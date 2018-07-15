巴基斯坦大选：明星政客提前宣布胜利

（德国之声中文网）“我们成功了，得到了（选民的）授权”，该国正义运动党（PTI）的伊姆兰·汗（ Imran Khan）在一场直播中说。这位巴基斯坦明星政客曾在选战中称，希望效仿中国模式，开展反腐败运动和脱贫项目。此外，他许诺建立一个“伊斯兰福利国家”， 创造1000万个就业岗位、给穷人修建500万住房。

大选投票已经结束，超过1.05亿人有投票资格。目前，计票仍在进行，不过伊姆兰·汗的支持者在几小时前就已经走上街头庆祝胜利。反对者则批评称，支持伊姆兰·汗的军方操纵了大选。

选举舞弊质疑

此次选举由板球明星伊姆兰汗 (Imran Khan)和他所属的正义运动党(Tehreek-e-Insaf, PTI）与被推翻下台的现任总理谢里夫 (Nawaz Sharif)和他所属的穆斯林联盟（PML-N)较劲。

官方选举结果由于技术问题推迟公布，引起许多政党质疑舞弊。落后的穆斯林联盟称这是公然操纵选票。

不过巴基斯坦选举委员会出面否认。选举委员会主席雅克布 (Babar Yaqoob)週四对记者说：「没有任何阴谋，也没有推迟结果的压力。只是因为传输系统坏了才导致延迟。」

「最肮髒的选举」

先前传出军方试图干预投票后，今年的大选被批评者称为巴基斯坦「最肮髒的选举」。

这次竞选活动的最后几週发生致命袭击，造成包括3名候选人在内的180多人丧生。官员们在週三的选举中加强维安，在全国85,000个投票站派驻了约37万名士兵和45万名警察。

激进组织伊斯兰国（IS）和塔利班威胁要在巴基斯坦全国大选期间瞄准选民。

一名官员在伊斯兰堡告诉德国之声：「我们处于高度戒备状态。」

奎达所在的俾路支省在竞选期间发生了严重暴力事件。 马自堂地区的选举集会上，一名自杀炸弹客攻击造成100多人丧命，400人受伤。IS随后也表示是他们发动攻击。

週三(7/25)，巴基斯坦西部奎达市一个投票站附近发生自杀炸弹攻击，超过30人因此丧生。

奎达市自杀炸弹攻击

一名自杀炸弹客在奎达一个拥挤的投票站外引爆，31人遇难，包含一名儿童。

当地警方官员说，这名自杀式炸弹客试图瞄准一名高阶军官，当时该军官正在视察投票站。炸弹客无法突破严密的安全网，就在门口引爆。

伊斯兰国(IS)媒体阿马克通讯社声称IS对爆炸事件负责。该声明没有提供进一步的细节或证据。

据当地一名记者称，爆炸事件影响了奎达的选民投票率，有些人试图躲避未完成投票。

欧盟在巴基斯坦的选举观察团在一份声明中严厉谴责奎达的自杀炸弹攻击。

欧盟驻巴基斯坦首席观察员加勒 (Michael Gahler)说：「巴基斯坦各地的选民应该在和平的环境中，在没有恐惧或阻碍的情况下投票。这是一次令人遗憾和懦弱的攻击。」

他说：「暴力绝不能破坏选举和民主进程。」

看数字 学历史：印巴独立70年 190 英国殖民印度长达190年。起初是由东印度公司作为“代理”，其后则是英国王室直接统治。尽管东印度公司直到1757年，也就是190年前才取得南亚次大陆绝大部分地区的控制权，但在此之前100多年，该公司就在当地开设了贸易分支。

看数字 学历史：印巴独立70年 4亿 英属印度在1947年的总人口为4亿，其中包括现在的巴基斯坦和孟加拉国。英属印度首先分裂成两个独立国家—印度和巴基斯坦，1971年，东巴基斯坦宣布独立，成立孟加拉国。

看数字 学历史：印巴独立70年 40 英国法官拉德克里夫（Cyril Radcliffe ）整整花了40天，来划分印度和巴基斯坦的边界。不知他当时是否想到，在此后的几十年里，沿着这条边界所爆发的血腥争斗持续不断。图为印度锡克族士兵在印巴边界。

看数字 学历史：印巴独立70年 6100 印度与巴基斯坦独立时，两国之间的边界长达6100公里。巴基斯坦的西部（也就是现在的巴基斯坦）和东部（现在的孟加拉国）之间相隔1500多公里。图片中间身着军装男子是英国最后一任印度总督蒙巴顿子爵。

看数字 学历史：印巴独立70年 48 1947年8月15日，印度宣布独立后48小时，英军开始撤出印度。这一行动持续数月，直到1948年2月英国军队才完全撤离。图中是英国皇家空军战机飞越英属印度和阿富汗边界的开伯尔山口。

看数字 学历史：印巴独立70年 100万 大部分学者专家估计，印巴分治后爆发的宗教暴力冲突造成大约100万人死亡。另有一些人估计的数字更高，达到200万。图为新德里骚乱爆发后逃离家乡的穆斯林难民。

看数字 学历史：印巴独立70年 83000 南亚次大陆陷入混乱后，老弱妇孺成为最大的受害者。据估计，大约有83000名女性遭到强奸或绑架。

看数字 学历史：印巴独立70年 1500万 印度和巴基斯坦分别宣布独立之后，爆发人类历史上罕见的大规模难民潮。能坐火车的人还算幸运儿，许多人往往不得不徒步逃难。印度教徒和锡克族人前往印度，穆斯林涌入巴基斯坦。

看数字 学历史：印巴独立70年 3 1947年之后，印度和巴基斯坦已经爆发3场战争。第一次就在独立之后3个月，第二次是在1965年（图中），起因都是克什米尔地区主权争议。而最后一次发生在1971年，是由于孟加拉国独立而引起。 作者: 石涛



夏立民/王凡/罗法 (美联社、法新社、路透社、德新社)