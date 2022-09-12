巴基斯坦前總理遭槍擊 腿部中彈無生命危險

（德國之聲中文網）巴基斯坦前總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）週四（11月3日）在巴國東部參加一場反政府示威遊行時，車隊遭到襲擊。現年70歲的伊姆蘭‧汗右小腿中彈，但目前情況穩定，生命應無大礙。

根據路透社報導，醫生蘇爾坦（Faisal Sultan）表示，伊姆蘭‧汗已經脫離了危險。他告訴記者，最初的掃描和X射線顯示，伊姆蘭‧汗的腿部有子彈碎片。伊姆蘭‧汗的高級助理哈桑（Raoof Hasan）告訴法新社：「這是企圖要殺死他、暗殺他。」

伊姆蘭‧汗所屬政黨的巴基斯坦人民運動黨（PTI）發言人喬德里（Fawad Chaudhry）向法新社表示，現場有6人被擊中受傷，1名支持者死亡。

新聞部長奧朗則布（Marriyum Aurangzeb）表示，一名嫌疑人已被逮捕。

事件經過

襲擊事件發生在距離巴基斯坦首都近200公里的東部城市瓦茲拉巴德（Wazirabad），參加反政府示威的伊姆蘭‧汗，當時正率領車隊前往首都伊斯蘭堡，要求提前舉行大選。槍響當下，他正站在一輛集裝箱卡車的車頂，向數千名歡呼的支持者揮手致意。

現場目擊證人巴特（Qazzafi Butt ）告訴路透社：「我聽到一陣子彈聲，然後我看到伊姆蘭‧汗和他的助手倒在卡車上。」

在一段流傳網路的片段中，一名衣衫不整的男子表示：「我這樣做是因為（汗）在誤導公眾，我試圖殺死他，我盡力了。」該男雙手被綁在背後，似乎是在一個警察局裡。他說，他對遊行隊伍在每天5次召喚穆斯林前往清真寺祈禱時播放的音樂感到憤怒。新聞部長奧朗則布證實，該支影片是由警方錄製。

巴基斯坦警方尚未對這次襲擊發表評論。

伊姆蘭‧汗另一名高級助理烏馬爾（Asad Umar）發布錄像聲明稱，伊姆蘭·汗認為現任總理謝里夫（Shehbaz Sharif）、內政部長薩瑙拉（Rana Sanaullah）和情報官員納西爾（Faisal Naseer）是這次襲擊的幕後黑手，不過沒有提供任何證據。

內政部長薩瑙拉在與新聞部長奧朗則布共同向記者否認了這些指控，並表示謝里夫領導的聯合政府已要求進行獨立、可信賴的調查。剛剛結束訪華行程、回到巴基斯坦的謝里夫譴責這起槍擊事件，並下令立即進行調查。

在一條推文中，巴基斯坦現任總統阿爾（Arif Alvi）也稱，這是「一次令人發指的暗殺企圖」。

美國譴責

這次襲擊引起了包括美國在內的國際社會譴責。在汗執政期間，美國與他的關係並不融洽。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中說：「暴力在政治中沒有容身之處，我們呼籲各方不要使用暴力、騷擾和恐嚇。」他說：「美國堅定致力於建設一個民主與和平的巴基斯坦，我們與巴基斯坦人民站在一起。」

