巴基斯坦分離組織警告中國 將發動更多死亡襲擊

巴基斯坦分離主義組織BLA週三警告，將對中國目標發動更多死亡襲擊。週二，一名女性自殺炸彈客在卡拉奇大學孔子學院入口處引爆炸彈造成四人死亡。中國外交部譴責稱「中國人的血不能白流」，這是否會影響中巴關係以及中國的「一帶一路」計劃？
（德國之聲中文網）位於巴基斯坦南部的卡拉奇大學週二（4月26日）發生爆炸攻擊，校內孔子學院一輛班車遭遇炸彈襲擊，共造成4死，其中包含3名中國籍教師與1名巴基斯坦公民。
事發在26日下午，巴基斯坦警方向路透社表示，涉案者為一名女子炸彈客，疑似在孔子學院班車返回卡拉奇大學時，於學院入口處引爆炸彈。根據巴基斯坦媒體報導，有目擊者稱爆炸規模之大，以至於校園內其他建築物的窗玻璃都被震動地發出嘎嘎聲響。
據中國媒體報導，遇難的3名中國公民包含卡拉奇大學孔子學院的院長黃桂平。此外，另有1名中國公民及多名巴基斯坦公民受傷。
爆炸案發生後，中國外交部27日發布聲明稱事件為「自殺式恐怖襲擊」，強烈譴責並要求巴基斯坦緝拿兇手，保護中國公民，防止此類事件再次發生。聲明措辭強烈稱：「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價。」
巴基斯坦孔子學院爆炸案發生後，巴基斯坦分離主義武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）聲稱為此案負責。BLA週三警告，將對中國目標發動更多死亡襲擊。
路透社報導，BLA在一封寄給路透社的電子郵件中聲稱，這次襲擊是由一名女性自殺炸彈客執行，並附上一張該名女炸彈客的照片，但照片無法得到巴基斯坦警方或官方的獨立核實。
卡拉奇警察局局長梅蒙（Ghulam Nabi Memon）表示，「我們得到的信息是，女炸彈客很可能曾是該大學的學生。」全案仍在調查中。
BLA是巴基斯坦一個激進的分離主義武裝組織，總部位於巴基斯坦俾路支省（Balochistan），該省與阿富汗和伊朗接壤。該組織數十年來一直在向巴基斯坦當局發動武裝抗議，以爭取更多自治權，並在俾路支省針對多項中國援建項目發動襲擊，波及中國公民。BLA稱，向天然氣項目、基礎設施與保安部隊發動襲擊，是為了爭取更多的礦產資源。
2019年，俾路支省瓜達爾港的一間中國高級飯店曾遇槍手襲擊，至少1人死亡。BLA聲稱犯下此案。2018年，BLA也曾聲稱對位於卡拉奇的中國總領事館發動襲擊，該事件造成多人死亡。
巴基斯坦與中國的政經關係緊密。BLA所在的俾路支省是巴基斯坦最貧困地區之一，同時也是「中巴經濟走廊」發展據點之一。在中國領導人習近平「一帶一路」倡議下，北京正依據中巴經濟走廊，援助開發俾路支省瓜達爾港口。
路透社報導，週二發生的卡拉奇大學孔子學院爆炸案，對剛剛上台的巴基斯坦新總理謝里夫（Shehbaz Sharif）構成重大挑戰。外界關注，連串襲擊會否對中巴關係造成影響。
巴基斯坦政府聲明稱，謝里夫譴責週二的炸彈襲擊是「懦弱的恐怖主義行為」，並表示「今天在卡拉奇發生令人髮指的襲擊，對包括我們的中國朋友在內的寶貴生命逝去，深感悲痛。」
根據中方聲明，謝里夫在案發當晚即前往中國駐巴使館弔唁，承諾深入調查，對肇事者嚴懲不貸。他稱：「絕不允許任何勢力破壞巴中友誼。」
（路透社、CNN）
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