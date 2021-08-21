巴基斯坦俾路支省再现自杀式爆炸袭击 巴塔宣称负责

（德国之声中文网）据美联社报道，俾路支省首府奎达警察局局长阿克拉姆表示，一名袭击者在距离奎达大约25公里处的一个检查哨附近引爆了炸弹。

他表示，很多伤者伤势严重，所以死亡人数有可能会进一步增加。

巴基斯坦塔利班（TTP）宣称对这一袭击事件负责。

德新社报道指出，阿富汗塔利班的上台有可能对巴基斯坦境内类似组织带来激励效应。仅8月一个月，巴基斯坦塔利班就曾32次袭击该国军队和警察。

近20年来，俾路支省境内的分离主义分子一直为争取这个天然气和矿产资源丰富的省份独立而开展叛乱活动。最近一段时间针对巴基斯坦安全人员的袭击案大多为叛乱组织俾路支解放军所为。

俾路支省与伊朗和阿富汗相邻，是巴基斯坦西南部地理位置极其重要的省份。瓜达尔港就位于这个省。而这个港口正是中国在巴基斯坦的一带一路项目中巴经济走廊的中心。中巴经济走廊包含道路建设、能源电力和农业发展，已经花费了数十亿美元。

但是近年来，参与中巴经济走廊建设的巴基斯坦人和中国人都一再成为武装袭击的对象。

今年8月20日，一队载有中国人员的车队在瓜达尔东湾快速路项目遭遇自杀式炸弹袭击。中国官媒新华社报道称， 袭击者在距车队十几米远的地方引爆炸弹，造成两名当地儿童死亡，另有3人受伤。中国驻巴基斯坦使馆证实，一名中国公民受到轻伤。

另外在7月14日，一辆载有中国工程师的巴士在开往巴基斯坦西北部的达苏水坝（Dasu dam）时突然爆炸，造成至少13人死亡，其中有9人为中国籍、2名为巴基斯坦士兵，另有28名中国人受伤。

巴基斯坦外交部长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）事后表示，巴基斯坦塔利班是这次攻击案的元凶。但是巴基斯坦塔利班对此表示否认。巴基斯坦外交部长还表示，这场袭击的背后"有印度调查分析局（RAW）和阿富汗国家安全局（NDS）的影子"。印度调查分析局是印度的对外情搜机构。

（美联社、德新社）

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