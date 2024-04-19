 巴基斯坦发生自杀式袭击 5日本工人死里逃生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2024

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政治

巴基斯坦发生自杀式袭击 5日本工人死里逃生

巴基斯坦再度发生针对外国人的自杀式袭击事件。两名袭击者周五在巴基斯坦南部对一辆载着日本工作人员的车辆发动自杀式攻击。警方表示，两名袭击者已死亡，五名日本人皆安然无恙，另有三名路人受伤送医。

两名自杀炸弹客4月19日在巴基斯坦南部对一辆载着日本汽车工人的车辆发动攻击

两名自杀炸弹客4月19日在巴基斯坦南部对一辆载着日本汽车工人的车辆发动攻击

（德国之声中文网）巴基斯坦卡拉奇周五（4月19日）发生自杀式炸弹袭击。当地警方表示，周五早晨，5名巴基斯坦铃木汽车的日籍员工从住处乘车前往工业区途中遇袭。第一名自杀式袭击者在汽车附近引爆背心中的炸药，第二人则对汽车开火，随后遭到安全人员击毙。

警察局长阿万（Arshad Awan）表示，警方护送日本工人的过程中遭到袭击并予以反击，击毙了一名自杀式炸弹袭击者的同伙，其尸体在袭击现场被发现。“所有在这次袭击中被针对的日方人员都安然无恙。” 袭击中受伤的三名路人被送医治疗，情况稳定。

日本驻伊斯兰堡大使馆的一名巴基斯坦工作人员证实了此消息，并表示日方外交人员正与当地政府联系。

巴基斯坦总统扎尔达里及总理谢里夫谴责了这起针对日本公民的袭击事件。他们各自在声明中赞扬警方反应迅速阻止了袭击。两人还誓言消灭恐怖主义，并祈祷伤者早日康复。

五名日本工人搭乘的面包车在巴基斯坦卡拉奇遭遇自杀式袭击

五名日本工人搭乘的面包车在巴基斯坦卡拉奇遭遇自杀式袭击

警官马斯托伊（Tariq Mastoi）表示，警方是在接到有关在巴基斯坦从事各种中资项目和其他项目的外国人可能遭到袭击的报告后，派出人员护送这辆面包车。他指出，警卫和警察的迅速反应挫败了袭击，两名袭击者均被击毙。

目前没有人宣称对此事负责，但怀疑可能是一个小型分裂组织或巴基斯坦塔利班所为。

巴基斯坦的叛乱分子也将目标锁定在该国参与中巴经济走廊项目的中国人。中巴经济走廊包括道路建设、发电厂和农业等多个大型项目。

今年三月，五名中国人及一名巴基斯坦司机在该国西北部遭到自杀式炸弹袭击。一名袭击者开着装有炸药的汽车，撞向中方人员的车队。当时他们正前往巴基斯坦最大水电项目达苏水坝工地。

然而，在巴基斯坦工作的日本人过去并没有成为此类袭击的目标。

卡拉奇是巴基斯坦最大城市，也是南部信德省的首府。

（德新社、美联社）

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