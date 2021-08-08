 巴基斯坦中国公民再次遭遇自杀式袭击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2021

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时政风云

巴基斯坦中国公民再次遭遇自杀式袭击

在巴基斯坦西南部的俾路支省再次发生自杀式袭击后，中国再次提醒在巴基斯坦的中国公民提高警惕，并敦促该国有关部门采取有效防御措施。分离主义叛乱分子组成的俾路支解放军声称对爆炸事件负责。

Pakistan I Explosion in Gwadar

载有中国人员的车队8月20日在俾路支省遭遇自殺式襲擊

（德国之声中文网）中国驻巴基斯坦发布声明称，载有中国人员的车队周五（8月20日）在俾路支省瓜达尔东湾快速路项目遭遇自杀式炸弹袭击。 

中国官媒新华社报道称， 袭击者在距车队十几米远的地方引爆炸弹，造成两名当地儿童死亡，另有3人受伤。伤者已被送往附近医院进行救治，目前情况稳定。中国驻巴基斯坦使馆证实，一名中国公民受到轻伤。 

中国驻巴使馆在声明中强烈谴责恐怖主义行径，要求巴基斯坦妥善救治伤员，对此次袭击事件进行彻查。 

声明还要求巴基斯坦各级相关部门，务必采取切实有效措施，加快推进加强版全流程安保措施和升级版安保合作机制，确保类似事件不再发生。 

鉴于巴基斯坦连续发生多起恐怖袭击事件，造成当地多名中国公民伤亡，中国驻巴基斯坦使馆提醒在巴中国公民“务必提高警惕，加强安全防范，减少不必要外出，切实做好安全防护”。 

由分离主义叛乱分子组成的俾路支解放军（BLA）声称对瓜达尔的爆炸事件负责。 

最不稳定省份

瓜达尔是靠近伊朗边境的沿海地区，中国在当地修建的深海港口是对巴基斯坦数十亿美元投资项目的一部分。俾路支的分离分子强烈反对中方投资项目。 

中国已通过中巴经济走廊（CPEC）对巴基斯坦投资约620亿美元。巴基斯坦成立了由15000名士兵组成的特别安全部队保护在中巴经济走廊工作的中国公民安全。 

Pakistan Bus Unfall Explosion

今年7月, 一辆载有中国工程师的巴士在巴基斯坦西北部爆炸

中国公民和中巴经济走廊项目人员经常成为袭击目标。今年七月，一辆载有中国工程师的巴士在巴基斯坦西北部爆炸，造成13人死亡，其中包括9名中国公民。巴基斯坦外长称，巴基斯坦塔利班（TTP）是该次袭击案的元凶，但巴基斯坦塔利班对路透社表示没有参与这起事件。 

与阿富汗和伊朗接壤的俾路支省是巴基斯坦最大也是局势最不稳定的省份。俾路支省受到伊斯兰武装分子、教派团体和次民族主义叛乱分子的威胁。 

（路透社、德新社） 

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