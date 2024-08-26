巴基斯坦俾路支省发生多起武装袭击 至少51人死亡

分裂主义武装分子袭击了巴基斯坦俾路支省的警察局、铁路和高速公路，造成至少51人死亡。俾路支解放军宣称对多起袭击负责。该组织追求俾路支省的独立，并驱逐中国公司。

（德国之声中文网）巴基斯坦官员周一（8月26日）表示，分裂主义武装分子袭击了俾路支省的警察局、铁路和高速公路，造成至少51人死亡。

这是近年来巴基斯坦分裂主义武装组织发动的最大规模袭击。俾路支省是巴基斯坦最大的省份，资源丰富，但十分贫困。这里有很多中国主导的战略港口和金铜矿等重大项目。

官方表示，其中规模最大的袭击发生在穆萨哈伊尔地区一条主要高速公路，造成至少23人死亡，35辆车被烧毁。

被焚毁的汽车倒在路边 图像来源: AFP/Getty Images

铁路官员卡什夫（Muhammad Kashif）说，巴基斯坦和伊朗之间的铁路、以及连接省会奎达和该国其他地区的铁路桥也遭到爆炸袭击。连接奎达的铁路交通目前已暂停。

警方表示，他们在铁路桥梁袭击现场附近发现了6具尚未确认身份的尸体。

官员表示，武装分子还袭击了俾路支省的警察和安全站，其中一次袭击导致至少10人死亡。

武装组织俾路支解放军（BLA）宣称对多起袭击负责，包括对一个大型准军事基地的袭击，但巴基斯坦当局尚未予以确认。

俾路支解放军几十年来一直与巴基斯坦中央政府作战，称政府不公平地利用了俾路支省的天然气和矿产资源。该组织追求俾路支省的独立，并主张驱逐中国公司。

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巴基斯坦内政部长纳克维（Mohsin Naqvi）称，在袭击发生后，安全部队在行动中击毙了12名武装分子，但未提供详细信息。

巴基斯坦总理谢里夫（Shehbaz Sharif）办公室在一份声明中对袭击表示“深切悲痛和谴责”，并誓言将肇事者绳之以法。

武装分子杀害乘客和司机

警方高级主管阿查克扎伊（Ayub Achakzai）告诉路透社，周日晚上，武装人员封锁了俾路支省的一条公路，将乘客从车辆上拉下，并在检查了他们的身份证后将其射杀。

该地区副专员扎希尔（Hameed Zahir）表示，“武装分子不仅杀害了乘客，还杀害了运煤卡车的司机。”

巴基斯坦内政部表示，袭击遇难者是无辜的平民 图像来源: STR/AFP/Getty Images

武装分子的目标是来自旁遮普省的工人，因为他们认为这些工人占用了当地资源。

他们还曾袭击在该省经营和居住的中国人。今年3月，一辆中国工人乘坐的巴士遭到自杀炸弹汽车的撞击，造成五名中国工人和巴基斯坦司机死亡。

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俾路支解放军表示，其战士袭击了身着便服的军事人员，在确认这些人员的身份之后予以射杀。巴基斯坦内政部表示，死者是无辜的平民。

警官达什蒂（Dostain Khan Dashti）表示，在卡拉特中部地区的俾路支莱维站点遭到武装分子袭击时，有6名安全人员、3名平民和1名部落长老被杀。

官方表示，南部两个沿海城镇的警察局也遭到了袭击，但死亡人数尚未确认。

（路透社）

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