 巴基斯坦发生恐怖袭击 五名中国人丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2024

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新闻广角

巴基斯坦发生恐怖袭击 五名中国人丧生

周二下午，巴基斯坦境内中方承建的一个水电站工地附近发生恐怖袭击，事件中共有七人丧生，其中包括五名中国工程技术人员。

达苏水电站卫星图片

达苏水电站卫星图片

（德国之声中文网）巴基斯坦警方发言人周二对德新社表示，袭击事件发生在巴基斯坦西北部的动荡地区开伯尔-普什图省境内。当地警方表示，事发当时，一个由中国工程技术人员及劳工组成的团队正乘车前往一处水坝工地，途中遇到袭击者驾车冲撞。稍后发生的爆炸中，车内五名中国公民以及一名巴基斯坦司机丧生，死者当中也包括袭击者本人。

目前，尚没有人宣称对事件负责。多年前，这座由中国人主导的水电站工地附近就曾发生过针对中国人的袭击事件。2021年7月，一辆载有中国工程师的客车在前往达苏水电站施工工地的途中突发爆炸坠入山沟，造成13人死亡，其中包括9名中国公民。事件发生后，来自巴基斯坦外交部的消息称，巴勒斯坦塔利班已经承认对此负责。

2021年7月，达苏水电站施工工地附近发生炸弹袭击，造成13人死亡，其中包括9名中国公民。

2021年7月，达苏水电站施工工地附近发生炸弹袭击，造成13人死亡，其中包括9名中国公民。

一段时间以来，巴基斯坦境内由不同武装团伙制造的袭击事件明显增多。特别是巴基斯坦塔利班不断制造针对安全力量的袭击行动，并造成大量伤亡。巴基斯坦塔利班虽然同掌控阿富汗政权的塔利班拥有近似的意识形态，但相互间独立运作互不隶属。

此外，在巴基斯坦西北省份俾路支，当地的分裂主义势力过去也曾多次发动针对中国工人的袭击行动。他们认为，中国人正在掠夺当地的自然资源。

中国驻巴基斯坦大使馆已在其微信公众号上证实了达苏水电站项目车辆遭遇恐怖袭击，五名中国工程人员丧生的消息，并发表声明“要求巴方对袭击事件予以彻查、严惩凶手”“并确保此类事件不再发生”。

（综合报道）

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