 巴基斯坦前总统穆沙拉夫被判死刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2019

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巴基斯坦前总统穆沙拉夫被判死刑

伊斯兰堡一家法院在穆沙拉夫缺席的情况下，以“叛国”罪名判处这位军事强人、前总统死刑。不过，目前该判决还没有法律效力。

Pakistan Ex-Präsident Pervez Musharraf (picture-alliance/AP Photo/A. Naveed)

巴基斯坦前总统穆沙拉夫（资料图片）

DW.COM

在最高法院取消了历时三年的针对穆沙拉夫的出行禁令后，这位巴基斯坦前军事统治者离开该国前往国外就医。 (18.03.2016)

（德国之声中文网）巴基斯坦前军事强人佩雷兹·穆沙拉夫被伊斯兰堡一法庭以"叛国罪"判处死刑。包括巴基斯坦广播电台在内的多家媒体报道了这一消息。一个由三名法官组成的特别法庭宣布这一判决。穆沙拉夫目前流亡迪拜，判决宣布时并未现身法庭。他可以对该项判决提出上诉。

这位前军方领导人被控在2007年宣布紧急状态，终止宪法效力。按照法律规定，此举等同叛国。现年76岁的穆沙拉夫指责称，这一指控完全出于政治动机。

司法机关不同寻常的强硬手段

曾担任巴基斯坦陆军参谋长及参谋长联席会议主席的穆沙拉夫在1999年通过军事政变，推翻当时的总统谢利夫，并掌权直到2008年下台。在穆沙拉夫执政后期，巴基斯坦国内政局动荡，穆沙拉夫本人同司法机构和反对派之间的冲突激化。

Pakistan l Ehemaliger Präsident Pervez Musharraf - Unterstützer (Getty Images/AFP/A. Qureshi)

2014年4月法庭审理期间，穆沙拉夫的支持者在伊斯兰堡街头示威

2007年11月，穆沙拉夫宣布国家宪法暂时失效、解散议会、解除最高法官职务，最终引发全国抗议，导致他本人辞职，并多年流亡国外。

今年3月，穆沙拉夫突然返国，意图参与议会竞选未果。谢里夫赢得大选。在巴基斯坦1947年获得独立后，大约一半时间该国政权都被军方掌控。巴基斯坦司法机关以往从未对前军方高层做出如此严厉的判决。

 

石涛/洪沙（法新社，德新社）

 

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