巴基斯坦不撤侨 北京感受高过学生安全?

(德国之声中文网) 虽然许多国家都已经与中国政府沟通并成功将其国民撤出武汉，巴基斯坦迟迟不愿意接回该国滞留在武汉的学生。周四，学生家长在巴基斯坦首都伊斯兰堡抗议，要求政府协助将学生撤回国。

现在还有大约1,300名巴基斯坦学生留在湖北，其中还有800人滞留在疫情最严重的武汉。

德国之声采访到几位还滞留在当地的巴基斯坦学生。他们说，他们持续生活在染病的恐惧当中。在武汉大学求学的沙贾德(Asif Sajjad)说，他们承受着巨大的心理压力: 「我们好几周来都把自己关在房间里。如果有任何人咳嗽或打喷涕，我们就会一阵背脊发凉，担心那个人是不是染上了病毒。」

他说，他们就算到阳台透气也会戴上口罩。他说: 「现在食物短缺...我想要知道为什么我们的政府不把我们带回去。」

撤侨要顾及外交关系?

周四(2月20日)，中国驻卡拉奇总领事李碧建对巴基斯坦决定不撤回学生的决定表示支持。他说，如果将如此大批的学生撤回巴基斯坦，需要巴基斯坦政府采取大规模的卫生防疫行动，否则可能造成疫情在巴基斯坦爆发。

李碧建也说，中国有较好的设施，也会为巴基斯坦学生提供口罩与防护衣物。他说巴基斯坦政府的决定艰难但是正确。

就读华中科技大学的Syed Tauheed Shah说，学生宿舍没有消毒。「而且我们拿到的不是当局推荐的口罩，只是一般的口罩。」他提到学校距离医院很近也提高了他的担忧。「感觉巴基斯坦政府一点也不关心我们。就连像马尔代夫那样贫穷的国家都已经把他们的学生接走了，我们却还困在这里，活在恐惧当中。」

学生和家长怀疑，巴基斯坦不愿意撤回学生，是为了展现其与北京的友好。中国在巴基斯坦的投资高达500亿欧元。

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巴基斯坦前任官员哈克瓦尼(Ishaq Khakwani)告诉德国之声，政府的决定跟两国邦交无关: 「政府的这个决定是为了学生着想。中国拥有更好的技术与科学来因应这个状况。」他也说，如果任何染病的学生回到巴基斯坦，可能会触发疫情，变得一发不可收拾。他说: 「我会希望学生与家长冷静下来，留在中国，他们会比较安全。中国政府会照顾他们。」

巴基斯坦的卫生部官员声称现在巴基斯坦境内没有任何新冠病毒的确诊病例。政府也称他们采取了有效措施应对疫情。

在巴基斯坦伊斯兰堡最大的医院－医药科学中心的消息人士告诉德国之声，从中国回来的40多名中国人与巴基斯坦人都住进了隔离病房，他们也都被检测为阴性。

发言将威胁到生计

一名滞留在武汉的博士生匿名说:「如果你真的想要展现与北京的友好，应该要把医生、专家与医务人员送到中国。」其他学生则说，他们不敢公开表达意见，因为他们的奖学金岌岌可危。上千名巴基斯坦学生仰赖中国提供的奖学金过活。

一名学生匿名表示: 「如果我们公开发言，奖学金就会被取消。」该名匿名学生说: 「我们是乞丐。中国政府对巴基斯坦倾注庞大投资，所以我们的政府牺牲我们，来展现他们与中国政府的友好。」