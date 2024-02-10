 巴基斯坦大选结果未定 军方敦促结束“极化政治” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2024

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时政风云

巴基斯坦大选结果未定 军方敦促结束“极化政治”

巴基斯坦大选的最终投票结果尚未公布，前总理伊姆兰·汗和纳瓦兹·谢里夫都宣布在选举中获胜。拥有巨大的政治影响力的巴基斯坦军方的表态令人瞩目。

初步计票结果显示，没有任何政党获得压倒性多数

初步计票结果显示，没有任何政党获得压倒性多数

（德国之声中文网）巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（Syed Asim Munir）周六（2月10日）表示，巴基斯坦需要“稳定的领导”，必须摆脱“无政府状态和两极分化”的政治。

穆尼尔将军的声明是在周四的大选中没有任何党派能够在议会中获得简单多数之后发表的。

“国家需要稳定的领导和治愈的手段，摆脱无政府状态和两极分化的政治。”穆尼尔说。

巴基斯坦强大的军队拥有巨大的政治影响力，该国半部历史都掌握在将军们手中。

伊姆兰·汗和谢里夫双双宣布胜选

巴基斯坦选举的最终投票结果尚未公布，初步结果显示，被判刑处于监禁中的前总理伊姆兰·汗支持的独立人士获得了多数席位。

前总理纳瓦兹·谢里夫领导的穆斯林联盟（谢里夫派）获得了第二高的席位数。

伊姆兰·汗和纳瓦兹·谢里夫周五都宣布在选举中获胜。

穆尼尔表示，选举“不是赢与输的零和竞争”。

前总理伊姆兰·汗创立的正义运动党未能作为政党参选

前总理伊姆兰·汗创立的正义运动党PTI未能作为政党参选

使事情变得复杂的是，由扎尔达里领导的巴基斯坦人民党的表现超出预期，获得的席位使其具备了足以左右局面的角色。

截至周六，大部分选票已经计数，独立候选人至少赢得了99个席位，其中88个忠于伊姆兰·汗。谢里夫的穆斯林联盟（谢里夫派）获得了71席，而人民党获得了53席。在266个国民议会席位中，只有15个席位的选举结果尚未公布。

周六，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔表示，他“希望这些选举能带来政治和经济稳定，并成为我们亲爱的巴基斯坦和平与繁荣的先兆。”

各党派开始执政联盟谈判

在选举前的几天内，伊姆兰·汗因多项罪名成立被判处长达几十年的监禁，并被禁止参选。伊姆兰·汗创立的正义运动党未能作为政党参选。

伊姆兰·汗曾于2018年领导正义运动党赢得巴基斯坦议会下院选举并当选总理，2022年4月10日，下院通过针对伊姆兰·汗的不信任动议，伊姆兰·汗成为巴历史上首位遭国民议会罢免的总理。他宣称这是军方一手策划的。

美国、英国和欧盟对这次投票表示关切，敦促对报道的违规行为进行调查。

然而，巴基斯坦外交部周六表示，国际上对该国选举的评论忽视了一个“不可否认的事实”，即巴基斯坦成功地进行了选举。

前总理谢里夫和女儿参加选后集会活动

前总理谢里夫和女儿参加选后集会活动

据报道，谢里夫的政党与其他政治团体组成执政联盟的谈判已经开始。

“我们没有足够的多数形成一个政府，我们需要其他人的支持，我们邀请盟友加入联盟，这样我们可以共同努力，帮助巴基斯坦摆脱其问题

谢里夫对他的支持者说：“如果没有其他人的合作，我们没有足够的多数票来组建政府，我们邀请盟友加入联盟，这样我们就能共同努力使巴基斯坦摆脱困境。”

与此同时，伊姆兰·汗创立的正义运动党的主要负责人戈哈尔·阿里·汗表示，该党也将尝试组建一个政府。他还说，如果完整的选举结果未能在周六晚上发布，该党将在周日举行和平抗议。
 

（法新社、路透社、美联社）

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