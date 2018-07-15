巴基斯坦大选开票 炸弹攻击投开票所

(德国之声中文网) 週三(7/25)，巴基斯坦西部奎达市一个投票站附近发生自杀炸弹攻击，超过30人因此死亡。

激进组织伊斯兰国（IS）和塔利班威胁要在巴基斯坦全国大选期间瞄准选民。

目前投票结束，正在计算选票，因为技术问题，官方统计结果延后到7月26日公佈。

选举舞弊质疑

此次选举由板球明星伊姆兰汗 (Imran Khan)和他所属的正义运动党(Tehreek-e-Insaf, PTI）与被推翻下台的现任总理谢里夫 (Nawaz Sharif)和他所属的穆斯林联盟（PML-N)较劲。外界预测伊姆兰汗领先。

官方选举结果由于技术问题推迟公布，引起许多政党质疑舞弊。落后的穆斯林联盟称这是公然操纵选票。

不过巴基斯坦选举委员会出面否认。选举委员会主席雅克布 (Babar Yaqoob)週四对记者说：「没有任何阴谋，也没有推迟结果的压力。只是因为传输系统坏了才导致延迟。」

奎达市自杀炸弹攻击

一名自杀炸弹客在奎达一个拥挤的投票站外引爆，31人遇难，包含一名儿童。30多人受伤。部分伤患生命危急，死亡人数可能攀升。

当地警方官员说，这名自杀式炸弹客试图瞄准一名高阶军官，当时该军官正在视察投票站。炸弹客无法突破严密的安全网，就在门口引爆。

伊斯兰国(IS)媒体阿马克通讯社声称IS对爆炸事件负责。该声明没有提供进一步的细节或证据。

据当地一名记者称，爆炸事件影响了奎达的选民投票率，有些人试图躲避未完成投票。

欧盟在巴基斯坦的选举观察团在一份声明中严厉谴责奎达的自杀炸弹攻击。

欧盟驻巴基斯坦首席观察员加勒 (Michael Gahler)说：「巴基斯坦各地的选民应该在和平的环境中，在没有恐惧或阻碍的情况下投票。这是一次令人遗憾和懦弱的攻击。」

他说：「暴力绝不能破坏选举和民主进程。」

「最肮髒的选举」

先前传出军方试图干预投票之后，今年的全国大选被称为巴基斯坦「最肮髒的选举」。

这次巴国第三次政权。超过1.05亿人有资格投票。选举当局称，有超过11,000名候选人出马竞选国家和省级职位。

这次竞选活动的最后几週发生致命袭击，造成包括3名候选人在内的180多人丧生。官员们在週三的选举中加强维安，在全国85,000个投票站派驻了约37万名士兵和45万名警察。

一名官员在伊斯兰堡告诉德国之声：「我们处于高度戒备状态。」

奎达所在的俾路支省在竞选期间发生了严重暴力事件。 马自堂地区的选举集会上，一名自杀炸弹客攻击造成100多人丧命，400人受伤。IS随后也表示是他们发动攻击。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社、德新社)