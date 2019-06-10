巴基斯坦一豪华酒店外发生汽车炸弹袭击

（德国之声中文网）巴基斯坦警方称，至少4人在4月21日晚的爆炸中丧生，另有12人受伤，数量汽车起火并爆炸。该国内政部长艾哈迈德（Sheikh Rashid Ahmed）说，由中国驻巴基斯坦大使率领的一个中方代表团可能是袭击目标。他透露，代表团下榻塞雷纳（Serena ）酒店，但爆炸发生时不在那里。安全措施严格的这家酒店位于伊朗领事馆和省议会大楼附近。

中国外交部发言人汪文斌在周四（4月22日）的例行记者会上证实，巴基斯坦俾路支省酒店遭袭击时，中国代表团因外出参加活动不在酒店内。截至目前，尚未收到中国公民在袭击中伤亡的报告。汪文斌也指出，中方对这起恐怖袭击表示强烈谴责，对不幸遇难的人员表示哀悼，“相信巴方一定能查明真相，确保中国在巴人员和机构安全”。

伊斯兰激进主义塔利班在巴基斯坦的主要分支——巴基斯坦塔利班运动组织（TTP）声称对此次袭击负责。该组织在WhatsApp上发表声明称，袭击目标是高级官员。直到2014年，该组织在巴基斯坦制造过一系列严重恐怖事件，并曾袭击、绑架、杀害中国公民。

奎达是陷入困境的俾路支省的首府。该省与阿富汗和伊朗接壤。在那里，不仅是塔利班，争取该省自治或独立的叛乱分子也攻击安全部队以及当地中资基础设施。大多数暴力事件被认为是叛乱分子对北京在该地区投资计划的反应。根据相关计划，将通过公路和铁路网络将中国的新疆地区与俾路支省相接，进入阿拉伯海。

在俗称的新丝绸之路“中巴经济走廊”项目框架内，中国向巴基斯坦的能源和运输领域共投资620亿美元。北京希望以此方式，经由最短陆路和海路确保进入中东、欧洲及非洲市场。

信息来源：德新社，路透社

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