当事人有前往德国的意愿。他说，"如果她同其家人能够来到德国，她将幸福之至。"

绿党联邦议会党团主席格林-艾卡特（Katrin Göring-Eckardt）呼吁德国政府不要让阿斯亚·比比的心愿落空："德国政府必须为比比提供保护。"她还认为，德国外交部必须迅速果断地采取行动，促成这名受到迫害的女性前来德国的行程。

村里阿訇的谴责

阿斯亚·比比是一名巴基斯坦再普通不过的农民工，是少数信仰天主教的公民，5个孩子的母亲。2009年，一名村里的阿訇谴责比比在一次同穆斯林同事争执一杯水时亵渎了莫罕默德，但比比从未接受这一谴责。次年11月，比比被一家法院因亵渎先知罪判处死刑。这一案件在国际上引发强烈反响，人权机构纷纷表示抗议，并希望该国政治家能够做出赦免的决定，但比比的家人多次受到死亡威胁而不得不四处躲避。两名支持比比的政治家因此被暗杀。

不过，比比亵渎神灵案在今年10月31日却迎来了大反转：巴基斯坦最高法院宣布比比无罪释放。然而，该国保守派阵营却向全国发出抵制政府、杀死比比以及3名最高法院法官的呼吁。比比的律师不得已也逃到荷兰。目前，比比已经出狱并被政府在一个秘密地点保护起来。

在巴基斯坦，亵渎神灵是一项重罪，不容轻判。据美国宗教自由委员会的估计，巴基斯坦目前有大约40人因该罪被判无期正在服刑或者在等待死刑的执行。

李鱼/雨涵（德新社、法新社等）