現年70歲的伊姆蘭‧汗今年4月遭到議會不信任投票罷免，是該國史上首位遭議會罷免的總理。但他在巴基斯坦仍擁有大量的公眾支持。

伊姆蘭‧汗在20世紀70年代初首先作為一名板球運動員，吸引了國際社會的注意，並在2018年被厭倦了王朝政治的選民選出，擔任總理。但他對經濟的處理不當，以及與被指控幫助其崛起的軍方鬧翻，最終跌落下台。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 在牛津学政治和经济 伊姆兰·汗1952年生于巴基斯坦第二大城市拉合尔。家境不错，父亲是一名工程师。他有4个姐妹，先在家乡、后在英国接受精英教育。在英国，伊姆兰·汗爱上了板球。1972年他在牛津大学注册学习政治学和经济学，兼任牛津大学板球队队长。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 板球队的蓝眼睛男孩 在英国期间，伊姆兰·汗一直都在进行着板球训练，1976年回到巴基斯坦后，立即成为国家板球队的一员，后来升为国家队队长。作为板球运动员，伊姆兰·汗是公认的全世界最好的全能型队员之一。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 为巴基斯坦抱回世界杯 1992年板球世界杯在澳大利亚的墨尔本市举行，伊姆兰·汗率领巴基斯坦国家板球队击败所有对手，捧回了世界杯。在决赛时，伊姆兰·汗战胜的恰恰是英国队。此后，伊姆兰·汗成了当地家喻户晓的英雄。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 从花花公子到迎娶新娘 伊姆兰·汗的大学生涯过得无拘无束，是伦敦市夜生活十分活跃的身影。1995年，42岁的他终于迎娶了21岁的戈尔德施密茨。9年的婚姻为当地以及英国小报贡献了无数花边与绯闻。虽然他们二人于2004年分道扬镳，但戈尔德施密茨一直是伊姆兰·汗政治上坚定的支持者。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 伊姆兰·汗开始从政 1994年从板球界退役后，伊姆兰·汗先“休息”了一段时间。仅仅两年后，他就开始进入政界，创建了巴基斯坦正义运动党（PTI）。不过，在板球界的成就无法迅速移植到政坛，1997年的大选中，他的正义运动党甚至没有拿到一个议席。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 积极从政 但伊姆兰·汗没有屈服，过去20年间，他积极投身政治。1999年，支持穆沙拉夫的军事政变，2007年却又倒戈反对穆沙拉夫连任巴基斯坦总统。后来，伊姆兰·汗受到软禁，还坐过几天牢。但他的支持者人数在不断上升。2013年巴基斯坦的总统选举中，伊姆兰·汗成了最富有挑战力的候选人之一。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 2013: 正义运动党异军突起 伊姆兰·汗的正义运动党在2013年的大选中获得长足进步，在议会拿下30个议席，成为穆斯林联盟之后的第二大政党。该党在旁遮普省和信德省都成为最大的反对党，而最大的胜利则是在开伯尔-普赫图赫瓦省成为最大党。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 “塔利班·汗” 伊姆兰·汗对当地的恐怖组织态度偏于温和，甚至暧昧，因此常被称为“塔利班·汗”。他认为，若想与邻国阿富汗的塔利班达成和平协议，唯一的途径是通过谈判。伊姆兰·汗尤其反对美国在巴基斯坦使用无人机，并宣布巴基斯坦将撤出在中东冲突中与美国的合作。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 再结两次婚 2004年与戈尔德施密茨离婚后，伊姆兰·汗又结了两次婚。2015年他宣布同英巴记者Reham Khanm结百年之好，但该婚姻仅维持了10个月。2018年2月伊姆兰·汗第三次举行婚礼，新娘名叫Bushra Manika（图中蒙头者）。他说，新娘是他精神上的指路人。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 2018年：震荡政坛 2018年的大选中，伊姆兰·汗领导的正义运动党是最具竞争力的党派之一。在一个民粹主义平台上，伊姆兰·汗呼吁同巴基斯坦腐败的政治传统决裂。他计划效仿中国开启一个降低贫困率的政策，建立“伊斯兰福利国家”，其中包括创造1000万个就业岗位，为穷人修建500万套住宅。

从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人 巴基斯坦新总理 2018年7月26日，伊姆兰·汗完成了板球明星到政治领导者的转变过程。他领导的正义运动党有望获得议会全部272个议席中的近120个。在投票之后的一次电视讲话中，伊姆兰·汗说，“22年前，我开始了这场斗争，今天，我得到实现国家梦想的机会！”“我们领导的巴基斯坦将以全新的面貌屹立于世。”



（路透社、法新社）

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