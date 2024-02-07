巴基斯坦大选 你应该知道的几件事

（德国之声中文网）巴基斯坦的本次选举是该国独立以来的第12次议会选举。巴基斯坦独立76年来的历史，不乏经济危机，政治动荡、军事政变和戒严，武力冲突以及与邻国印度的战争。

44个政党的候选人将竞争议会下院的266个席位。此外还有另外70个席位预留给女性和少数族群的候选人。新选出的议会将选举下一任总理。如果没有一个党派获得绝对多数，则赢得最多议席的党派有权组成联合政府。

谁是竞争者？

巴基斯坦政坛目前由男性主导，有三个主要党派：巴基斯坦穆斯林联盟 (PML-N)、正义运动党(PTI)和巴基斯坦人民党(PPP)。

穆斯林联盟是最有力的竞争方，其候选人包括两位前总理--纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）和他的弟弟谢巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）。

该党的盟友人民党，领导人比拉瓦尔·布托-扎尔达里（Bilawal Bhutto-Zardari）是巴基斯坦政坛地位显赫的布托家族成员，母亲是2007年遇刺身亡的前总理贝娜齐尔·布托。布托家族在巴基斯坦南部势力较强。虽然人民党难以获得足够票数问鼎总理一职，但有机会与谢里夫的穆斯林联盟组成联合政府。

不过，目前巴基斯坦公众最关注的讨论话题是正义运动党（PTI）创建人、前板球明星、伊斯兰主义政治家伊姆兰·汗（Imran Khan）在选举中的缺席。

尽管腐败指控和法庭官司对巴基斯坦的总理们来说几乎是家常便饭--许多领导人都曾被逮捕、取消资格或赶下台，但针对伊姆兰·汗的法律诉讼的激烈程度是前所未有的。

他正在监狱里服刑，迄今已被四次刑事定罪，其中三次是在上周宣判的。他分别被判处3年、10年、14年和7年监禁。

另外还有 150 多起针对他的未决案件。他还被禁止参加选举或担任公职。他所在的正义运动党说，伊姆兰·汗没有得到公平的竞选机会。

在这个保守的穆斯林国家中，较小的宗教政党没有机会获得多数席位，但仍有可能成为联合政府的一部分。

看数字 学历史：印巴独立75年 190 英国殖民印度长达190年。起初是由东印度公司作为“代理”，其后则是英国王室直接统治。尽管东印度公司直到1757年，也就是190年前才取得南亚次大陆绝大部分地区的控制权，但在此之前100多年，该公司就在当地开设了贸易分支。

看数字 学历史：印巴独立75年 4亿 英属印度在1947年的总人口为4亿，其中包括现在的巴基斯坦和孟加拉国。英属印度首先分裂成两个独立国家—印度和巴基斯坦，1971年，东巴基斯坦宣布独立，成立孟加拉国。

看数字 学历史：印巴独立75年 40 英国法官拉德克里夫（Cyril Radcliffe ）整整花了40天，来划分印度和巴基斯坦的边界。不知他当时是否想到，在此后的几十年里，沿着这条边界所爆发的血腥争斗持续不断。图为印度锡克族士兵在印巴边界。

看数字 学历史：印巴独立75年 6100 印度与巴基斯坦独立时，两国之间的边界长达6100公里。巴基斯坦的西部（也就是现在的巴基斯坦）和东部（现在的孟加拉国）之间相隔1500多公里。图片中间身着军装男子是英国最后一任印度总督蒙巴顿子爵。

看数字 学历史：印巴独立75年 48 1947年8月15日，印度宣布独立后48小时，英军开始撤出印度。这一行动持续数月，直到1948年2月英国军队才完全撤离。图中是英国皇家空军战机飞越英属印度和阿富汗边界的开伯尔山口。

看数字 学历史：印巴独立75年 100万 大部分学者专家估计，印巴分治后爆发的宗教暴力冲突造成大约100万人死亡。另有一些人估计的数字更高，达到200万。图为新德里骚乱爆发后逃离家乡的穆斯林难民。

看数字 学历史：印巴独立75年 83000 南亚次大陆陷入混乱后，老弱妇孺成为最大的受害者。据估计，大约有83000名女性遭到强奸或绑架。

看数字 学历史：印巴独立75年 1500万 印度和巴基斯坦分别宣布独立之后，爆发人类历史上罕见的大规模难民潮。能坐火车的人还算幸运儿，许多人往往不得不徒步逃难。印度教徒和锡克族人前往印度，穆斯林涌入巴基斯坦。

看数字 学历史：印巴独立75年 3 1947年之后，印度和巴基斯坦已经爆发3场战争。第一次就在独立之后3个月，第二次是在1965年（图中），起因都是克什米尔地区主权争议。而最后一次发生在1971年，是由于孟加拉国独立而引起。 作者: 石涛



主要议题有哪些？

下届政府面临的任务有很多：发展经济、改善与塔利班统治下的邻国阿富汗的关系、更新年久失修的基础设施，解决停电问题等等。此外还要遏制宗教和分裂主义好战团体。

巴基斯坦一直依靠外国援助来支撑其外汇储备，避免出现违约。国际货币基金组织以及中国和沙特阿拉伯等富裕盟国为该国提供了

数十亿美元。国际货币基金组织（IMF）去年 7 月批准了一项30亿美元救助计划，该组织警告，巴基斯坦今年的通货膨胀率约为 24%，贫困率将上升。

在巴基斯坦开始逮捕并驱逐非法居住在该国的外国人，包括约 170 万阿富汗人之后，伊斯兰堡与塔利班的关系急剧恶化。

巴基斯坦境内的塔利班运动，则又一次发动战争，企图推翻政府，建立伊斯兰宗教统治。在西南部，俾路支分离主义分子也希望独立，并支配更多的资源。

选民怎么看？

在目睹了多年的政治内斗，而自己的生活水平却毫无改善之后，大多数巴基斯坦人已对此感到厌倦。在街头，人们会告诉你，他们不相信这次选举之后情况会有什么不同。

伊姆兰·汗被取消参选资格激怒了他的支持者，他们宣称将用选票表达自己的忠诚。

巴基斯坦驱逐百万阿富汗难民

巴基斯坦外交部表示，此次大选将有92名国际选举观察员，包括来自欧盟和外国使馆的观察员。

影响公众情绪的另一个因素是去年10月前总理纳瓦兹·谢里夫在流亡四年后回到巴基斯坦。他当时离开巴基斯坦是为了逃避服刑。回国几周后，他的定罪即被推翻，使他得以谋求第四个任期。尽管多年来争议不断，但谢里夫仍享有极高的声望，通往总理宝座的道路似乎十分平坦。

谢里夫迅速而顺利地东山再起，而伊姆兰·汗则面临着似乎难以逾越的法律障碍。这一鲜明的对比使许多人相信谢里夫胜券在握。

人权组织指出，巴基斯坦的此次选举很可能无法做到自由和公正。专家警告，自2022年伊姆兰·汗下台以来，所有政治内耗都助长了民众反对建制派的情绪。

这反过来又助长了选民的冷漠情绪，并有可能导致低投票率。而这将进一步损害选举的可信度。总之，在充斥不满和分裂的氛围中，要形成一个强有力的执政联盟，并致力于在巴基斯坦推行必要的变革将困难重重。

（美联社）

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